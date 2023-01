Dicen por ahí que jamas hay qué olvidar de dónde vienes, sin importar quién seas, pues siempre es buen recordar todo lo que tuviste qué hacer para llegar hasta donde estas. Eso aplica tanto para nosotros los simples mortales como para los artistas internacionales, que aunque no lo crean, debieron hacer cosas de las que probablemente no se sienten orgullosos para promocionar su música y llegar a más personas.

Y es que desde hace un buen rato, en el internet de las cosas comenzó un trend que seguramente ya han visto, ese donde muchos están recordando los momentos vergonzosos que a pesar de todo, los “mantienen humildes” ante la vida. Por supuesto que los casos que llamaron la atención fueron aquellos en los que usuarios de redes sociales sacaron del baúl de los recuerdos las participaciones de cantantes famosos en shows de la televisión mexicana, pues son verdaderas joyitas y acá recordaremos algunas de las apariciones más random.

Sophie Ellis-Bextor cantando y bailando su más grande hit en ‘Hoy’

Arrancamos esta lista con un momento que quizá muchos no lo recuerden. En el ahora lejano año del 2002, Sophie Ellis-Bextor sonaba con todo en la radio con la rola más popular y comercialmente exitosa de toda su carrera: “Murder On the Dancefloor”. Por supuesto que tenía que venir a México para darle vuelo a esta canción y las personas que se encargaban de manejarla decidieron que la mejor idea era llevarla a Hoy… sí, no es broma.

Sophie se presentó en el popular programa matutino de Televisa y se echó su temazo (o algo así, porque era evidente que estaba haciendo playback, jeje). Sin embargo, lo más random de todo fue que mientras ella cantaba, los conductores del show, como Juan José Ulloa y hasta Maite Perroni sacaron los prohibidos al ritmo de este rolón. Sin duda, uno de los momentos más esstraños de nuestra televisión.

Morrissey y su curiosa aparición en ‘Sale el Sol’

Ya se nos está haciendo costumbre ver artistas alternativos en Sale El Sol, pues en los últimos años han pasado por sus cámaras varias bandas consolidadas y proyectos emergentes como The Kooks, Aurora y CHAI! (más adelante veremos otro caso). Sin embargo, todos nos quedamos con la boca abierta en 2018, cuando anunciaron con bombo y platillo que tendrían a un invitado musical muy especial para la chaviza indie, ni más ni menos que Morrissey.

Por supuesto que nadie lo podía creer, pero todos terminamos con el ojo cuadrado cuando el mismísimo ‘Divo de Manchester’ apareció en el programa mañanero de Imagen para echarse un par de rolas. Y vaya que Mozz demostró su humildad, pues a pesar de que es una leyenda y llena casi todos sus shows (si no los cancela), se dio el tiempo para tocar en la tele abierta mexicana.

Christina Aguilera como madrina de ‘La Academia’

Aunque no lo crean, Christina Aguilera también tuvo su “momento humilde” en la televisión mexa. A principios de los 2000, la cantante estadounidense de origen ecuatoriano, era una de las artistas más importantes del momento, sobre todo porque lograba conectar con el público latino y gabacho. Es por eso que a los productores de TV Azteca (o eso pensamos), se les ocurrió que sería buena idea traerla para que tuviera una participación en uno de los programas más vistos en ese entonces, La Academia.

Christina no solo se aventó algunas rolas para el público, también se chutó una entrevista medio bizarra con Alan Tacher donde la comunicación nomás nunca fluyó entre ambos. Pero ya que la tenían ahí, aprovecharon para comprometerla para que se convirtiera en madrina de la segunda generación del concurso de canto… así como lo leyeron. Evidentemente no le siguió el paso a sus ahijados y lo más seguro es que ni los recuerde, pero quedará para la posteridad este curioso instante.

Shakira aventándose la coreografía de “Felicidades”

Una vez más, tenemos otro momentazo random de Hoy. Todo el mundo conoce a Shakira por ser una de las artistas latinas más exitosas a nivel internacional ( y recientemente por el chismecito que nos dejó su divorcio con Gerard Piqué ). Sin embargo, muchísimos años antes de que le dedicara rolas a su ex y justo cuando su carrera estaba despegando, visitó México y apareció en el programa matutino conducido por la reconocida economista, Andrea Legarreta.

Lo que realmente llamó la atención fue que pusieron a la cantante colombiana a bailar un rolón que se hizo famoso en este espacio y se quedó grababa (para mal) en nuestras mentes. Por supuesto que hablamos de la canción de “Felicidades”, y es evidente que Shakira no solo no se sabía la coreografía, también estaba medio incómoda junto a Legarreta y Martha Carrillo. Ni modo, por algo se empieza, ¿no creen?

J Balvin tuvo el honor de salir en el programa de Chabelo

Estamos seguros que muchos que lean esta nota, crecieron viendo el programa de En Familia con Chabelo, pues durante tantos años al aire marcó la infancia de la gran mayoría de los niños mexicanos. Sin embargo, lo más probable es que entre triciclos Apache y muebles Troncoso, jamás imaginaron que este personajazo de la televisión tendría como invitado musical al mismísimo J Balvin.

No es broma, ‘el amigo de todos los niños’ puede darse el lujo de decir que contó con la participación de uno de los artistas latinos más importantes y reconocidos de los últimos tiempos cantando en su show cuando aún no era mundialmente famoso. Aunque eso sí, Chabelo no fue el único programa mexa en el que Balvin se presentó, pues por ahí cantó en Sabadazo (abajo también les dejamos este momentazo). Así que esperamos que después de todo lo que ha conseguido, no olvide cuando dio sus primeros pasos en la tele de nuestro país.

Alex Kapranos también apareció en ‘Sale el Sol’ y hasta lo entrevistaron

Es momento de regresar a Sale el Sol, porque como ya les habíamos comentado antes, de repense sacan invitados completamente inesperados de la música internacional. Ya hablamos de Morrissey, pero recientemente fue el turno de Franz Ferdinand de visitar este espacio de la televisión mexicana, una de las bandas británicas que más queremos y no sabemos cómo terminaron en el show de Imagen.

El buen Alex Kapranos representó a la agrupación en el programa, donde se echó una versión acústica de un verdadero clásico, “Jaqueline” y le entró a una entrevista con Joanna Vega-Biestro donde le preguntaron de todo un poco. Y aunque al frontman de este grupazo no se le notaba tan incómodo –como en otros casos–, lo más probable es que nadie se imaginaba que aparecería en un espacio como este en México. mex

Britney Spears bailando junto a Adal Ramones en ‘Otro Rollo’

Del caso más reciente de “humildad” de artistas en la televisión mexicana, hay que viajar al pasado para recordar a una de las invitadas más impactantes que tuvo Otro Rollo. Para nadie es un secreto que este programa casi siempre contó con la participación de algunos de los cantantes y celebridades (tanto nacionales como internacionales) más grandes del momento, pero estamos seguros que ni siquiera el propio Adal Ramones se imaginaba que después de su monólogo platicaría con Britney Spears.

La ‘princesa del pop’ se prestó a una divertida entrevista, se puso a pescar como cualquiera de nosotros en la feria e incluso le dio varios tips a Adal para que pudiera bailar sexy (quien por cierto, se disfrazó como ella en el video de “…Baby, One More Time”). Este momento está en la frontera entre lo épico y lo essstraño, pero no cabe duda que Britney se rifó como las grandes en uno de los shows más vistos de nuestro país.

Gorillaz hablando sobre ‘Demon Days’ en ‘Rebelde’

Ok, ya mencionamos a muchas estrellas mainstream, llegó la hora de recordar cuando la banda animada más grande y exitosa de todos los tiempos tuvo un crossover rarísimo en la telenovela mexicana juvenil más vista de los 2000. Por supuesto que hablamos de la singular participación de Gorillaz en Rebelde, un momento que cuando lo vimos en 2005, no podíamos creer que algo así fuera posible.

Sobre todo porque 2-D, Murdoc, Noodle y Russel “platicaron” con los personajes de Christopher Uckerman y Christian Chávez. Sin embargo, esta no fue la única vez que la agrupación virtual apareció en este show, ya que el mismísimo Luis Miguel (Diego Boneta, pues) estrenó en la televisión de nuestro país el video de “DARE”. No sabemos de quién fue la idea de esta extraña colaboración, pero estamos seguros que en ninguna otra parte del mundo pasó algo así.

Alizée cantando junto a un participante de ‘La Academia’

Por último pero no menos importante, cerramos con la aparición de una de las artistas francesas que más recordamos de este lado del charco. A mediados de la década pasada, Alizée se hizo mundialmente conocida por sus rolas pegajosas y por el concepto que proyectaba (ya sabe, como de joven medio buena y mala). Sin embargo, unos años después de que pasó el hype con ella y para no perder relevancia (eso suponemos), aceptó aparecer en el programa de canto favorito de México: La Academia.

La cantante se aventó uno de sus hitazos, “J’en Ai Marre” junto a uno de los concursantes del show (que la neta, no cantaba tan chido), un dueto que la verdad se veía más forzado que nada y que por supuesto, no demostraban química entre ambos. Tras su participación en La Academia y luego de un rato sacando discos, Alizée desapareció de la industria musical… ¿será que este momento tuvo qué ver?