Lo que necesitas saber: “A Stone Only Rolls Downhill”, la nueva canción de OK Go, trata sobre intentar ser honesto, pero manteniendo la cabeza en alto al mismo tiempo.

Esta semana ha sido de regresos de bandas que llevaban rato sin nueva música: Mumford & Sons, My Morning Jacket y, ahora, OK Go… y claro, como es costumbre de la banda de Chicago, la música va acompañada de video bastante creativo.

Listo el primer sencillo del nuevo disco: “A Stone Only Rolls Downhill”

Pero primero lo primero: OK Go lanza su primer disco en más de una década: And the Adjacent Possible. Todavía no hay fecha de estreno… pero ya se puede escuchar (y ver) el primer sencillo, A Stone Only Rolls Downhill”.

Y ahora sí: con “A Stone Only Rolls Downhill” OK Go vuelve a las andadas, acompañando el estreno de este primer sencillo con un video de alto nivel creativo (una carta de presentación ya acostumbrada por la banda).

OK Go, video de “A Stone Only Rolls Downhill” / Captura de pantalla

El video del primer sencillo de And the Adjacent Possible fue grabado con la ayuda de 64 teléfonos. Tal como lo leen. De hecho, si se clavan en sólo uno de los dispositivos que aparecen en el video, entonces se podría decir que hay 64 videos que, unidos, forman un todo. Algo así….

El video de “A Stone Only Rolls Downhill” es dirigido por el líder de OK Go, OK Go, Damian Kulash, con la ayuda de Chris Buongiorno de Star Wars: Skeleton Crew. Ya está disponible en todas las plataformas.

“Hay muchas cosas que decir y planeamos decirlas muy pronto”, dice OK Go en el mensaje con el que comparten su nuevo video. “. Por ahora, los dejaremos con eso”.

De acuerdo a lo que OK Go le contó a Spin, “A Stone Only Rolls Downhill” es una canción que trata sobre intentar ser honesto, pero manteniendo la cabeza en alto al mismo tiempo.

