Aunque no lo crean: Oscar Isaac tuvo una banda de ska... y hasta le abrió a Green Day

Para nadie es un secreto que la música y el cine se llevan muy bien. Es común ver que un montón de actores importantes de Hollywood, además de ser espectaculares frente una cámara, también se rifan como los grandes a la hora de componer rolas y tocar algún instrumento. Pero sin duda, no teníamos ni idea de que Oscar Isaac, antes de protagonizar grandes producciones taquilleras, estaba en una banda y al parecer tenían futuro.

Resulta que hace algunos días y gracias a la magia del internet de las cosas, surgieron imágenes inéditas de cuando el actor guatemalteco –que hemos visto en la última trilogía de Star Wars y en cintas como Drive, Ex-Machina, X-Men: Apocalypse– le interesaba seguir una carrera musical a finales de los 90 y a principios de los 2000. Y aunque no lo crean, las cosas iban en serio, tanto así que le abrieron a grupos grandes.

De acuerdo con NME, durante todo este tiempo Oscar Isaac estuvo en un montón de bandas, entre ellas The Worms, Closet Heterosexuals, Petrified Frogs y The Blinking Underdogs. Pero esta última –que por cierto, tocaba ska y punk– tenía potencial para llegar a las grandes ligas, pues en un concierto a mediados tuvo chance de ser telonero de The Mighty Mighty Bosstones y Green Day; sí, leyeron bien.

El actor ha hablado abiertamente sobre esta etapa musical. De hecho y según la misma fuente, en el programa de Jimmy Kimmel contó brevemente esa experiencia: “Estuve en algunas bandas de ska en realidad. Tocamos en un escenario en un festival unas cinco horas antes de (The Mighty Mighty Bosstones y Green Day), pero eso fue algo genial para tener en nuestro currículum”. ¿A quién no le hubiera gustado esa oportunidad? La verdad.

Sin embargo, lo que llamó la atención fue que recientemente apareció una fotografía y videos de esa etapa de Oscar Isaac. Un usuario de Twitter compartió una foto donde podemos ver al mismísimo Poe Dameron usando un paliacate en la cabeza –porque los 90–, echándose una chela y con una pose de malote en la barra de un bar. No hay más contexto al respecto pero queremos creer que estaban esperando su turno para tocar.

Por si esto no fuera suficiente y a raíz de esta foto, el internet encontró varios videoclips del actor –al que próximamente veremos en Dune de Denis Villeneuve– demostrando sus habilidades musicales con algunas de las bandas que integró. Él era el que tocaba el bajo y la guitarra, y aunque no lo hacía nada mal, la neta es que le va mejor estar frente a una cámara, jiar jiar. A continuación les dejamos la evidencia de todo esto.

Still thinking about Oscar Isaac’s ska band that opened for Green Day and The Mighty Mighty Bosstones in the late 90s. pic.twitter.com/lOSOXK5Vzs

— machine gun handsome_pal (@handsome_pal) December 21, 2020