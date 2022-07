Lo que sabemos sobre la pelea entre Yannis Philippakis y los managers de The Strokes

Sestanpeleando… La tarde del sábado 9 de julio el frontman de Foals, Yannis Philippakis (con quien por cierto tuvimos la oportunidad de platicar sobre su nuevo disco recientemente), tomó sus redes sociales para lanzar un mensaje muy extraño a los managers de The Strokes, quienes al igual que ellos se presentó en el TRNSMT Festival.

Fue alrededor de las 4 de la tarde (hora de la CDMX) cuando Yannis escribió en su cuenta de Twitter el siguiente mensaje: “Oye, alguno de los 5 tour managers innecesarios de The Strokes, ven a buscarme en el catering y cómeme el c*lo”. Algo que ciertamente dejó a muchas personas con cara de “WTF?!”

Yannis Philippakis se peleó con un tour manager de The Strokes en el TRNSMT Festival

Posteriormente en el tuit alguien respondió con una captura de pantalla (aparentemente de un foro en Reddit) donde un seguidor de The Strokes indicaba que la razón por la cual Philippakis estaba enojado fue porque estaba en un área reservada donde le pidieron identificarse.

Al parecer la seguridad del lugar le pidió el pase especial que se necesitaba y el cual supuestamente Yannis se rehusó a mostrar: “Estoy seguro de que lo tenía en su bolsillo, pero es tan ególatra que él creyó que podía ir a cualquier lado sin tener que mostrarlo”, indica el seguidor que dio información sobre lo ocurrido.

El líder de Foals indicó que el crew de The Strokes fue muy grosero con él sin razón aparente

La captura de pantalla fue vista por el mismo Yannis, quien respondió que no podría creer cómo el tour manager de The Strokes fue “deliberadamente grosero e irrespetuoso” con él porque mostró el pase y simplemente lo guardó.

“Tenían un escenario cerrado: nos invitaban a subir, repartían pases de escenario. Me pidió que mostrara el mío, no hubo problema, lo mostré para subir al escenario a seguridad y luego vino y me reprendió por no mostrarlo por un minuto”, indicó el líder de Foals.

Una de las tour manager ya respondió, aunque no de la manera en la que Yannis Philippakis esperaba

Hasta el momento sólo se sabe que una de las tour managers de The Strokes sí respondió al tuit de Yannis, aunque aparentemente de forma graciosa/sarcástica, pues en sus stories de Instagram puso el tuit del músico con el mensaje “Primero tienes que invitarme a cenar”.

Por otro lado, esta especie de pelea entre Foals y The Strokes ha hecho que muchos inclinen la balanza para Yannis, ya que independientemente de esto los fans de Julian Casablancas se quejaron de la pésima organización y el show que la banda neoyorquina ofreció en el festival de Glasgow.

Independientemente de eso la gente de Glasgow no está feliz con The Strokes

¿Recuerdan lo mucho que se les criticó por el show incompleto y con un Julian Casablancas diciendo incoherencias sobre el escenario durante el Tecate Pal’ Norte? Pues por lo que hemos leído parece que esa misma aplicó el frontman de The Strokes el sábado, algo que dejó molestos y preocupados a sus fans.

Pero acá fue peor, pues Casablancas insultó a los fans de Glasgow al compararlos con “niños del coro” y algunos aseguran que el sonido de la banda dejó mucho qué desear, además de que el cantante se veía bastante “intoxicado”.

