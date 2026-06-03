Lo que necesitas saber: En la docuserie de Netflix, 'Kylie, Closer Than Ever Before' se profundiza en la carrera de Kylie Minogue, toda una artista dedicada a provocar y buscar la alegría.

“¡Cómo que por qué Kylie es una de las grandes! Pues porque es KYLIE MINOGUE”, dirán muchos. Y sí: cuando se nace con ese “algo” que tienen las grandes estrellas, parece que no se necesita más. Pero Kylie Minogue siempre quiso más… y, para conseguirlo, también ofreció.

Kylie Minogue / Foto: facebook.com/kylieminogue

Kylie Minogue ya era una super estrella en su natal Australia, gracias a la serie juvenil Neighbours. No cantante, pero su interés por la música se mezcló con el interés comercial y más cuando mostró tener aptitudes para estar frente a un micrófono. Todo puesto, entonces, para grabar su primer disco en Reino Unido, donde ya era bastante conocida… igual, porque hasta allá llegó su programa.

Conocida, para sorpresa de ella misma y de la gente con la que trabajó en la tierra de The Beatles. “Suena ridículo, pero no teníamos idea de lo famosa que era Kylie”, acepta el legendario productor Pete Waterman en entrevista para BBC.

“Recuerdo que Matt [Aitken] me dijo: ‘Esta chica tiene una voz increíble y aprende las canciones con mucha facilidad’. Le enseñamos la canción una vez y la recordó enseguida. Porque es actriz, claro”.

Serie documental de Kylie Minogue / Imagen: Netflix

Al parecer, Kylie sólo tuvo que atreverse a dar un salto para dejar de ser una artista local y ser más reconocida en diferentes países. Su primer sencillo “I Should Be So Lucky” fue todo un hitazo y los shows comenzaron a hacerse por montones. Y así se pudo quedar, pero no.

Michael Hutchence y la revelación de lo que podía hacer en el escenario

Una unión que parecía imposible de evitar. Ambos, grandes estrellas provenientes de Australia. Ambos hermosos. Sin embargo, la relación de Kylie Minogue con el líder de INXS no puede limitarse a lo sentimental. Fue un punto de inflexión en la carrera de la cantante.

“Le dio la confianza… para tener confianza”, apunta Waterman, quien señala a Hutchence como el responsable de mostrarle a Kylie lo que podría ser si rebasaba los límites impuestos por el mercado pop.

A partir de ver lo que Hutchence era capaz de lograr en el escenario, Kylie Minogue comenzó a vislumbrarse como una artista y no sólo el “periquito cantor”, como la catalogó en su momento la prensa cruel.

Michael Hutchence de INXS / Foto: facebook.com/inxs

Así, en un mercado en el que no había tiempo para discutir nada, ella comenzó a aportar ideas. “Quería explorar ideas, estar abierta al cambio”… A los ejecutivos no les quedó más que creer.

Con este empuje creativo, Kylie Minogue grabó los disco Rhythm of Love y Let’s Get it, el primero, considerado por fans como uno de sus primeros grandes álbumes, con “Better The Devil You Know” y “Step Back In Time”.

Influencia de la comunidad drag / clubes

Bastante de lo que ahora es Kylie Minogue se debe al impulso de la comunidad drag y LGBTQ+… y no por ser, muy probablemente, el principal fandom de la cantante. Esta relación también va más allá.

Durante una de las varias veces que Kylie se mostró dudosa respecto a su papel como artista, encontró en la comunidad drag un motivo para continuar. Según se puede ver en el documental de Netflix, alguien le contó que en los clubes de Australia había noches drag en las que las asistentes exclusivamente se vestían como Kylie Minogue.

“Eran más Kylie que yo”, acepta… y fue entonces que decidió que era momento de ser la Kylie Minogue que ellas idolatraban desde siempre.

Kylie Minogue collage / Foto: facebook.com/kylieminogue/

Lo anterior fue un evento casi epifánico y de increíble relevancia: de un sólo golpe golpe, se convirtió en toda una diva, capaz de crear shows e himnos para la comunidad drag y LGBTQ+, en quienes vio reflejadas algunas de sus problemáticas existenciales. Principalmente, sobrevivir a la crítica y no perder la capacidad de reinventarse.

“Por un lado es algo profundo y complejo, y por otro es muy simple: ¡nos gustamos! ¡Nos apoyamos mutuamente!”, señala Kylie Minogue.

Encuentro con Nick Cave… surge la artista con credibilidad

“Ella tenía todo, menos credibilidad. Yo tenía credibilidad, pero nada más que eso”, bromea Nick Cave al explicar una de las razones por la que se le ocurrió la retorcida idea de poner a Kylie Minogue a cantar una balada sobre asesinatos.

Invitar a cantar a dueto “Where The Wild Roses Grow” no fue para nada un favor del líder de The Bad Seeds hacia la cantante, sino el reconocimiento al potencial de Kyle. En este ‘toma y daca’, parece que el más favorecido fue Nick Cave, al poder encontrarse con alguien tan excepcional como Kylie Minogue.

Kylie Minogue y Nick Cave / Foto: facebook.com/kylieminogue

“Fue un rayo de luz sobre un espacio oscuro y pesimista, que era el mundo creado por The Bad Seeds… Una luminosidad aterradora”, describe Cave, quien no tardó en exigirle a Kylie Minogue algo que para él era normal, viéndola como su par en cuanto creatividad y vena artística: “¿Donde están tus letras? Si sientes cosas, puedes escribirlas. Así que espero que lo hagas, Kylie”.

Las palabras de Nick Cave no fueron en balde y, luego de separarse de la triada compositora Stock-Aitken-Waterman, se volcó a hacer lo propio. Algo en inicio ‘doloroso’, pero visto como parte de una evolución.

A lo largo de su inmensa carrera, Kylie Minogue ha compuesto infinidad de temas y colaborado con otros artistas para crear auténticas joyas del pop: “In Denial” con Pet Shop Boys, “Kids” con Robbie Williams, “Lhuna” en colaboración con Coldplay y “Real Groove” con Dua Lipa… sólo por mencionar unas cuantas.

Kylie Minogue es alegría…

Entonces, ¿por qué Kylie Minogue es una gran estrella pop? Pues sí: por el simple hecho de ser KYLIE MINOGUE. Por hacerle honor al significado de su nombre (bumerán) y ser capaz de regresar una y otra vez.

A pesar de críticas, ‘fracasos’ musicales… enfermedades, Kylie Minogue ha regresado las veces que han sido necesarias, reinventándose y brillando dentro de una industria dedicada a la alegría… a veces falsa, pero en ella siempre honesta.

Porque sólo verla da alegría… y escucharla, más. Causa y es alegría, entendiendo a ésta con la definición de alguien como Nick Cave: la alegría es “la capacidad de poder salir de cierto sufrimiento. Y ver el mundo de forma positiva”.