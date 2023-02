Un nuevo festival llega a México con un cartel muy llamativo y de la mano de la legendaria banda comandada por Billy Corgan. Así que es momento de checar el posible setlist de The Smashing Pumpkins en The World Is A Vampire, que se llevará a cabo el próximo 4 de marzo en el Foro Sol de la Ciudad de México.

Imagen ilustrativa de Billy Corgan. Foto: Getty.

The Smashing Pumpkins en The World Is A Vampire y cómo llega la banda

The Smashing Pumpkins vino hace poco a México

Ha pasado poco más de un año desde que Billy Corgan y compañía vinieron a México. Como recordarán algunos, The Smashing Pumpkins vino en mayo del 2022 al Teatro Metropólitan para aventarse prácticamente una residencia, y vaya que fueron cuatro showsazos en toda la extensión de la palabra.

En aquella ocasión, la banda ofreció un repertorio completísimo, con los éxitos ‘de cajón’ y otros clásicos menos comerciales. Por ahí sonaron “Today” (aquí la historia detrás de la canción), “Bullet with Butterfly Wings” “Quiet”, “Cyr”, “Ava Adore”, “Cherub Rock”, “1979”, “Silverfuck”, debutaron en vivo “Anno Satana”… puro hitazo chulo.

Y bueno, con eso en mente, seguro que se estarán preguntando cuál será el posible setlist de The Smashing Pumpkins en The World Is A Vampire. Andamos en las mismas, pero no se preocupen que acá vemos qué onda.

Billy Corgan regresará a México junto con The Smashing Pumpkins para tocar en The World Is A Vampire. Foto: Getty.

Este es el posible setlist de The Smashing Pumpkins en The World Is A Vampire

Los más recientes shows de The Smashing Pumpkins se dieron en noviembre del 2022. Y en lo que respecta al repertorio, debemos decir que sí tuvo sus variaciones respecto a lo que tocaron en México cuando vinieron al Teatro Metropólitan también el año pasado.

Uno de los agregados destacados es la canción “Beguiled”, que forma parte del álbum conceptual Atum que se divide en tres lanzamientos discográficos diferentes; el tercero y último se publicará el 23 de abril próximo. Entonces, ¿será que The Smashing Pumpkins nos sorprenda con alguna canción nueva en su setlist para The World Is A Vampire?

Suena tentador, eh… Bueno, a continuación les dejamos el posible setlist de The Smashing Pumpkins en The World Is A Vampire. Cabe destacar que este setlist que les dejamos a continuación, está basado en los tres últimos shows que dio la banda antes de venir a la Ciudad de México para TWIAV:

Empires Bullet With Butterfly Wings Today We Only Come Out at Night Cyr Once in a Lifetime (cover de Talking Heads) Solara Eye Ava Adore Tonight, Tonight Starla Stand Inside Your Love I of the Mourning (no en todos los shows) Cherub Rock Zero 1979 Beguiled Silverfuck

¿Qué les pareció? ¿Les late que este sea el posible setlist de The Smashing Pumpkins para The World Is A Vampire? Como dijimos, igual y en una de esas nos sorprenden con alguna nueva rolita o un show más extenso, en el entendido de que son headliners y cerrarán el evento.

Ahora sí, solo queda ver qué onda dentro de unos días. Y mientras llega la fecha, por acá igual les dejamos también una lista con 5 bandas imperdibles del festival que no son headliners. Se va a poner bueno esto, eh.

Cartel oficial de The World Is A Vampire. Foto: OCESA.