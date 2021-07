La mujer detrás de la cantante: Amy Winehouse tendrá un nuevo documental en MTV y Paramount+

Sin duda, Amy Winehouse es una de las artistas más importantes de los últimos tiempos. A pesar de tener una carrera corta, en unos cuantos años logró trascender con dos discos grandiosos, Frank y Back To Black; sin embargo, los escándalos de su vida privada muchas veces oscurecieron su enorme talento. Pero lamentablemente nos quedamos con las ganas de verla alcanzando más éxitos, pues el 23 de julio de 2011 murió a los 27 años.

Alrededor de ella y por lo prematura que fue su partida, se ha construido un verdadero mito que muchos han intentado descifrar. En 2015 se estrenó el documental Amy, dirigido por el cineasta Asif Kapadia y que cubría la vida de la cantante y su lucha contra el abuso de sustancias, tanto antes como después de su ascenso a la fama y hasta su fallecimiento. Sin embargo, hay algunas partes de Winehouse que aún no conocemos.

Pronto tendremos un nuevo documental de Amy Winehouse

Resulta que muy pronto llegará a Paramount+ un nuevo documental sobre la artista británica, el cual llevará por nombre Amy Winehouse & Me: Dionne’s Story. Se trata de una visión profundamente personal y sincera en homenaje a esta cantante que se convirtió en un ícono cultural, todo a través del lente de su ahijada, la cantautora Dionne Bromfield. quien compartirá los altibajos y el material de archivo exclusivo de las aventuras que tuvo con Amy.

Sobre esta cinta, Bromfield declaró lo siguiente: “No puedo decirles ahora cuán terapéutico ha sido para mí este viaje. Finalmente, puedo avanzar al siguiente capítulo de mi carrera sabiendo que he lidiado con emociones que han estado enterradas durante años. Espero que este documental muestre a Amy como algo más que una persona que ha luchado contra la adicción y, en su lugar, exponga a la persona maravillosa que fue mi madrina”.

Así que como verán, este será un nuevo episodio en la enorme historia de la cantante de “Rehab” a una década de su fallecimiento y que hasta el momento, ningún otro medio había explorado. En el que podremos conocer mejor a la persona y a la mujer detrás de la artista que conquistaba cualquier escenario pero que lamentablemente vivió atormentada los últimos años de su vida. Sin duda, esta joya no se la pueden perder los fans from hell.

Por ahora esta es toda la información que hay sobre el documental. Sin embargo, confirmaron que se estrenará en México y Latinoamérica el próximo 29 de julio a las 11 de la noche a través de MTV. Pero no se preocupen, si ustedes no tienen este canal, próximamente estará disponible en la plataforma de Paramount+. Y para ir calentando motores, recordemos una de las rolas más espectaculares de Amy, “Tears Dry On Their Own”: