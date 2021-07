Los padres de Amy Winehouse revelan los planes de lanzar otro disco póstumo

Parece increíble pero aunque no lo crean, este 2021 se cumplen 10 años desde la lamentable muerte de Amy Winehouse. No nos queda la menor duda de que ella fue una de las mejores voces no solo de su generación, en general de la primera década de los 2000. Y a pesar de que nos dejó un par de grandes álbumes como Frank y Back To Black, hemos esperado a que por ahí, alguien encontrara temas en el baúl de los recuerdos que nunca han visto la luz.

Tras el fallecimiento de la cantante a los 27 años, apareció un disco recopilatorio póstumo llamado Lioness: Hidden Treasures, y más tarde tuvimos el documental Amy de Asif Kapadia –que por cierto, viene una nueva cinta sobre Winehouse en Paramount+, ACÁ les contamos todos los detalles–. Sin embargo, a una década de su partida de este mundo, parece que muy pronto podríamos escuchar material inédito gracias a su familia.

¿Podríamos tener muy pronto otro disco póstumo de Amy Winehouse?

Resulta que hace unos días y con motivo del décimo aniversario de la muerte de Amy Winehouse, la BBC platicó con los padres de la artista, Mitch y Janis Winehouse-Collins. En esa misma charla revelaron que existe una gran posibilidad de lanzar otro álbum póstumo, pues durante todo este tiempo han encontrado cintas y grabaciones que su hija dejó, aunque detallaron que la mayoría son de sus primeros años antes de la fama.

“Hemos encontrado algunos fragmentos, pero es difícil porque los CD están un poco dañados, pero al parecer nos han dicho que podríamos rescatar algo. Puede que no sea tan bueno como ‘Back To Black’, pero por lo que he oído, por los fragmentos que podríamos rescatar, es bueno. Quiero que los fans de Amy escuchen todo este material para que puedan ver que ella empezó allí y terminó aquí”, declaró el papá de Amy, Mitch Winehouse.

Por ahora no hay nada confirmado, pero la madre de Amy Winehouse mencionó en entrevista para la BBC que si pueden salvar todas las grabaciones que han encontrado y lo publica, este nuevo disco póstumo podría llevar por título The Progression Of Amy. Lo único que nos queda es esperar a que pase el tiempo y revelen más detalles sobre este proyecto, pero mientras eso pasa lo mejor que podemos hacer es recordarla por la maravillosa música que nos dejó.