Paul Banks, Daniel Kessler y Sam Fogarino están en México para tocar en The World is a Vampire, el festival de rock alternativo que trajo Smashing Pumpkins a estas tierras. Y por ello, aprovechamos esta parada de Interpol para hablar con su vocalista de algunas dudas que traíamos atoradas, sobre todo respecto a su proceso creativo.

¿Quién sabe el verdadero significado de sus letras? ¿Cómo fue que decidió involucrarse más en los videos? ¿Habrá gira del 20 aniversario de Antics? ¿Tiene en puerta más proyectos paralelos a Interpol? Paul Banks nos contó eso y más en una plática que estuvo tan a gusto que hasta pareció que estábamos en la sala de su casa.

Sam Fogarino, Paul Banks y Daniel Kessler de Interpol | Foto: Ebru Yildiz

Paul Banks y las teorías del significado de las letras de Interpol

Si te das una vuelta en reddit o los amplios caminos del internet, te darás cuenta que hay montones de interpretaciones de cualquier canción; pero en el caso de Interpol, es fascinante descubrir cómo hay teorías totalmente diferentes de una misma canción. Este es uno de los grandes talentos de Paul Banks: poner imágenes en nuestra cabeza que significan cosas completamente diferentes para cada uno de nosotros.

“Me gusta cuando la gente tiene su propia teoría sobre de qué estoy hablando. No es como un “puzzle” que cumplir, no hay una interpretación correcta especial. Hay canciones que se tratan de eventos particulares en mi vida, pero eso no es para que la gente lo descubra, yo creo que es mejor que la gente tenga su propia interpretación, su propio sentimiento, o una respuesta emocional creo que es lo más importante”.

¿Y qué pasa cuando Paul Banks le comparte sus letras al resto de la banda? “Yo creo que ellos también tienen sus propias interpretaciones pero no es una cosa secreta que si lo piensas mucho vas a averiguar lo que quería decir. Quiero decir más con menos. Esa es una misión que tengo”.

¿Y la la letra de ‘Evil’ de qué habla? Pues no es de lo estamos pensando: “Hay una pareja de asesinos seriales y la mujer se llamaba Rosemary y la gente dijo, ‘ahh esa canción que se llama ‘Evil’, se trata de Rosemary y su esposo’. Creo que mataron a niños o algo terrible, no tiene nada que ver con la canción. No fue inspiración para nada de esa canción”.

Chécate acá su reacción:

¿De dónde salen las referencias en las canciones de Interpol?

Volviendo a las imágenes que pone Paul Banks en nuestra cabeza, muchas de sus referencias suelen ser muy específicas, como si nos pusiera tal cual la descripción de una escena. El uso de nombres propios y las descripciones de personajes de una manera muy particular nos hizo preguntarnos: ¿Tiene algún tipo de visión de estos personajes al momento de componer?

“El título de ‘The Rover’ llegó antes de tener idea de quién es ese personaje o de escribir la letra que describe a ese personaje, pero sí tenía la idea de quién era. Sí tenía una visión. ‘Take You on a Cruise’ es una canción romántica, mmm y eso es más psicodélico [risas]. Especialmente como eso de Fred Astaire.

“En ‘Specialist’ dije algo de Shirley Temple, pero eso fue algo que una persona en la calle dijo y que creo tenía una alucinación porque se estaba hablando así misma, obviamente estaba en un episodio de algo, la frase fue: ‘Put a lid on Shirley Temple and you’ll be free of the devil’. De ahí copié la frase de ‘Put a lid on Shirley Temple’”.

¿Cuándo empezó el gusto de Paul Banks por protagonizar sus propios videos?

“Creo que fue que empecé a tomar más control. Al principio del grupo era difícil porque éramos 4 y no nos poníamos mucho de acuerdo, era fácil que alguien de alrededor llegara y dijera este es el concepto del video y nosotros: ‘Ok vamos a hacer eso’. Muchas veces no fue algo en donde yo me sintiera súper cómodo.

“Más recientemente empecé a tomar control sobre esa parte de mi carrera: yo voy a formar la idea, yo voy a dirigir, yo voy a editar y entendí que entre más ideas generas como artista, mejor. Para mí es más fácil dirigirme a mí mismo. Yo puedo hacer un personaje ficticio en mi propio video, no tengo que cantar en el video. Cosas así me abrieron muchas posibilidades.

“Tiene que ver con tener la confianza, la motivación de tener más control en lo artístico. Pero en los primeros años trabajamos con unos directores increíbles, tenemos súper buenos videos de esa época, pero creo que yo me empecé a sentir más cómodo en los más recientes”.

¿Por qué a Paul Banks le gusta tanto venir a México?

Sí, ya todos conocemos el chiste cansadísimo de que ya hasta pagan predial. A Interpol le encanta México y el sentimiento es mutuo. Además de que los fans son muy cariñosos con ellos, el amor de Paul por nuestro país viene desde un tiempo más atrás, cuando estudiaba en la prepa en la Ciudad de México.

“Creo que es algo muy especial, al principio tenía que ver con el hecho de que yo había vivido aquí, que hablo español y hasta con acento mexicano. Fue el sitio donde yo tomé mucha influencia creativa por mis amigos que tenía aquí en México, y es un sitio en donde me siento muy cómodo, donde he recibido mucha inspiración.

Paul Banks tocando con Interpol en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México/ Foto: Stephania Carmona

“Cuando llegué aquí al colegio, me aceptaron, me abrazaron básicamente, y yo creo que es una cultura súper generosa, orgullosa en el buen sentido, la gente quería que probara la comida, que visitara este otro lugar de México, que fuera a este restaurante. La gente tiene mucho entusiasmo, mucha generosidad cultural, me sentí siempre muy cómodo”.

Y no solo eso, con el tiempo también le fue agarrando gusto a otras cosas muy mexicanas, como el boxeo: “El boxeo mexicano me interesa mucho. Sé mucho del estilo mexicano en el boxeo, sé bastante”.

The World is a Vampire y posible gira de Antics

Algo que nos fascinó de The World is a Vampire es que, además de traer a bandas increíbles, también incluyó lucha libre, un espectáculo muy peculiar para un festival de este género. Paul ya no le siguió mucho el hilo a la lucha libre después de su infancia, cuando veía a estrellas como Hulk Hogan, Rick Flair o Andre The Giant, pero admira a Billy Corgan por ponerlo sobre la mesa.

“Me parece muy interesante que Billy Corgan esté tan apasionado sobre eso. Yo lo respeto mucho, y creo que lo más importante es la pasión. Aunque no es algo que yo esperaría, que alguien como él estuviera tan apasionado con la lucha libre, me parece muy sincero, y eso es lo que importa”.

Y ya que andamos platicando de los próximos shows, recientemente se anunció una fecha en París en donde cantarían Antics por completo. ¿Hay posibilidad de tener una gira dedicada a los 20 años de este disco justo como lo hicieron con Turn on the Bright Lights?

“Bueeeeeno. Mmm, me gusta la idea de tocar Antics en su totalidad. Yo creo que habrá más ejemplos de esos, no sé si habrá una gira dedicada a eso, o puede ser que haya pero no sé si para el 20 aniversario”.

Paul Banks tendrá nuevo disco con Muzz | Foto: Instagram @muzztheband

Paul Banks no descansa: Nuevo disco de Muzz, algo con RZA y otra sorpresa

La gira de The Other Side of Make-Believe seguirá durante el resto del año, y luego Interpol seguramente se tomará un descanso. Pero Paul Banks sigue escribiendo y no para con los proyectos paralelos a la banda.

“Sí habrá otro disco de Muzz. Estoy trabajando en otro proyecto ahora también, posiblemente va a ser la próxima cosa. Con RZA he hablado con él sobre Banks & Steelz, quedamos que la próxima vez que esté en California vamos a tocar. Creo que todos los proyectos van a seguir y creo que hasta habrá más proyectos [risas]”.



En 2023, Interpol no solo estará presente en el festival The World is Vampire, también se dará una vuelta en mayo para tocar en los festivales Tecate Supremo y Corona Capital Guadalajara, así como una fecha en solitario en Monterrey.