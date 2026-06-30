Luego de lo ocurrido en el Festival de Roskilde en 2000, Pearl Jam analizó la posibilidad del retiro. No ocurrió y la banda continuó, pero exigiendo medidas de seguridad estrictas para sus shows.

Lo que necesitas saber: Luego de lo ocurrido en el Festival de Roskilde en 2000, Pearl Jam analizó la posibilidad del retiro. No ocurrió y la banda continuó, pero exigiendo medidas de seguridad estrictas para sus shows.

En todas las décadas que llevan realizándose conciertos, son muchos los eventos que han provocado la modificación de prácticas y la forma en que estos se llevan a cabo. Uno de ellos fue el ocurrido el 30 de junio de 2000, en el Festival de Roskilde, en Dinamarca.

Ese día, Pearl Jam se presentó como uno de los actos principales. La banda de Seattle, como siempre, acarreó hordas de fans ávidos de presenciar el show. En esa ocasión, según los reportes, había más de 50,000 asistentes, los cuales se abalanzaron frenéticamente mientras Eddie Vedder y compañía interpretaban un set lleno de clásicos y canciones del Binaural, álbum que habían lanzado apenas unos meses atrás.

Foto: Captura de pantalla

La tragedia de Roskilde

La banda abrió con “Corduroy” y “Breakerfall”. Siguieron “Hail, Hail”, “Animal” y “Given to Fly”. Todo parecía marchar relativamente normal: muchos empujones, gente en el slam y otras tratando de armar el crowdsurfing. Cosas habituales en un concierto de grunge… sin embargo, el público continuó abalanzándose, varios comenzaron a sentir la falta de aire y, así, inició la tragedia.

Pearl Jam llevaba 12 canciones de su setlist pero, mientras tocaban “Daughter”, la banda notó que algo malo sucedía. Ya era demasiado tarde: la multitud aplastó a la gente que se encontraba más cercana del escenario “Orange” del Festival de Roskilde. Muchos de los asistentes perdieron el conocimiento. Paró la música y, desesperado, Eddie Vedder pidió a la masa retroceder…

En total fueron 26 personas heridas, algunas de gravedad… mientras que, al instante, ocho perdieron la vida. Una más falleció días después, debido a lesiones en la zona torácica. Nuevo muertes en total. Una completa tragedia por la cual, en un inicio, fue responsabilizada Pearl Jam.

De acuerdo con la policía danesa, Vedder y el resto de la banda fueron “moralmente responsables” por el desastre, ya que –según testimonios– “incitaron a la violencia” durante el show.

Una acusación tonta, de la cual la banda fue completamente absuelta (aunque hubo investigación de por medio). “Pearl Jam es conocido por sus emocionantes conciertos en vivo, pero en sus años de trayectoria nunca han incitado a la violencia”, aseguró el entonces mánager de la agrupación, Kelly Curtis.

Pearl Jam estuvo a punto de la separación

A raíz de la tragedia de Roskilde, Pearl decidió cancelar el resto de su gira por Europa. De hecho, por un momento estuvo en vilo la vida de la banda: Vedder y el resto del grupo analizaron el retiro. Así de afectados resultaron por lo vivido.

“Todos en la banda, y todos los que trabajan con nosotros, vivimos la tragedia de Roskilde con mucha intensidad. Siempre nos acompaña. Puede ser muy duro sentir, comprender y revivir el pasado. Pero cada uno lo ha hecho a su manera, y seguiremos haciéndolo”, señaló Stone Gossard en el décimo aniversario de los hechos… ante los cuales, la banda optó por estar en contacto con las familias de las víctimas.

“Queremos que la comunicación entre nosotros y las familias sea siempre abierta. El tiempo y los numerosos encuentros positivos con las familias ayudaron en el proceso de sanación, pero no puedo decir que haya encontrado la paz con el accidente”.

Pearl Jam, 2006 / Foto: facebook.com/PearlJam (Kerensa Wight, Kevin Shuss Archives)

Tras la tragedia de Roskilde, Pearl Jam decidió ya nunca tocar en festivales pero, con el paso de los años, cambió la postura: siempre y cuando los organizadores implementen medidas de seguridad establecidas por el propio grupo.

“Antes de Roskilde, nuestro procedimiento operativo estándar en relación con la participación en festivales era aceptar los procedimientos operativos y de seguridad del festival”, explica el jefe de seguridad de Pearl Jam, Pete Beattle. “Las bandas eran vistas como ‘simplemente artistas’ y tradicionalmente no tenían mucha voz en los procedimientos de seguridad, al igual que en sus propios conciertos”. Todo esto cambió.

Los cambios en los shows de Pearl Jam a raíz de lo ocurrido en Roskilde

De acuerdo con Beattle, Pearl Jam no sólo reforzó los estándares de seguridad para los festivales en los que se presenta, también en propios conciertos. “Nuestros contratos con los festivales destacan que, si no se cumplen nuestros requisitos operativos, en ese caso, no actuaremos”.

Entre las medidas que Pearl Jam exige en sus presentaciones están el diseño y la configuración de las barreras de seguridad, además, zonas amplias separadas con accesos independientes. La banda también solicita estricto control de aforo, con lo cual se limita la cantidad de público en las zonas críticas.

Pearl Jam, 2025 / Foto: facebook.com/PearlJam (Geoff Whitman’s )

Otra medida que se reforzó gracias a Pearl Jam fue la presencia de personal de seguridad. Al menos en los conciertos de la banda de Seattle, se exige que la mayoría de elementos cuenten con capacitación especial para la detección de aplastamientos, con el objetivo de rápidamente detener el show, en caso del mínimo riesgo.

Con lo anterior, también hay la implementación de sistema de vigilancia vía circuito cerrado, con el cual se logra monitorear el comportamiento del público y prevenir cualquier mínima tragedia. Algunas bandas tomaron medidas similares y, aunque no sea perceptible, también han sido adoptadas por las organizaciones de festivales de todo el mundo.

Una tragedia que no ocurrió en vano: bandas y organizaciones, así como el público, han aprendido del error. Aunque la lección fue por demás dolorosa.