Lo que necesitas saber: También hay nuevas canciones del IMS, Olivia Rodrigo, Mike D y más.

Llegó el fin de semana y claro que hay mucha música recién salida para escuchar. Así que, como cada siete días, les traemos nuestra selección en la playlist de las nuevas canciones de la semana.

Escucha las nuevas canciones de la semana en la playlist de Sopitas.com

Por aquí te dejamos la playlist con las nuevas canciones de la semana tanto en Spotify como en Apple Music, para que la escuches donde quieras. Ahora, sí, te desmenuzamos los mejores lanzamientos de los últimos días.

Ojo que la playlist se actualiza cada viernes, para que la sigan…

Muse – “Hexagons”

El nuevo disco de Muse llegará el próximo 26 de junio y por lo que hemos escuchado en los últimos sencillos, la banda tendrá guiños sonoros a su discografía más antaña (ideal para esos fans que nomás no les pasa lo último de la banda).

Y en ese sentido, “Hexagons” suena como una canción que hubiéramos encontrado en discos como Black Holes and Revelations: guitarras potentes soportadas por bases que combinan batería acústica y arreglos electrónicos, y lo épico de la voz de Matt Bellamy con coros y versos tan profundos como largos.

Si somos bien honestos, este disco tiene pinta de ser mucho más aceptado que los últimos dos.

Mike D – “What We Got”

¿Será que Mike D nos traiga un nuevo disco este año? Eso parece… pero no se ha hecho oficial. Lo que sí es que está tirando unas rolas bastante chidas como “What We Got”.

Un base de rap-rock distorsionado con elementos bastante psicodélicos, y unos versos furiosos que, todo en su conjunto, le encantarán a los fieles fans de los Beastie Boys.

Charli XCX – “SS26”

Y luego de lo criticado que fue el sencillo “Rock Music”, Charli XCX regresa con “SS26” que es infinitamente superior. Mucho más en sentido de sus declaraciones previas donde dijo que “era momento de hacer un poco de rock”.

Es uno de esos temas que juega perfecto con la composición minimalista valiéndose de un beat electrónico muy sencillo, una línea de bajo discreta pero que funciona bien y una guitarra con leve distorsión que acompaña de gran forma la voz de Charli.

Y aquí, escuchamos a una Charli más reflexiva que parece hablar sobre cómo el mundo camina en una pasarela directo al infierno, sin escapatoria. No hay optimismo desmedido, sino una declaración sencilla sobre el estado actual del mundo… y funciona.

Tricky ft Mitch Sanders – “Because I Don’t Know”

Y ya que hablamos de minimalismo genial… el buen Tricky también se encamina con la canción “Because I Don’t Know” sobre un ritmo de batería sencillo y repetitivo ––no en el mal sentido–– y una secuencia de guitarra bastante curiosa.

Se escucha una guitarra distorsionada, sí… pero en la mezcla final parece que la pusieron en un segundo plano a muy bajo volumen. Y ojo porque este recurso de producción le da a la canción una atmósfera melancólica muy profunda cuando llega el coro.

Y justo, la letra de la canción también parece sencilla, pero ejemplifica perfecto el dolor de esas veces en las que te das cuenta que ya no estás en la misma sintonía con alguien a quien amas. Ouch!

Olivia Rodrigo – “the cure”

Sí, lo sabemos… cuando salió esta canción, lo primero que se vino a la mente fue la posibilidad de que Olivia Rodrigo hiciera alguna referencia a The Cure, sobre todo porque ella y Robert Smith compartieron escenario en Glastonbury 2025.

Pero este tema no tiene ningún vínculo con la legendaria banda británica. De hecho, se asemeja más a canciones como “Disarm” o “Tonight Tonight” de Smashing Pumpkins (no se ataquen, solo es una referencia).

Rasgueos furiosos y tristes de guitarra acústica, y una voz que se va haciendo cada vez más fuerte para reforzar el tema de la canción: tener miedo a salir lastimado a pesar de que alguien nos está ofreciendo su amor.

Opus Kink – “The Sweet Goodbye”

Momento de hablar de una banda que quizá no has escuchado, pero que debería hacerlo a la de ya…

Es raro que Opus Kink lance su disco debut, The Sweet Goodbye, el 31 de julio, porque en realidad llevan ya un buen rato tocando. Han lanzado un par de EPs increíbles, pero no se habían materializado en un material de larga duración.

Pero más vale tarde que nunca… y ahora, llega el sencillo que le da nombre al disco. Un post-punk siniestro, con un bajo funky, guitarras crujientes y una sección de vientos de jazz que le da un encanto especial a esta canción que habla sobre lo extremamente agridulces que pueden ser las despedidas.

¿Quieres conocer más a fondo a Opus Kink? Te contamos más sobre esta bandota jazz-punk aquí, en el Radar de Sopitas.com.

Lido Pimienta – “Tóxica”

Una especie de ‘cumbia rebajada alternativa’… así podríamos definir “Tóxica” de Lido Pimienta, que llega a las nuevas canciones de la semana con un ritmo bailable bien contagioso, y una temática bastante reflexiva sobre las conductas tóxicas de las personas que hacen daño a los demás gracias a sus inseguridades.

Y es que todos conocemos a alguien que ha sido lastimado en el pasado, pero que replica esas mismas situaciones con los demás, especialmente en el tema amoroso.

Lido Pimienta publicará el disco Caribenya el 17 de julio… y tiene buena pinta empezando por esta canción.

Lola Young – “From Down Here”

Lola Young se hizo reconocida con “Messy”… pero es una artista que va más allá de un éxito viral. Se nota que tiene ganas de ser tomada como una artista en serio, lejos de lo que implican las tendencias o los Grammys.

Y es ahí donde encontramos el valor de “From Down Here”, una canción que compuso junto a James Blake después de asistir a la premiación antes mencionada.

Este tema, vulnerable hasta los huesos, habla de la confusión interna que pasamos cuando queremos hacer grandes cosas, pero al mismo tiempo nos bloqueamos o nos sentimos inseguros. Ya saben, autosabotaje.

El concepto tiene mucho sentido si tomamos en cuenta que Lola Young decidió tomarse un descanso de la industria musical para cuidar su salud mental, esto tras el éxito de “Messy”. Y debemos decirlo: ella pinta para ser una artista generacional.

Mystery Jets – “A Hole To See The Sky Through”

Se viene nuevo disco de Mystery Jets (21 de agosto) y a las nuevas canciones de la semana, llega el tema que da nombre al álbum con una reflexión muy confesional.

Esta es una de esas canciones sirven para devolverte la fe en el amor; para entender que este sentimiento no debe estar condenado a los recuerdos amargos o dolorosos.

Como dice el título, hay personas que llegan y ‘abren un hueco para ver a través del cielo’ y mostrarte la luz nuevamente.

IMS y Meridian Brothers ft. Beck – “Ritmo Babilonia”

El Instituto Mexicano del Sonido y Meridian Brothers tienen varias cosas en común: enaltecen el folclor cumbiero de Colombia hasta México. Además, son amigazos y ahora, tienen un disco colaborativo muy chido llamado Ruido Tovar.

Ya se imaginarán, puro ritmo sabrosón… y una de las cosas geniales que tiene este material es “Ritmo Babilonia”, una canción en la que pusieron a Beck a cantar de nuevo en español.

Canción buenísima para salir a dar el rol en domingo, ponerte los audífonos lanzarte a un tianguis a chacharear y echarte una micheladita para relajarte. Cero preocupaciones, pura sabrosura.