Ya está a la vuelta de la esquina The Other Side of Make-Believe, el séptimo álbum de estudio de Interpol, el cuál se lanzará el próximo 15 de julio. Por ello, la banda neoyorquina se dio una escapada a la Ciudad de México para hablar de este nuevo material antes de su lanzamiento (ya se está haciendo una bonita tradición), y obvio para echarse el show de cajón.

En esta visita tuvimos la oportunidad de charlar con el guitarrista Daniel Kessler, el fundador de la banda y la mente detrás de su sonido característico; Kessler sabe que la banda trae algo especial bajo el brazo, por lo mismo no pudo ocultar la emoción cuando nos platicó de este nuevo material, su canción favorita, la emotividad en la voz de Paul Banks y cómo su música se vio redondeada por dos pedazos de productores.

Pásenle a leer para que se den una idea de lo que se nos viene.

Foto: Stephania Carmona.

Daniel Kessler de Interpol deja tantito la guitarra para coquetearle al piano

The Other Side of Make-Believe es un disco peculiar, pues además de que se empezó a crear de manera remota, algo que la banda nunca había hecho, también podemos ser testigos de cómo Daniel puso en pausa su amorío con la guitarra para hacerle guiños al piano, teniendo como resultado los dos primeros sencillos “Toni” y “Something Changed”.

“Estas dos canciones en sí son muy diferentes. Anteriormente he escrito canciones en el piano, pero conseguí un piano justo antes del confinamiento y fue algo bueno, fue cuando escribí estas dos canciones, las progresiones en el piano. Fue genial que el entusiasmo de Paul (Banks) y Sam (Fogarino) las convirtieran en piezas musicales de Interpol y salieron de una gran manera y fue muy divertido”.

¿Una canción de Interpol sin la guitarra de Daniel Kessler? Fue algo que la banda decidió hacer pues era algo diferente, una constante que estuvieron buscando en la creación de este nuevo material. “Es genial tener estas dos canciones, que los primeros dos sencillos lanzados sean orientados al piano, no toco la guitarra en ellos, algo un poco diferente. Pero también nada forzado. Esto es solo lo que decidimos hacer”, apuntó.

Interpol nos mueve la jugada

Si uno va a un concierto de Interpol, una de las cosas que esperas es ver a Kessler moviéndose al ritmo de sus propios riffs por todo su lado del escenario. Pero en este nuevo álbum nos están cambiando la jugada, pues cuando llega la hora de interpretar “Toni”, ahí deja la guitarra para sentarse en el banco frente al piano.

Estas movidas no solo están presentes en el estudio y sus shows en vivo, también en los videos de “Toni” y “Something Changed”, pues ver a gente bailando en uno de sus sencillos no era precisamente lo primero que se te viene a la mente cuando piensas en videos de Interpol. La idea del director Van Alpert, que incluía una coreografía y una historia de dos partes con la actuación de Paul Banks, llegó a refrescar la estética de la banda.

“Creo que todos estábamos muy entusiasmados por hacer algo muy diferente en términos de un video, la idea de gente bailándolo, había mucho entusiasmo entre nosotros tres sobre esa idea, algo realmente diferente y no lo que la gente necesariamente espera de Interpol. ¿Sabes? Se sintió más emocionante que solo hacer el video básico de una banda, se sintió más progresivo, diferente y tampoco sabíamos cuáles iban a ser los resultados pero nos gustó cómo se sintió, la posibilidad de ello”.

Ojo con “Into the Night”, la favorita de Kessler del nuevo disco

Si hubo una constante en nuestra charla, fue el hecho de que a Daniel Kessler le urge que oigamos la nueva placa, sobre todo “Into the Night”, la tercera rola del disco que si bien no ha salido como sencillo oficialmente, ya podemos escucharla en algunos videos en vivo en YouTube. Acá ya tuvimos oportunidad de escuchar la versión de estudio, y la verdad, es una joya.

“Amo ‘Into the Night’. La música cambia, las notas y la signatura de tiempo. Pero es una pieza musical melódica, muy emocional y emocionante. Es como mostrar un lado progresivo de la banda, se siente como un buen ejemplo de nosotros avanzando en nuestra composición, y me encanta tocarla también, la hemos tocado en vivo”.

Pero “Fables” no se queda atrás gracias a la voz de Paul Banks

Si hay algo que notamos en este nuevo material de Interpol es que la voz de Paul está agarrando matices muy cálidos, emotivos, pero sin perder esa oscuridad que siempre le ha caracterizado. Daniel concuerda con esa impresión y hasta él mismo se conmueve al escucharlo en “Fables”.

“Me encanta haberla grabado. Y cuando llega a su coro hay algo sobre la voz de Paul que me llega fuerte en una manera emocional; pero también en una manera no emocional que es como pesada y oscura. Pero más en un modo emocional que te pega duro, de la mejor manera. Te hace moverte con el ritmo, de ida y vuelta con la velocidad del sonido. Es como si estuvieras de acuerdo con lo que él canta y lo estuvieras sintiendo. La hemos estado tocando en vivo y hemos visto a gente que ha tenido una reacción similar. Así me siento cuando la escucho y es agradable ver gente reaccionando a ella en vivo”.

The Other Side of Make-Believe fue producido por dos leyendas

Esta séptima producción trae a alguien conocido: Alan Moulder, quien ha trabajado con My Bloody Valentine, Arctic Monkeys, The Cure, Foo Fighters, y ya había colaborado con la banda en el cuarto disco (homónimo) y El Pintor; pero ahora viene acompañado de Flood (Mark Ellis) quien es conocido por trabajar en álbumes icónicos como Violator de Depeche Mode, The Downward Spiral de Nine Inch Nails, To Bring You My Love de PJ Harvey (uno de los discos favoritos de Kessler, por cierto), entre otros.

Juntos como Flood & Moulder han trabajado en otros tantos, siendo uno de los más recientes el Holy Fire de Foals. Con todo esto las expectativas están a tope, y aún más cuando Kessler se deshace en elogios para ellos.“(Moulder) Es alguien a quien adoro como ser humano y de quien adoro su estilo para mezclar nuestra música, me hizo sentir como ‘esta es una de mis personas favoritas y uno de mis técnicos favoritos en el mundo’, ¿sabes? de personas en la música, ingenieros. Se sintió genial”, señaló. “No trabajan juntos muy seguido pero cuando lo han hecho ha sido en álbumes históricos, entonces sientes que es un gran privilegio hacerlo (trabajar con ellos)”.

Foto: Atiba Jefferson

Entrevista con Daniel Kessler de Interpol

¿Aún hay más? Aún hay más. La charla con Daniel se puso tan sabrosa que nomás nos faltó el vinito. Abarcamos de todo: los 20 años de Turn on the Bright Lights, la conexión de los fans (de todas las edades) con su música y los recuerdos de su primera visita a México con la banda. Chéquenla completita acá: