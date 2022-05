Smashing Pumpkins trajo la nostalgia noventera al Teatro Metropólitan

Playeras con la leyenda ‘Zero’ o con la portada del Mellon Collie and the Infinite Sadness… la gente recuerda bien esas épocas noventeras de Smashing Pumpkins y que la banda venga al Teatro Metropólitan de la Ciudad de México, despertó una nostalgia especial luego de un buen rato de su última visita.

Y hay que decirlo: no defraudaron de ninguna manera. Billy Corgan y compañía siguen emocionando a la gente que creció con ellos musicalmente, pero también a varias personas de generaciones más jóvenes que los han descubierto a través de tiempo y que decidieron darse cita también en la primera noche del grupo en la CDMX del 2022. Tremendo show.

Foto: Cortesía OCESA/Liliana Estrada.

Smashing Pumpkins arrancó con todo

Primera llamada, segunda y por fin la tercera…. Smashing Pumpkins salieron puntuales a las 9 de la noche con un montón de atmósfera y con Corgan extendiendo los brazos listo para romperla en grande con “The Colour of Love”, una de sus rolas del disco más reciente lanzado en 2020.

Pronto, llegaron las rolas clásicas con “Bullet with Butterfly Wings” y “Today”, que levantó el grito de la gente desde los primeros acordes. Y como no si esta última es una de esas canciones que destapan una melancolía sin igual, entre acordes suaves y otros más potentes.

Smashing Pumpkins (@SmashingPumpkin) desata la locura y la emotividad en el Metropólitan de la CDMX con “Today” ??? pic.twitter.com/WwG4IR5uZi — SopitasFM (@sopitasfm) May 6, 2022

Vinieron entonces “Ugly” y “Drown” para ponerle más potencia al momento. “Estamos muy felices de estar con ustedes esta noche. Va una favorita del Siamese Dream“, dijo Billy Corgan para introducirnos a “Quiet”, seguida por “Cyr” que le da nombre a su disco más reciente y que nos muestran que a la agrupación de Chicago le sienta bien entrarle a las composiciones bailables. Billy camina de una lado a otro, canta y se ve que la pasaba bien.

Smashing Pumpkins es una banda gigantesca, pero aún así no se guardan nada y aprovecharon para rendir un homenaje genial a nada más y nada menos que los Talking Heads. Se echaron una curiosa e intensa versión de la clásica “Once In A Lifetime” del legendario grupo neoyorquino.

El ‘olé, olé’ retumbó en el Metropólitan mientras la banda preparaba lo siguiente con “Solara”, que nos puso ante un poderoso Jimmy Chamberlain demostrando por qué es un baterista espectacular. Su solo de batería y las luces que salían del instrumento eran como para perder la cabeza… y al final de esa rola, el propio Billy reconoce lo desquiciado -en el mejor sentido de la palabra- que está su compañero de mil batallas frente al escenario.

Foto: Cortesía OCESA/Liliana Estrada.

Más clásicos y dedicatoria para la gente

La magia continuó con la gente llena de entusiasmo y gritando a más no poder cuando llegó “Ava Adore”, quizá una de las que más intensificó los ánimos entre la gente. Literal, parece que no hubo una sola persona que no la coreó y a sabiendas de ello, Corgan intercalaba secciones de la rola con el público para que cantáramos a todo pulmón junto a él.

“Muchas gracias por venir… disculpen mi español” , dijo Billy. “No saben cuánto tiempo esperamos para regresar a la Ciudad de México”, remarcó el vocalista en unas declaraciones que cualquier artista diría para amarrar cordialidad con la gente. Pero sabemos que a él le nacen de verdad, entre varias risas, bromas y dedicatorias que no paran de demostrar que hay cariño de por medio.

“Esta va dedicada para todo ustedes”, mencionó el líder de Smashing Pumpkins y, oh santo cielo, tocaron “Tonight, Tonight”. Un temazo lleno de mística, de esos que te hacen el nudo en la garganta inexplicablemente. Si de emotividad se trataba, este fue uno de los momentos más intensos en ese sentido.

Foto: Cortesía OCESA/Liliana Estrada.

Luego vendrían otros trancazos del tamaño de “Stand Inside Your Love”, “Telegenix”, además de las infaltables “Zero” y “Cherub Rock” que nos trasladaron por completo a la mejor época del grunge y el rock alternativo de los 90; esa en la que ellos son unos de los reyes absolutos. Con “FOL”, los Smashing Pumpkins rescataron uno de sus éxitos más furiosos de los 2000, con un Billy enloquecido gritando “¡Vamos, México, vamooooos!”

Luego, pasamos de ese poderoso despliegue musical a otro desgarrador momento lleno de nostalgia y emotividad. Sí: apareció “1979” y claro que fue la canción que se llevó la noche por completo. Los años pasan y este temazo sigue provocando tantas cosas difíciles de explica, pero la alegría de la gente lo dice todo cuando suena la dulce instrumental. Y bueno, eso además de algunos fans que por ahí saltaron sin parar desde sus asientos.

La melancolía total se sintió cuando Billy entonó “Disarm”, que de nuevo seguro le puso a más de uno el nudo en la garganta. Siguieron entonces “If There is a God”, “X.Y.U.”, “One and All”, “Hello Kitty Kat” y el intenso final con “Silverfuck”, que una vez más nos puso en mood noventero para recordar lo genial del Siamese Dream que cumplirá su 30 aniversario dentro de un año.

“El lugar donde más nos escuchan en streaming es la Ciudad de México. Un aplauso para ustedes y gracias. Los amamos”, dice Billy y se despide empuñando la guitarra por los aires, con la promesa de que la segunda fecha en el Metropólitan será tan mágica como la primera. Ha sido una fortuna verlos de regreso; qué bandota son en verdad.

Foto: Cortesía OCESA/Liliana Estrada.

Setlist

The Colour of Love Today Ugly Drown Quiet Cyr Once in a Lifetime Solara Eye Ava Adore Tonight, Tonight Stand Inside Your Love Cherub Rock Zero Telegenix FOL 1979 Disarm If There Is a God X.Y.U. One and All (We Are) Hello Kitty Kat Silverfuck

Vámonos con un hilo de los mejores momentos del primer concierto de Smashing Pumpkins (@SmashingPumpkin) en el Teatro Metropólitan. ?



Abrimos hilo con “1979”. ??? pic.twitter.com/IqdNLkYBJg — SopitasFM (@sopitasfm) May 6, 2022