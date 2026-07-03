Buen año ha sido este 2026 para documentales sobre música. DE todo: Michael Jackson, Kylie Minogue, Paul McCartney, etcétera.

Lo que necesitas saber: Este 2026 también se han estrenado trabajos sobre Take That, BTS, Harry Styles, Ann Wilson, Coutney Love y más.

Son muchos y muy recomendables los documentales sobre músicos y bandas que se han realizado en los últimos años y, este 2026, no ha sido la excepción.

Materiales que sirven para conocer más a los ídolos (en algunos casos, para decepción de los fans), pero que también ayudan a dimensionar la relevancia de su obra o su trayectoria. Porque desde las gradas se ve que nada más es subirse y cantar… pero hay mucho más detrás.

Paul McCartney: Man on the Run

Después de The Beatles, Paul McCartney pasó por un periodo en el que no sabía si podría volver a hacer música… afortunadamente sí lo consiguió y el trampolín que usó para liberarse de la sombra del Cuarteto de Liverpool fue la banda que formó con su esposa Linda y Denny Lane: Wings.

En este documental de Morgan Neville, Paul McCartney ofrece su versión sobre el fin de The Beatles y se muestra cómo logró hacer que una banda que ensayaba en un granero se convirtiera en una de las más importantes a nivel mundial (con el pequeño detalle que era la banda de un Beatle, pero aun así).

Eso y más se puede ver en Man on the Run. Una obra indispensable para todo beatlemano.

Dónde ver: Prime Video

The Rise of the Red Hot Chili Peppers

Aunque el título dice otra cosa, este documental no es sobre los Chili Peppers. No exactamente… sino sobre su primer guitarrista: Hillel Slovak. En este trabajo de Ben Feldman, Anthony Kiedis y Flea le conceden su lugar a Slovak, no sólo como el músico que dio sonido inicial a la banda, sino como el completo responsable de su creación… y más atrás: como aquel que los metió a la música.

Es un documental entrañable, en el que incluso John Frusciante habla un poco de la gran influencia que fue para él Slovak: “No tengo otra explicación más que decir que era un tipo cósmico y yo fui su alumno”. Así de importante fue el primer guitarrista de los Peppers.

Dónde ver: Netflix

Kylie

“Kylie” significa boomeran… y el nombre le queda bien a esta cantante que puede considerarse como integrante de la realeza del pop. En esta docuserie de Netflix, se hace un recorrido por la carrera de Kylie Minogue, mostrándose cómo ésta se ha basado en “regresos”… tener que levantarse ante las críticas, el creer que no estaba al nivel de otros artistas, la muerte de seres queridos… y el cáncer.

Toda una warrior, es lo que pinta este documental dirigido por Michael Harte, en el participa el gran Nick Cave… amigo entrañable de Kylie Minogue y con quien sostiene una relación de amistad y aprecio mutuo. Hermosa la forma en la que el líder de los Bad Seeds habla de la estrella pop.

Dónde ver: Netflix

Hit Me Hard and Soft Tour 3D

Una película- concierto codirigida por la propia Billie Eilish… y nada menos que James Cameron. Toda una experiencia visual y auditiva en la que se muestra desde el escenario y tras bambalinas cómo fue el más reciente tour de la creadora de “Birds of Feather”… y en el que también se da a conocer el importante papel que le da a sus fans.

Sí, más que el espectáculo, este trabajo tiene una narrativa que se encarga de reafirmar el estatus de ídolo que posee Billie Eilish… a veces, para pesar de ella misma: Siempre que estoy fastidiada sin ganas de hacer un concierto, recuerdo a ese fan que está en la última fila, hasta arriba, y que compró su boleto…”

Dónde ver: Prime Video (compra y renta)

Iron Maiden: Burning Ambition

Este 2026, La Princesa de Hierro celebra 50 años y este documental es un recorrido por esas cinco décadas. Un trabajo trepidante contado a base de material inédito, el cual se sacó de los archivos oficiales de la banda.

Iron Maiden: Burning Ambition cuenta con la participación de los miembros de la banda, además de fans… pero de los pesados: Javier Bardem, Lars Ulrich y hasta el rapero Chuck D. Todos rindiéndose ante uno de los grupos más legendarios de la historia del rock.

Dónde ver: Amazon TV y Prime Video

Billy Idol Should Be Dead

Aunque cueste creerlo, Billy Idol fue medio “peluseado” en sus inicios… pero él se creció al dolor, para convertirse en toda una leyenda del punk rock. Esto y más se puede ver en este muy entretenido documental de Jonas Åkerlund en el que, como muchos otros trabajos de este tipo, se echa mano de entrevistas, material de archivo y demás… aquí, para variarle, con secuencias animadas.

Michael Jackson: The Verdict

Un poco después de la biopic Michael, Netflix estrenó este trabajo centrado en el juicio que en 2005 enfrentó el Rey del Pop, luego de que él mismo confesó que dormía con niños. Una declaración que despertó alerta en las autoridades de California, las cuales procedieron a catear el legendario rancho Neverland, para encontrar evidencias suficientes que llevaron a Jackson a proceso por abuso sexual de menores.

“Pero resultó inocente”, dirán los férreos fans. “No culpable”, mejor dicho… y, según lo que muestra este documental de Nick Green, el fallo no fue unánime y tampoco libre del peso que todavía tenía en ese entonces la figura de Michael Jackson, la más grande estrella pop de todos los tiempos. Así lo dejan ver entrevistas a fans, amigos cercanos y hasta a personas que formaron parte del jurado que absolvió a Jackson.

Dónde ver: Netflix