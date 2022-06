Por fin, luego mucho tiempo de espera y de varias ocasiones fallidas, este sábado 25 de junio será el día en el que miles de fans mexicanos finalmente podremos ver a los integrantes de Slipknot, quienes regresarán a México después de 6 años para ser el acto estelar del festival Machaca 2022.

Como recordarán, la última visita de la banda comandada por Corey Taylor estaba programada para diciembre de 2019, donde promocionarían su entonces reciente disco de estudio, We Are Not Your Kind (2019), en un concierto en el Deportivo Oceanía.

Foto: Getty Images

Slipknot tiene seis años sin visitar México

Recordarán que ese evento resultó un total caos, así que la agrupación estadounidense no tuvo de otra más que cancelar su presentación de esa noche ante la falta de seguridad del recinto y las condiciones en las que definitivamente no podían dar un show.

Sin embargo, días después el mismo Clown anunció que la banda sería parte del lineup para la edición 2020 de Machaca. Una que se tuvo que posponer en varias ocasiones debido a la pandemia, pero de la cual Slipknot nunca se bajó. ¡Tipazos!

Foto: Getty Images

Por fin se nos hará verlos en el festival Machaca 2022

Y bueno, parece ser que este 2022 ahora sí será el año bueno en el que podremos escuchar de rolas como “Wait and Bleed”, “Duality”, “Dead Memories” y otras más que Corey Taylor, Craig Jones, Jim Root, Mick Thomson, Shawn Crahan y Sid Wilson han convertido en éxitos.

Seguramente más de uno acá está con la emoción a todo lo que da por ver a Slipknot sobre el escenario. Y si ustedes son de esos entonces acá les ayudamos a calentar un poco los motores con el posible setlist que podremos escuchar el 25 de junio.

Foto: Getty

El posible setlist que Slipknot tocaría en el festival Machaca 2022

Para este tomaremos en cuenta las listas que el portal Setlist.fm (el máster en el tema de las listas de canciones en conciertos) ha puesto en las últimas presentaciones de Slipknot por su gira en Estados Unidos. Aunque eso sí, eso no quiere decir que no vayamos a tener una que otra sorpresa.

Disasterpiece Wait and Bleed All Out Life Sulfur Before I Forget The Chapeltown Rag Dead Memories Unsainted The Heretic Anthem Psychosocial The Devil in I Snuff Vermilion Duality Spit It Out People = Shit Surfacing