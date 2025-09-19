Lo que necesitas saber: También tenemos música de Thundercat, Bar Italia, Helado Negro, Sleaford Mods y más.

Llegó el fin de semana y claro que hay mucha música recién salida para escuchar. Así que, como cada siete días, les traemos nuestra selección en la playlist de las nuevas canciones de la semana. Acá vas a encontrar, segurito, tu nueva rola preferida…

Escucha aquí las nuevas canciones de la semana en las playlist de Sopitas.com

Por aquí te dejamos la playlist con las nuevas canciones de la semana tanto en Spotify como en Apple Music, para que la escuches donde quieras. Ahora, sí, te desmenuzamos los mejores lanzamientos de los últimos días.

Nine Inch Nails – “Who Wants to Live Forever?”

Por fin llegó el soundtrack oficial de Tron: Ares y Nine Inch Nails, como era de esperarse, se rifó. Y está genial porque, bueno, uno pensaría que con esta combinación entre una historia futurista y NIN, tendríamos muchos tracks llenos de potencia y euforia.

Pero no solo eso… sino que Trent Reznor y compañía también muestran ese lado entre más suave ––y hasta lleno de ternura–– que no muy a menudo está presente en el imaginario de los fans. La prueba: la nueva canción “Who Wants to Live Forever?”.

No nos sorprendería que esta fuera una de las rolas melódicas cantadas por Trent Reznor en su carrera, eh. Y ese tema sobre la trascendencia y el no aferrarse a resistir junto a un ser amado… uffff, para sacarte una buena lágrima.

–YRB9E –YRB9E

Miley Cyrus, Mick Fleetwood y Lindsey Buckingham – “Secrets”

Nos encanta la camaleónica capacidad que Miley Cyrus tiene, de unos años para acá, de componer canciones con innegables toques retro. Lo hizo en el 2020 con el disco Plastic Hearts, que tenía un rollo rockero con mucha estética glam… pero también ha sabido reinventarse con composiciones más pop.

Ahora, lo hace con esta nueva canción llamada “Secrets”, que tiene una vibra de balada pop rock traída de algún punto de los 70 o los 80. Y no es para menos porque Miley colaboró en esta canción con los mismísimos Lindsay Buckingham y Mick Fleetwood de Fleetwood Mac. ¡Uffff!

La participación de este par de genios no es fortuita pues, según se ha dicho, ellos son dos de los músicos favoritos de Billy Ray Cyrus, papá de Miley… y ella, confesó que esta rolota es una ofrenda de paz; una manera de acercarse a él para limar asperezas luego de un rato en el que se especuló sobre el distanciamiento entre ambos. ¡Detallazo!

Rocket – “Another Second Chance”

Aquí en la playlist de Nuevas Canciones de la Semana, también nos gusta mucho recomendarles nuevas bandas. Y un proyecto que nos está gustando bastante es Rocket.

Es este tipo de banda que tiene una influencia predominantemente de los 90. Si tuviéramos que poner una referencia, es como una combinación de las guitarras más potentes de Smashing Pumpkins con las voces llenas de estilo de Veruca Salt. Rocket sería un gran soundtrack para Daria, sin duda, jaja.

Su disco debut, R Is For Rocket, sale el 3 de octubre próximo y el nuevo sencillo es “Another Second Chance”, que se describe como una oda a la insatisfacción y a la incomodidad de amar tanto a alguien que no importa cuántas veces te lastime… no puedes sacarte a esa persona de la cabeza.

Thundercat y Remi Wolf – “Children Of the Baked Potato”

Thundercat lanzó esta nueva canción, bien acelerada con Remi Wolf… y es una absoluta locura de jazz vertiginoso con tintes de rock progresivo que tendrás en repetición por un buen rato.

Con el tono divertido que caracteriza a Thundercat, el virtuoso bajista toca bases increíbles mientras canta sobre conectarse a jugar Call of Duty un rato, junto a Remi en voces. Aún no sabemos si viene disco nuevo, pero cada lanzamiento de Thundercat son buenas noticias.

Bar Italia – “Rooster”

Otra banda nueva que viene haciendo cosas interesantes es Bar Italia. Y lo hacen interesante, desde el punto de vista de que su propuesta, entre el rock alternativo e indie rock, mantiene una producción cruda y sin demasiados adornos.

Es el tipo de producción sencilla y áspera de las bandas indie de inicios de los 2000. Y bueno, su nuevo disco Some Like It Hot llegará el 17 de octubre, prometiendo ser un gran material.

La prueba la encuentran en su sencillo “rooster”, que parece un tema que pudieron haber hecho los Pixies si hubieran emergido de la escena neoyorquina dosmilera. Pónganles más ojito.

Helado Negro – “More”

Después de regalarnos su brillante PHASOR el año pasado, Helado Negro regresará con un EP en noviembre. Y el primer track que escuchamos de este lanzamiento retoma sus ideas de pop psicodélico, con una voz con muchísimo reverb y delay que nos mete en un trip de psicodelia bailable.

Nos sorprendió con un beat bastante acelerado y bailable, que nos hace pensar que su EP The Last Sound on Earth tendrá una orientación más hacia las pistas de baile que hacia la tranquilidad contemplativa que le conocemos. Chulada de track.

The Wombats – “Holy Sugar”

El asombroso Oh! The Ocean de The Wombats tiene una continuación con el EP Holy Sugar, que nos regala 6 rolitas más, para nuestra fortuna.

Los de Liverpool abren con la canción que da nombre al disco, un trancazo de rock ligero con riffs directos, coro pegajoso, distorsiones y una letra que no saldrá de tu cabeza. Con cada lanzamiento de los Wombats, estamos más ansiosos de su regreso a nuestro país. A ver si ya se armaaaaaa.

Vondré – “Molko”

Vondré es una de las bandas más interesantes que encontrarás en la escena musical actual en México. Y si no los has escuchado, este es el momento ideal porque acaban de lanzar 00:00, un disco potente y frenético que te va a encantar si eres afín a la distorsión grungera, noise rock o shoegaze.

Está buenísimo todo el material… y para que le entren sin miedo, nuestra rola seleccionada para la playlist de nuevas canciones de la semana, recomendamos “Molko”, temazo que también se siente como una especie de post-punk mucho más potente de lo que uno pensaría de ese estilo.

Joyita total…

Policías y Ladrones – “Decir que no”

Y siguiendo con la escena mexa en la playlist de las nuevas canciones de la semana, tenemos a Policías y Ladrones con “Decir que no”. Y vaya lindas atmósferas las que el dúo tijuanense construye en este tema.

Como un dream pop ruidoso hecho totalmente para musicalizar ese momento en el que ––interpretamos nosotros–– ves tantas cosas alejarse por tus propios miedos e inseguridades.

Y al mismo tiempo, “ya no quiero decir que no” es un verso bien honesto sobre admitir que ciertas cosas ya se nos fueron, pero tal vez vengan otras que nos ayuden a ser más aventurados. Bueno, esa es nuestra interpretación… pero ustedes saquen su conclusión escuchando la rolita acá.

Sleaford Mods – “Megaton”

Los Sleaford Mods regresan con “Megaton”, una rola con muchísima potencia que denuncia el uso de armas, con la simpleza directa en producción, un beat y bajo minimalistas que son energía pura junto a la voz de Jason Williamson.

El coro lo dice todo y nos estremeció en la primera escucha: “MEGATON, NO WAR NO DEATH!”, el dúo de Nottingham tiene clara la salida ante los conflictos en el mundo.