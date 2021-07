Uno piensa que las cosas simples del día no afectan nuestro destino. Qué canción escuchas, cuál videojuego eliges, qué video o show decides ver en la tele. Cada movimiento que haces puede llevarte a lugares que ni imaginas. Esto le sucedió a tres chicas de Monterrey que iniciaron jugando Rock Band, para después coverear a Metallica y tocar en el Vive Latino. Ellas son The Warning y su próxima parada es ser abridoras del concierto de Foo Fighters en el Foro Sol (chécate acá todos los detalles de este conciertazo).

Tuvimos la oportunidad de platicar con Dany, Pau y Ale Villarreal, las tres hermanas regias que sorprendieron al mundo hace ya algunos años después de que su versión de “Enter Sandman” se volviera viral. Y sí, ahora ya son tres chicas que la están rompiendo, pero en un inicio solo fueron unas niñas súper fans del rock. Así comenzó su historia.

Queen y Pink Floyd, las influencias de The Warning

Dany, Pau y Ale no titubearon en señalar que quienes realmente originaron todo este fenómeno viral fueron sus padres, y que esto no era algo que se hubiera cocinado de la noche a la mañana, al contrario, fue una exposición constante al rock lo que hizo que estas chicas se volvieran fans y amantes de la música desde niñas.

“Nosotras empezamos a tocar desde muy chiquitas, y nuestros papás son muy amantes de la música, entonces desde chiquitas vivimos en un ambiente muy musical. Nos sentábamos a ver muchos conciertos con nuestros papás y yo creo que los que más nos impactaron fueron el de Pink Floyd y el de Queen, la combinación visual y de la música”, nos comentó Pau, la baterista de la banda, señalando también que el hecho de ver estos conciertos míticos las llevó a jugar e imaginar con el hecho de ser rockstar.

“Creo que fue hasta que nuestros papás nos compraron el videojuego de Rock Band, creo que esa fue nuestra mayor inspiración para empezar a tocar”.

‘Enter Sandman’, el cover que lo empezó todo

Tienes en la sala de tu casa a tres niñas apasionadas del rock con unos covers rifadísimos. ¿Qué haces? Lo presumes al mundo, sobre todo si son tus hijas. Esto fue lo que originó a The Warning. Sus papás las apoyaron en aprender un instrumento y qué mejor forma de practicarlo que con la música que les encanta. Las prácticas estaban tan buenas que decidieron grabarlo y mostrarlo a familiares.

“Nunca esperamos que fuera a acabar de esta manera, el canal al que lo subíamos era el de mi papá, ni siquiera teníamos uno de nosotras. Estábamos tan chiquitas que ni sabíamos usar YouTube. Lo subíamos para que nuestra familia lo pudiera ver, para compartirlo con gente que conocíamos para que no tuviera que venir a la casa”, y en efecto, estos covers estuvieron tan buenos que no tardaron en hacerse virales, sobre todo el de “Enter Sandman” de Metallica, el cual actualmente acumula más de 20 millones de reproducciones y las llevó hasta el show de Ellen DeGeneres.

Y el sueño se cumplió: The Warning en The Metallica Blacklist

Este video viral llegó a los ojos del mismísimo Kirk Hammett y no pasó desapercibido. Años después les llegó la invitación para participar en The Metallica Blacklist, el proyecto para celebrar los 30 años del Black Album de Metallica.

“No lo podíamos creer. Nosotros empezamos con el cover de ‘Enter Sandman’ de Metallica, eso fue lo que lanzó nuestra carrera, y ahora poder estar participando en su álbum, haber sido invitadas de parte de ellos, y haciendo nuestra propia versión, aparte de la colaboración con Alessia Cara, poder ser mexicanas en este proyecto internacional representando a nuestro país, nos sentimos muy agradecidas de poder ser parte” señaló emocionada Pau, quien en su momento fue felicitada por Hammett:

The drummer kicks maximum ass ! https://t.co/ZXq0X5atE8 — Kirk Hammett (@KirkHammett) April 10, 2015

Sí, mucha emoción, pero era hora de poner manos a la obra y hacer una reversión digna de un álbum oficial de Metallica. Así que las chicas se acoplaron al proceso: “Fue muy diferente a lo que acostumbramos, fue muy rápido, porque nos llegaron las noticias y nosotros teníamos que entregarlo en una semana, ya mezclado y todo. Nosotras estábamos trabajando aquí, Alessia estaba en Canadá, estamos muy orgullosas de la versión que logramos hacer. Esperamos con ansias que ya salga”.

Pero las hermanas Villarreal no paran de soñar. A ellas les encanta colaborar con gente, hacer música con alguien más, tener la perspectiva creativa de alguien es algo que les inspira, por eso siempre están abiertas a hacer colaboraciones. ¿Cuál es el siguiente sueño a cumplir? Una colaboración con Muse: “Es una influencia muy fuerte de nosotras tres y también son un trío”, señaló Dany, la voz de The Warning.

Próxima parada: Abrirle a Foo Fighters en el Foro Sol

Si bien para muchos fue una grata sorpresa ver a The Warning como invitadas especiales en el próximo concierto de Foo Fighters en México, la verdad es que estas chicas ya se han rifado en escenarios descomunales y abriéndole a bandas de la talla de The Killers (acá te contamos todo sobre su nuevo disco) y Def Leppard. Pero, ¿cuál ha sido el momento que más les ha emocionado? De entre todos los sueños cumplidos, el festival Hell and Heaven tiene un significado especial para ellas.

“Llegamos al Hell and Heaven muy preocupadas. Vimos a la banda que tocó antes que nosotros y era música muy pesada, y nosotras realmente no somos metal, somos como hard rock, pero realmente varía mucho de canción en canción. Entonces estábamos muy preocupadas y dijimos aquí la gente nos va a odiar, nos van a empezar a echar cosas”, nos comentó Pau quien afirmó que ya hasta tenían un plan de cómo se iban a bajar del escenario si les empezaban a aventar objetos.

Cuando empezó su set no había tanta gente, era temprano y comenzaron a tocar: “No nos aventaron nada, todo iba bien, y de repente se empezó a llenar, veíamos cómo llegaba más gente, y llegaba más, no a abuchearnos sino a aplaudir, realmente se llenó hasta un punto donde no podíamos ver dónde se acababa la gente. Fue increíble que este público, tan diverso en edad y en gustos, les haya gustado nuestra música y estuviera aplaudiendo y gritando con nosotras. Ha sido uno de nuestros shows favoritos”.

Así que si ya tienes tus boletos para Foo Fighters, no te puedes perder el show de The Warning, pues amenazan llegar con todo el poder para dejar bien prendido al Foro Sol: “Pueden esperar un show muy energético. Sobre todo porque no hemos tocado desde el Vive Latino 2020, será nuestra primera tocada y vamos a soltar toda nuestra energía ahí. Estamos muy emocionadas porque también vamos a estar presentando música nueva para ese entonces”.

‘Choke’ y ‘Evolve’, sus nuevos sencillos

Sí, la verdad es que sus covers son increíbles, pero ellas ya están tirándole a otros niveles con sus propias creaciones. Luego de su primer EP Escape the Mind (2015) y sus dos álbumes de estudio XXI Century Blood (2017) y Queen of the Murder Scene (2018), The Warning regresa con nueva música en este 2021.

“Nos fuimos en noviembre tres meses a Nueva Jersey a trabajar con el productor David Bendeth, que ha trabajado con bandas como Paramore, Breaking Benjamin, Bring Me The Horizon, y nos encantó lo que hicimos, pensamos que hemos crecido mucho musicalmente durante todo este proceso y estamos muy emocionadas de poder enseñar esta nueva etapa” comentó Pau afirmando que seguirán sacando música en lo que resta del año.

Y como muestra, hace unos meses lanzaron “Choke” y ahora estrenan “Evolve”, justo para que nos demos un quemón de lo que nos espera el próximo 10 de noviembre.