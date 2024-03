Lo que necesitas saber: Peggy Gou es una de las productoras más creativas de la actualidad, que ha colaborado con Lenny Kravitz y Virgil Abloh. Acá se las presentamos

Desde tiempos inmemorables, la música y la moda han caminado de la mano. Muchas han sido las corrientes y movimientos que han tomado como estandarte estas expresiones artísticas, tanto así que hay quienes dicen que no se puede entender una sin la otra. Y en estos momentos tenemos un caso que confirma dichos pensamientos. Así es, hablamos de ni más ni menos que Peggy Gou.

Es probable no les suene el nombre de esta DJ y productra, a pesar de que lleva un buen rato dándole a las tornamesas. Pero estamos hablando de una de las artistas más interesantes e innovadoras de la electrónica, quien nos ha presentado una combinación muy particular entre house, dance y techno que la ha llevado a algunos de los festivales más importantes del planeta y colaborar con nombres como Lenny Kravitz… así como lo leen.

Por si esto no fuera suficiente, el nombre de Peggy Gou también es importante en el mundo de la moda, pues tiene su propia marca que lanzó con la ayuda del que para muchos, es la mente maestra detrás del hype que existe hoy en día con el streetwear: Virgil Abloh. Así que si ustedes son fans de estas dos cosas, aquí les tenemos a una artista con la que segurito se van a obsesionar.

¿Quién es Peggy Gou?

Peggy Gou nació el 3 de julio de 1991 en la ciudad de Incheon, en Corea del Sur. Desde niña se interesó por la música, es por eso que a los ocho años empezó a tomar clases de piano clásico. Sin embargo, esta pasión la dejó un rato, pues a los 14 años, sus padres la enviaron a Londres para que aprendiera inglés.

Aunque volvió unos cuantos años después a su país de origen, no tardó en volver a la capital británica, pues seis meses más tarde regresó para estudiar diseño de modas en el London College of Fashion.

Peggy Gou comenzó su carrera dentro del mundo de la moda/Foto: Getty Images

Después de graduarse, Peggy trabajó como corresponsal en Londres para la edición coreana de la revista Harper’s Bazar, donde se adentró por completo al mundo e industria de la moda. Sin embargo, su vida cambió por completo cuando decidió mudarse a Berlín.

En la capital de Alemania –donde vive desde entonces–, Peggy Gou se empezó a interesar en la música electrónica. Tanto así que para 2009 y gracias a una amiga de Corea que contactó por Facebook, ​aprendió a mezclar música como DJ. Su primer show fue en el club Cirque Le Soir de Londres, y luego empezó a actuar semanalmente en The Book Club, en la misma ciudad.

Peggy Gou se empezó a interesar por la música electrónica gracias a la escena de Berlín/Foto: Getty Images

De la moda a tocar y producir sus propias rolas

Para 2013, Peggy dio otro paso importante en su carrera musical, cuando comenzó a usar Ableton Live para crear sus propias rolas, basándose en el house, techno y trance. Un año después lanzó su canción debut “Hungboo” (llamada así por el héroe de un cuento de hadas coreano) y la tocó por primera vez en Corea en el show inaugural de los Style Icon Awards 2016. Incluso contó con la participación del actor Yoo Ah-in (conocido por la serie Burning) para el video de este temazo. ​

En 2016, Peggy Gou lanzó su primer EP, Art of War Part 1 bajo el sello Rekids​ (discográfica que ha contado con artistas como Nina Kraviz). La creatividad de esta DJ y productora fue tal, que a lo largo de aquel año sacó otros dos materiales de corta duración: Art of War (Part II) y Seek for Maktoop, además del sencillo doble “Day Without You Yesterday/Six O Six” con los que logró llamar la atención de la escena electrónica en Berlín.

Su primer Boiler Room y debut en festivales muy importantes

Tanto fue el hype con Peggy que en 2017, tuvo la oportunidad de hacer su primera gira por Norteamérica, donde aprovechó para debutar ni más ni menos que en Boiler Room. Tras su regreso a Europa, se aventó fechas muy importantes, como su presentación en el exclusivo club Berghain de Berlín, convirtiéndose en la primera DJ coreana en tocar en este lugar. Por si esto no fuera suficiente, se echó más de cien shows en un año y actúo junto a artistas como Moodymann, The Black Madonna y DJ Koze.

2018 fue un año clave para la carrera de Peggy Gou, pues lanzó el EP Once, donde además de explorar sonidos africanos e incluir el exitoso sencillo “It Makes You Forget (Itgehane)” (que le valió el premio a la Mejor Canción en los AIM Independent Music Awards), fue la primera vez que cantó en uno de sus discos. En esa época también logró llegar a algunos de los festivales más importantes del mundo, como Coachella y Primavera Sound, donde armó una fiestota de aquellas.

La relación de Peggy Gou con Virgil Abloh

Pero otro de los logros que se anotó Peggy en ese año fue tocar en el desfile de Off-White, donde tuvo la oportunidad de conocer y aprender un poco del director ejecutivo de la marca, Virgil Abloh, con quien logró tener una gran conexión gracias a la enorme pasión de ambos por la moda y la música.

En 2019, Peggy Gou decidió llevar al siguiente nivel sus dos aficiones. Además de lanzar con el apoyo del mismo Abloh su propia marca de moda, KIRIN, anunció la llegada de su sello discográfico independiente y estudio de diseño, Gudu, bajo el cual lanzó su más reciente material de corta duración, Moment, en el que se clavó más en el house y disco.

Mark Ronson y Peggy Gou en un evento de KIRIN en 2019/Foto: Getty Images

Peggy cerró aquel año con todo, pues regresó a Primavera Sound, pero también entró al lineup de otros festivales chonchos a nivel mundial, como Glastonbury y Tomorrowland. A la par publicó un set para la entrega 69 de la compilación de mezclas DJ-Kicks del sello independiente !k7, con el cual logró aparecer por primera vez en la lista de Billboard, alcanzando el noveno lugar en ventas de álbumes dance/electrónicos… una verdadera locura.

Por esa época, Peggy Gou vino por primera vez a México para armar un set en el Foto Museo Cuatro Caminos y estrenó el video de su sencillo “Starry Night”, el cual contó con la dirección de Jonas Lindstroem (quien ha trabajado con Kendrick Lamar y marcas del tamaño de Reebok, Yves Saint Laurent o Hermès) y en el que una vez más, tiene como protagonista al actor surcoeano, Yoo Ah-in.

Sus primeros éxitos mundiales, reconocimientos y colaboración con Lenny Kravitz

Pero fuera de lanzamientos o presentaciones, la revista Forbes nombró a Peggy Gou en 2019 dentro de su lista de los líderes, pioneros y empresarios asiáticos menores de 30 años… así como lo leen. Y ya como cereza en el pastel, “It Makes You Forget (Itgehane)” apareció dentro del soundtrack del FIFA 2019. En pocas palabras, en ese año hizo su entrada de lleno al mainstream y vaya que lo aprovechó muy bien.

En los siguientes años, y a pesar de la pandemia, Peggy no perdió el tiempo, pues sacó rolas como “Jigoo” (junto a Maurice Fulton, reconocido productor de house), “Nabi” (donde contó con la participación de Oh Hyuk, vocalista y guitarrista de la banda coreana de indie rock, Hyukoh, “I Go” y “(It Goes Like) Nanana”, el primer sencillo de su siguiente disco y de las rolas más Shazameadas de 2023. Además, le entró a los DJ Mixes de Nochebuena de Apple Music con otros 21 artistas de música electrónica.

Sin embargo, parece que el 2024 será el momento en el que Peggy Gou la romperá por completo, pues no solo lanzará su nuevo álbum de estudio, también sorprendió a todos estrenando la rola “I Believe In Love Again”, donde cuenta con la participación del mismísimo Lenny Kravitz, con quien arma un dueto muy sensual que de plano no se pueden perder.

¿Qué es lo que hace especial a Peggy Gou?

Como ya lo habrán visto, Peggy Gou es una de las artistas dentro de la música electrónica que más proyección tiene en la actualidad, pues es un ícono del underground con potencial para ser una sensación global. Y eso es debe a su peculiar estilo de relacionarse con la música, ya que además de honrar el house, dance y techno –llevándolo a las nuevas generaciones–, le agrega un toque muy personal que nos recuerda la alegría y el legado de estos ritmos.

Sin embargo, además de producir rolas pegajosas que tienen todo el potencial para ser hits mundiales, Peggy combina sus canciones con un set en vivo alucinante, que además de ser muy íntimo e intenso, logra que cualquier mueva el bote desde el primer beat. Si no nos creen, acá abajo les dejamos una prueba de sus épicas y vibrantes presentaciones.

Sin embargo, otra de las cosas que hacen especial a la propuesta de Peggy Gou es que usa su pasión por la moda para conectarlo con la estética visual que proyecta tanto en las portadas de sus EP’s y sencillos, como en sus videos y conciertos. Con esto consigue que su proyecto se sienta como algo único, pues nadie más puede replicar o copiar lo que sale de su mente cuando se pone a componer música o diseñar.

Sin duda, Peggy es una de esas artistas que en cuanto se suben a una tarima, te invitan a sacar los prohibidos y bailar como si no hubiera un mañana (si no nos creen, tienen qué checar la participación que armará para el AXE Ceremonia 2024). Así que si a ustedes les late la música electrónica y la moda, de plano tienen qué seguir su trabajo, porque es impresionante el talento e ingenio que tiene.

