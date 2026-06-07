Lo que necesitas saber: El nuevo disco de Olivia Rodrigo saldrá el 12 de junio próximo.

Olivia Rodrigo apareció de sorpresa en Primavera Sound 2026… ¡y sí que fue una sorpresota que tuvo a Robert Smith de The Cure en su show!

Pero esto no se limitó a la invitación para cantar junto en el escenario porque, bueno, ya habían hecho eso en Glastonbury 2026. El asunto es que ahora estrenaron una canción.

Robert Smith de The Cure y Olivia Rodrigo en glastonbury 2025. Foto: Captura de pantalla/BBC.

Robert Smith de The Cure es la primera colaboración oficial de Olivia Rodrigo

La canción se llama “What’s Wrong with Me” y forma parte del disco You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love que Olivia Rodrigo lanza el próximo 12 de junio.

El título ya se había revelado junto con el tracklist del álbum hace varios días. Pero parece que la cantante se tenía bien guardado que ese tema es una colaboración con Robert Smith de The Cure.

Antes de tocarla, Olivia Rodrigo dijo: “[Esta canción] es muy especial para mí por muchas razones, principalmente porque es mi primera colaboración. No puedo creer que esta canción sea real y con la persona con la que existe”.

Pasó la mitad de la canción hasta que la artista le do entrada a Robert Smith, quien se presentó con The Cure en el mismo festival en Barcelona. Checa un extracto del momento a continuación.

Olivia y Robert… ¿una colaboración que se veía venir?

Desde antes de anunciar su nuevo disco, Olivia Rodrigo ya había insinuado algún tipo de influencia post-punk y new wave pues dijo que estaba escuchando mucho ese tipo de música en los últimos tiempos.

Y hace unas semanas, ella estrenó la canción “The Cure” (la cual llegó a nuestra playlist semanal de estrenos), que por un momento nos hizo pensar en que sería una referencia a la banda… aunque el tema no tenía otra referencia más que el nombre.

Pero miren qué cosa… a lo mejor, el título de “The Cure” era una pista bien cuidada de lo que estaba por venir con “what’s wrong with me”. Y no dudamos que Olivia Rodrigo y Robert Smith hicieran amistad luego de que ella invitara a la leyenda a su set del pasado Glastonbury.

¿No vieron esa colaboración? Igual se las dejamos a continuación.