“Take Me Out” de Franz Ferdinand no sólo es una de las canciones más populares de la banda escocesa, sino que fue su presentación en aquel 2004 cuando el mundo estaba recibiendo a un montón de grupos indie con sonidos pecularies. Pero fue esta rola la que destacó de entre las demás, y a casi 20 años de su salida, sigue siendo una joya.

El riff de guitarra es considerado uno de los mejores del nuevo milenio, y ese cambio en la melodía que sirve primero como introducción para dar entreda a la canción… nos sigue emocionando como la primera vez que lo escuchamos. Pero algo que también es especial en “Take Me Out” de Franz Ferdinand es su historia, o mejor dicho, la inspiración.

Alex Kapranos, vocalista de Franz Ferdinand, ha dicho que una película de guerra, específicamente una escena entre francotiradores, fue la inspiración de “Take Me Out”. Acá les contamos de qué película está hablando, qué sucede en la escena, y cómo se conecta con la canción.

Alex Kapranos en el video de “Take Me Out” de Franz Ferdinand / Imagen: YouTube Domino Recording Co.

Batalla de Stalingrado

Enemy at the Gates fue la inspiración de “Take Me Out”, y es una película de 2001 dirigida por Jean-Jacques Annaud con el protagónico de Jude Law, Joseph Fiennes y Ed Harris. Está ambientada en la Segunda Guerra Mundial durante la Batalla de Stalingrado de agosto de 1942 a febrero de 1943 entre Ejército Rojo de la Unión Soviética bajo el mando de Stalin y los nazis bajo el mando de Hitler.

Muchos historiadores creen que este brutal enfrentamiento determinó el rumbo que la guerra tomaría en los años posteriores, pues fue la primera derrota de importancia para los alemanes en su intento por hacerse de diversos recursos en manos de los soviéticos. Nunca lograron llegar a Moscú y ese fue el principio del fin.

De acuerdo con algunos archivos, la presencia de francotiradores, sobre todo del lado soviético, fue determinante para el triunfo del Ejército Rojo, pues combatieron en una ciudad destruida cuyos espacios permitían el asentamiento de los francotiradores para provocar enormes bajas entre los nazis.

Algunos soldados rusos durante la Batalla de Stalingrado en 1942 / Foto: Getty Images

Enemy at the Gates

La película Enemy at the Gates está basada en la novela homónima que sigue la hisoria real de Vasili Záitsev, un cazador de los Urales en Siberia que se ofreció como voluntario para detener el avance de las tropas alemanas. La cosa con él es que era muy buen cazador, y se convirtió en el francotirador más importante entre los soviéticos en la Batalla de Stalingrado.

En Enemy at the Gates conocemos a König, quien es mencionado en las memorias de Záitsev como el mayor francotirador de los alemanes, y con quien se enfrentó hacia el fin de la Batalla de Stalingrado. La cinta muestra distintos momentos del francotirador soviético y cómo terminó con la vida de varios alemanes.

Jude Law como Vasili Záitsev en la película que inspiró “Take Me Out” de Franz Ferdinand / Foto: IMDb

Hay un par de escenas en particular que con sensacionales. La primera es cuando Záitsev, tras un enfrentamiento que le dio el triunfo a los alemanes, toma un rifle y liquida a varios oficiales nazis, salvando la vida de un alto mando soviético (encargado de la propanaganda, y quien toma al cazador como imagen para motivar al Ejército Rojo).

La otra escena, la cual se relaciona con “Take Me Out” de Franz Ferdinand, se da entre Záitsev y König, este último el mejor francotirador de Alemania. Durante horas permanecen en su puesto, esperando a que el otro cometa un error, revele su ubicación, y pueda dispararle. ¿Pero qué tiene que ver con “Take Me Out”?

“Take Me Out” de Franz Ferdinand

Alex Kapranos dijo que una noche antes de lanzarse al estudio para grabar parte de Franz Ferdinand, su disco debut, vio Enemy at the Gates, y la escena entre Ed Harris y Jude Law lo dejó bastante impresionado. “Tan pronto como uno de ellos se mueva, el otro sabría dónde está y lo sacaría de la jugada“.

Para el vocalista, la imagen de los dos francotiradores esperando un movimiento, “se sintió como una buena metáfora del tipo de situaciones románticas en las que a veces nos encontramos”. Como cuando en una relación de pareja ninguna de las partes quiere mostrarse vulnerable pues, ¿quién recibiría el disparo? Ninguno quiere ser el primero en mostrar lo que siente.

De aquí vienen las partes de “I’m just a shot away from you” y “If I move, this could die. If eyes move, this could die. I want you to take me out“. Franz Ferdinand estará de regreso para presentarse en el Pal Norte en su edición de 2023. ¿Ya listos para escuchar esta enorme canción?