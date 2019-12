“Muchas gracias por ser tú, Israel. Qué bueno que sí tocaron tu canción. Tenía que sonar ‘Oceans’ en Barcelona, era para ti y te la mereces”, así se despide Ramón Ortíz de su buen amigo Israel Barrales, un fiel fan mexicano de Pearl Jam que perdió la vida tan sólo unas semanas antes de asistir al que sería su onceavo concierto de la banda estadounidense.

¿Recuerdan cuando su piel se erizó aquella vez que vieron, por primera vez, a su banda favorita sobre el escenario? Cuando lucharon con todas sus fuerzas por estar lo más cerca posible de la banda y se quedaron sin garganta por cantar todas y cada una de sus canciones… ¿Hasta dónde puede llegar el amor de un fan por su banda favorita? Esa respuesta la tiene sólo un gran amante de la música.

Todo comenzó en 2011, cuando un conjunto de amantes de Pearl Jam decidieron organizarse y crear una comunidad de fans de la banda en México. Eran alrededor de 300 personas y, entre todas ellas, estaba Israel. “Siempre estuvo ahí. En tributos, en fiestas, e incluso se lanzó a Chile a ver a Pearl Jam en el Loollapalooza. Era un buen fan y un gran amigo“, expresó Ramón en entrevista con Sopitas.com.

Según cuenta Ramón, integrante de Pearl Jam Comunidad en México, Israel era una persona alegre que, adonde fuera, siempre encontraba la manera de hacer amigos. Lamentablemente, nunca contó a nadie que padecía de problemas en el corazón. “Nunca nos dijo de su enfermedad, creemos que sólo su familia sabía. Pero por su hermano, ahora sabemos que Israel no quiso tratarse porque él no hubiera disfrutado su vida sin tener que limitarse por muchas cosas”.

Y era claro, lo que Israel no quería perder, era la oportunidad de asistir a cuanto concierto pudiera de Pearl Jam. Su amor por la banda era tan grande, que no sólo asistió a todos los conciertos que ofreció la agrupación en México, sino que también se lanzó al festival Lollapalooza, en Chile, para poder verlos de nueva cuenta; y estaba por hacerlo de nuevo lanzándose al concierto del 10 de julio de 2018 en Barcelona… pero no llegó.

Tres semanas atrás, Israel envió un mensaje de voz a sus amigos para comunicarles que estaban a punto de operarlo del corazón, desgraciadamente él no resistió la cirugía y falleció.

En ninguno de los conciertos a los que asistió Israel pudo escuchar su canción favorita, “Oceans”. Por ello, al enterarse de la triste noticia, la comunidad de fans comenzó a mover masas con tal de conseguir que al menos uno de los integrantes se enterara de la historia de Israel y, en su memoria, le dedicaran esa canción… y así ocurrió.

“‘Oceans’ era su canción favorita y la quería escuchar en Barcelona. Nos empezamos a mover. Mandamos mail, posteamos en Facebook, enviamos mensajes en Instagram y en Twitter. También una amiga que estuvo en Italia le dio una nota a sus agentes de seguridad para que se las hicieran llegar y movimos el hashtag #PlayOceansForIsrael para ver si lo lográbamos“

Lo que siguió después, conmovió a todos…

“Pensamos que sería lindo tocar un par de notas para alguien especial esta noche. Él iba a venir a nuestro concierto esta noche, pero lo operaron del corazón hace algunos días, hubo algunas complicaciones y tristemente no sobrevivió; las cosas no salieron bien, así que esta canción es para nuestro hermano Israel”, dijo Eddie Vedder, vocalista de Pearl Jam.

Para Israel, quien ahora tendría 34 años de edad, para Ramón y toda la comunidad de fans, Pearl Jam no sólo es una banda, sino que forman parte de su vida. Son el soundtrack de su día a día.

“Pearl Jam significa algo muy importante para todos nosotros porque es el soundtrack de nuestras vidas. Hay muchos momentos en sus canciones: desamor, tristeza, relajo… muchos momentos para cada uno. Él (Israel) podía estar triste con ‘Black’ en una decepción amorosa o él era muy feliz con ‘Do The Evolution’ y obviamente ‘Oceans’ también formó parte del soundtrack de su vida… y ahora será parte de nosotros también. Ahora vamos a llorar cada que la escuchemos“.

Aunque Israel no logró llegar al concierto en Barcelona, Ramón espera que, en donde sea que su amigo se encuentre, haya escuchado esta canción que Pearl Jam tocó exclusivamente para él.

Acá el setlist de esa noche…

Este fue el último mensaje de Israel en su cuenta personal de Facebook:

Y así se pronunció Pearl Jam, al respecto: