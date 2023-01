El 2023 está arrancando con todo, pues apenas llevamos los primeros días del año y la conciertiza ya arrancó. Y qué mejor que darle banderazo a los shows en vivo que con la presentación de una de las bandas que desde hace un buen rato se ganó el cariño y respeto del público mexicano. Por supuesto que hablamos de Muse, que volvieron por la puerta grande para arrancar como se debe su gira mundial de este lado del charco.

Fue en 2019 cuando Matt Bellamy, Dominic Howard y Chris Wolstenholme se rifaron como los grandes dando un concierto de aquellos en el Foro Sol de la CDMX. Sin embargo, ya extrañábamos tenerlos de este lado del charco. Es por eso que cuando anunciaron que iniciarían en nuestro país el tour de su más reciente material discográfico, Will of the People, nos emocionamos muchísimo, pues seríamos los primeros en escuchar este álbum y ver el espectáculo con el que lo presentarían.

Foto: Stephania Carmona

Monterrey y Guadalajara fueron las ciudades que tuvieron chance de checar el arranque de la nueva gira de Muse. Los comentarios fueron mixtos, pues hubo fans que salieron muy contentos, y otros que de plano no quedaron tan encantados que digamos por varias razones, entre ellas el setlist y el show que mostraron en vivo. Afortunadamente, este 22 de enero estuvimos presentes en el primer show de la banda británica en la capital chilanga y acá les contaremos lo que rifó y no tanto de su presentación.

Lo que rifó del concierto de Muse

The Warning como teloneras del show

Puede que muchos no pelen a las bandas que abren el concierto de sus bandas favoritas. Sin embargo, nosotros nos emocionamos porque The Warning fueron las elegidas como teloneras de cada uno de los shows de Muse con la gira de Will of the People en nuestro país Y vaya que nos puso contentos saber que ellas se ganaron ese lugar, pues desde que eran niñas y grababan covers que se hicieron virales, las hermanas Villareal Vélez han declarado su fanatismo por la banda británica y deseaban abrirles en México.

Por supuesto que era evidente que Daniela, Alejandra y Paulina andaban muy felices, y se subieron al escenario del Foro Sol para pegarle duro al rock con sus rolas. “CHOKE”, “MONEY” y “Narcisista” fueron algunas de las canciones que se aventaron antes de que aparecieran Matt, Dom y Chris. Aunque eso sí, el momento más rifado de su set fue cuando coverearon “Enter Sandman” y nos recordaron que serán las invitadas en algunas de las fechas que Metallica se echará en el mismo venue en 2024. Estas chicas prepararon el ambiente para lo que se vendría con su música, así que no les pierdan la vista, pues este año tocarán en varios festivales importantes en Europa y van que vuelan para que su carrera siga creciendo como la espuma en los próximos meses.

El setlist mejoró un poco en comparación a lo que estaban tocando

Una de las quejas de los fans de hueso colorado de Muse fue el setlist que se aventaron previamente en México (sobre todo el que tocaron en la tierra de la carnita asada). Por supuesto que nos hubiera encantado que tocaran más rolas viejitas y alguna que otra de Will of the People que suenan rifadas (como “Verona”, que muchos esperaban que sonara en la primera noche del trío en la CDMX). Sin embargo, para ser muy honestos, la lista de canciones mejoró muchísimo para el concierto en el Foro Sol –el cual cabe aclarar que fue sold out–.

Para que se den una idea, Matt Bellamy y compañía incluyeron verdaderos rolones que no sonaron en Monterrey y Guadalajara, como “Bliss”, y por ahí también pudimos escuchar una rareza del tamaño de “The Gallery” (que sí se chutaron en lo shows previos). Este par de temazos los combinaron con hitazos como “Starlight”, “Hysteria”, “Stockholm Syndrome”, “Plug in Baby”, “Madness”, “Uprising”, “Supermassive Black Hole” y “Knights of Cydonia”, junto a temas de su más reciente álbum.

Sabemos que muchos se quedaron con ganas de ver a Muse (@muse) en el Foro Sol. Pero no se preocupen, que acá les traemos los mejores momentos del show, iniciando con “Will of the People”#Muse pic.twitter.com/qCegAk3vD1 — SopitasFM (@sopitasfm) January 23, 2023

En general, el setlist estuvo bueno pero cumplidor, aunque nos hubiera gustado que Muse desempolvara más canciones del pasado… ni modo, no todo se puede en esta vida, ¿verdad? A continuación les dejamos la lista completa de rolas que se escucharon en la primera noche de la banda en el Foro Sol:

“Will of the People” “Interlude” “Hysteria” “Psycho” “Bliss” “Won’t Stand Down” “Stockholm Syndrome” “The Gallery” “Compliance” “Thought Contagion” “You Make Me Feel Like It’s Halloween” “Madness” “We Are Fucking Fucked” “Supermassive Black Hole” “Plug in Baby” “Behold, The Glove” “Uprising” “Prelude” “Starlight” “Kill or Be Killed” “Knights of Cydonia”

Una vez más, la banda se rifó con un show impresionante

Además de las canciones que suenan en sus conciertos, se sabe que Muse siempre monta un espectáculo visual impresionante que va acorde al concepto de cada disco que están presentando. Con The Resistance nos sorprendieron armando tres torres enormes en el mismo Foro Sol, cuando sacaron The 2nd Law y Drones una vez más se superaron, creando estructuras épicas con monitores, y por supuesto drones respectivamente.

La gira de Simulation Theory tampoco se quedó atrás, pues pusieron un enorme monstruo cyberpunk detrás de ellos que parecía que los quería atrapar, y por supuesto que con Will of the People tenían que lucirse y lo cumplieron. De entrada, el trío salió al escenario usando las máscaras metálicas con las que los hemos visto promocionando este álbum, pero mientras tocaban la rola que le da nombres a su nuevo material discográfico, desde los primeros segundos apareció un elemento contante durante todo el show: el fuego.

Foto: Stephania Carmona

Ya sea iluminando el símbolo de Will of the People o apareciendo en algunas partes específicas de las rolas y hasta en los riffs de Matt Bellamy, las llamas se hicieron presente en gran parte del primer concierto de Muse en la CDMX y por supuesto que elevaron al siguiente nivel el espectáculo. Por si esto se les hacía medio meh, también sacaron la misma máscara solo que de tamaño gigante, la cual estaba detrás de ellos (así como la criatura de Simulation Theory) y de repente, se movía de lado a lado para ver a todo el público del Foro Sol… una verdadera locura. Sin duda, esta fue una de las cosas que más nos gustaron y nos volaron la cabeza del concierto.

Siempre es un placer ver el virtuosismo de Matt Bellamy, Chris Wolstenholme y Dominic Howard en vivo

Otro de los fuertes de Muse es que cada uno de sus integrantes es un crack en sus respectivos instrumentos, y claro que lo demuestran en vivo. Sabemos que Matt Bellamy es todo un showman, pues no solo canta como los verdaderos dioses y llega a tonos espectaculares, también es un guitarrista excepcional, que se lució con sus riffs y solos, e incluso se puso a jugar con el icónico pad táctil que tiene montado en la mayoría de sus liras. Vamos, hasta tocó un pequeño teclado que traía en el brazo como si fuera un reloj… no es broma.

Sin embargo, sus compañeros tampoco se quedaron atrás. Chris Wolstenholme es un bajista increíble, el claro ejemplo es el intro de “Hysteria” –que por cierto, nos despeinó cañón-, pero como siempre, presumió sus dotes con la harmónica, justo antes de arrancarse con “Knights of Cydonia”. Por último pero no menos importante, tenemos a Dominic Howard, que bajita la mano y sin llamar tanto la atención, de igual manera se lució en la bataca, pues es una bestia que le pega durísimo y hasta nos hizo vibrar con cada golpe de su bombo. En conjunto, los tres son toda una bomba, y disfrutamos muchísimo verlos y escucharlos tocando en vivo.

Foto: Stephania Carmona

Lo que no rifó tanto

Como que le faltó un poquito de tiempo al concierto

Quizá nosotros somos unos atascados, pero sentimos que por ahí faltó un poco de tiempo en el primer concierto de Muse en la CDMX. El show arrancó a las 9:15 pm y el sonido local empezó a sonar casi a las 11:00… prácticamente duró hora y media, lo cual por supuesto que no es malo, pero consideramos que chance se hubieran tomado unos cuantos minutitos para echarse una o probablemente dos rolitas más, ¿no creen?

De cualquier manera, no nos podemos quejar tanto, pues esa ha sido la duración de los shows que se aventaron en Monterrey y Guadalajara, aunque pareció que todo terminó muy pronto. Ni modo, esperamos que los afortunados que se lancen a la segunda fecha en el Foro Sol puedan disfrutar un poquito más, pero viendo cómo estuvo la situación en los conciertos previos, lo más seguro es que eso no pase.

Foto: Stephania Carmona

También quedaron a deber en cuanto a la interacción con el público

Sabemos que no tienen qué ponerse a platicar con la gente que los va a ver en vivo, pero un punto que también sentimos que le falló a Muse en su regreso al Foro Sol fue la interacción con sus fans. A pesar de que por momentos se les veía contentos con la reacción del público, que coreó cada rola, brincó, se entregó y hasta prendió las luces cuando era necesario, como que la banda británica no respondió de la misma manera. Sí, Matt Bellamy agarró el peluche del Dr. Simi que le aventaron (porque esta “tradición” se niega a morir), le preguntó a todos cómo se sentían esta noche y hasta dijo que andaban felices por estar de vuelta en la CDMX.

Sin embargo, a diferencia de otras ocasiones, se dedicaron a hacer su chamba: tocar. Solo al final, se juntaron los tres en la pasarela para tomarse la foto del recuerdo con la bandera de México y saludaron de lejos a los que tuvieron chance de agarrar lugar en primera fila, pero aún así, como que sentimos que estaban un poco fríos con sus fans. Chance y solo somos nosotros, pero de ahí en fuera, podemos decirles que el primer show del grupo en la capital chilanga fue todo un éxito

Foto: Stephania Carmona