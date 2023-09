El pleito entre Olivia Rodrigo y Taylor Swift que supuestamente ha salido a flote en el disco 'GUTS'

Lo que necesitas saber: Con el lanzamiento de su segundo disco 'GUTS', Olivia Rodrigo no se ha salvado de la polémica por la supuesta pelea que tiene con Taylor Swift desde hace un par de años.

Luego de mucha expectativa, este viernes 8 de septiembre Olivia Rodrigo lanzó ‘GUTS’, su segundo disco de estudio donde habla de varias emociones que experimentan las adolescentes a su edad (alrededor de los 20). Pero que tampoco se ha salvado de meterse en una especie de polémica.

Resulta que, de acuerdo con algunos fans de Olivia, la cantante habría enviado un par de indirectas (que más bien son como emociones al respecto) por su supuesta rivalidad con Taylor Swift. Un rumor que comenzó a correr desde el pasado 5 de julio.

Olivia Rodrigo y Taylor Swift. Foto vía: Olivia Rodrigo (Instagram).

Olivia Rodrigo lanzó su segundo disco ‘GUTS’

Fue en esa fecha cuando Olivia Rodrigo lanzó el primer sencillo promocional de ‘GUTS’, titulado “Vampire”. Una rola donde los fans afirmaban que la cantautora le tiraba a Taylor Swift por una supuesta pelea que ambas tuvieron en 2021 después del lanzamiento de su primer álbum ‘Sour’.

Como seguramente recuerdan, con ‘Sour’ la fama de Olivia Rodrigo se fue a los cielos y el disco tuvo una excelente recepción por rolas como “Good 4 u”, “traitor” y muchas otras más. Esto le hizo ganar a Olivia muchos reconocimientos, pero también algunas disputas.

Portada del disco ‘Sour’, de Olivia Rodrigo. Foto: Olivia Rodrigo.

Así comenzaron las diferencias entre Olivia Rodrigo y Taylor Swift

Una de ellas fue por la canción “1 Step Forward, 3 Steps Back”, donde Taylor Swift y Jack Antonoff fueron acreditados como autores porque se usó una interpolación de la canción “New Year’s Day”, perteneciente al disco ‘Reputation’ de la cantante que hace unas semanas visitó México por primera vez.

En su momento, Olivia dijo que fue suertuda porque el equipo de Taylor Swift le dejara interpolar la canción para su su canción “1 Step Foward, 3 Steps Back”. Sobre todo porque siempre dejó en claro que Taylor, cantante a la que ha admirado desde hace años, fue una fuente de inspiración para el disco de ‘Sour’.

Taylor Swift y Hayley Williams fueron acreditadas como cantautoras de varias rolas en ‘Sour’

Esa no fue la única ocasión donde Olivia Rodrigo quizá se tuvo que ver con el equipo de Taylor Swift, ya que después también la pusieron como co-autora de la canción “Deja Vu” supuestamente por tener similitudes con la rola “Cruel Summer”. Algo que incluso algunos decían no sonaba igual en nada.

Para algunas fans, canciones como Deja Vu y Cruel Summer no tienen nada que ver. Aunque Olivia Rodrigo en su momento dijo que se inspiró de la rola de Taylor Swift y al parecer por eso le dio los créditos. Foto: X

Posteriormente a Olivia le pasó algo similar cuando Hayley Williams y Zac Farro, de Paramore, fueron incluidos como autores de la canción “Good 4 u” después de que en redes sociales muchas personas notaran que la canción tenía un ritmo similar al de “Misery Business” de 2007.

Olivia Rodrigo era gran fan de Taylor Swift, pero después todo cambió

Si bien Olivia Rodrigo nunca negó que tomó inspiración de otros artistas para su disco ‘Sour’, lo ocurrido abrió un debate sobre qué era considerado como plagio. Aunque también, personas como Adam Levine se mostraron inconformes con que artistas tan grandes como Williams y Swift se estuvieran abalanzando de esa manera contra una cantautora emergente.

Y es que meses después se dio a conocer que de las regalías de ‘Sour’, Olivia Rodrigo sólo recibía la mitad de ellas ya que había renunciado al otro 50% por los créditos retroactivos que le generaban las canciones ya pertenecientes también a Taylor Swift y Hayley Williams.

Foto: Instagram @zacfarro

Ninguna de las involucradas se pronunció sobre lo ocurrido, aunque en octubre de 2021 muchos creyeron que Olivia Rodrigo se desahogó al respecto a través de una entrevista que le hizo Alanis Morissette para Rolling Stone, donde afirmó que en su ascenso a la fama aprendió que las personas que alguna vez amó en la industria de la música son en realidad “chicas malvadas”.

Olivia nunca dio nombres, pero muchos entendieron que quizá se refería a Taylor Swift, que era de sus cantantes favoritas y con quien después de las disputas en sus canciones no volvió a dirigir ningún tipo de mensaje o muestra de afecto a través de rede sociales.

Foto: Getty Images

Taylor Swift fue señalada de hacer unas cuantas cosas en contra de Olivia Rodrigo

La cosa se puso peor cuando meses después, Taylor Swift invitó a Sabrina Carpenter a abrir sus conciertos en Latinoamérica. ¿Y eso qué tiene de malo? pues que Sabrina al parecer era la chica de la que Olivia hablaba en la canción “Drivers License”.

Si no se enteraron, cuando Olivia Rodrigo lanzó su sencillo debut, “Drivers License”, se dijo que en la letra la cantante hablaba del triángulo amoroso que supuestamente vivió entre su compañero de la serie High School Musical: The Musical: The Series, Joshua Bassett, y Sabrina Carpenter.

Olivia Rodrigo y Joshua Bassett fueron pareja. Foto: Getty Images

Para resumirles la historia, en la rola de “Drivers Licence” Olivia Rodrigo habla de cómo superaba su rompimiento con Bassett, quien después comenzó a salir con Sabrina Carpenter, y cumple con la promesa que alguna vez le hizo de obtener su licencia de conducir.

Nunca se aclaró nada respecto a este tema, pero era evidente que los fans se enfocaban en descifrar los mensajes que Olivia, Joshua y Sabrina se mandaban en sus nuevos lanzamientos y donde cada uno daba su versión de lo que realmente había ocurrido.

Y para muchos, Olivia Rodrigo ha respondido a Taylor Swift a través de ‘GUTS’

Regresando al tema de Olivia Rodrigo y Taylor Swift, las fans consideraron que era un poco de ‘shade’ el que Taylor invitara a Sabrina a su ‘The Eras Tour’ sabiendo que: 1) Olivia Rodrigo había sido una de sus más grandes fans y 2) que Olivia había tenido una supuesta pelea con Sabrina.

La cosa es que este 2023, Olivia Rodrigo estuvo de regreso con su segundo disco ‘GUTS’ y algunas personas ya se dieron cuenta que una canción del disco estaría dirigida a Taylor Swift. Y no, al contrario de lo que primero se pensó, no se trata de la canción “Vampire”.

Olivia Rodrigo habla de sentirse decepcionada de alguien en la canción “The Grudge”

Es en realidad de la canción “The Grudge” (El Rencor) donde las fans creen que Olivia Rodrigo habla de Taylor, pues en la letra menciona estar confundida después de que alguien en quien ella confiaba la traicionara después de ayudarle a construir su éxito.

Además, al principio de la canción menciona que todo su mundo cambió un “viernes de mayo” después de una llamada telefónica. Considerando que el disco ‘Sour’ se lanzó en ese mes, del año 2021, quizá se refiere a los problemas que le trajeron los créditos en sus canciones.

Esta es la portada de ‘GUTS’, el nuevo disco de Olivia Rodrigo/Foto: Universal Music

“Tomaste todo lo que amaba y lo aplastaste entre tus dedos. Mi amor eterno, ahora lo guardo como un rencor y escucho tu voz cada vez que pienso que no soy suficiente”, canta Olivia Rodrigo en “The Guts” que sí suena sobre sentirte decepcionado y atacado por una personas a la que admirabas mucho.

Asimismo, Rodrigo menciona lo siguiente: “Lo tienes todo y aún quieres más”, que a muchos les hace creer que sí se refiere a Taylor Swift, quien es la artista más grande del momento e incluso la llaman “La industria musical”. ¿Coincidencia?

Imagen de Taylor Swift durante la primera noche de The Eras Tour en CDMX. Foto: Stephania Carmona para Sopitas.com.

De nueva cuenta, ni Taylor ni Olivia han mencionado nada al respecto, aunque considerando que recientemente en una entrevista con la revista People no negó ni confirmó que “Vampire” fuera para Taylor Swift, probablemente jamás lo hará.

“Nunca he hecho eso antes en mi carrera y probablemente no lo haré. Creo que es mejor no encasillar una canción en una sola cosa”, dijo Olivia cuando le preguntaron si Vampire era para Taylor Swit. “Me sorprendió mucho cuando la gente pensó eso”, agregó de una manera bastante ambigua. ¿Qué opinan ustedes?

Olivia Rodrigo/Foto: Larissa Hofmann

