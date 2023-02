Hay canciones que resultan engañosas. Ya saben, de esas que instrumentalmente suenan muy alegres, pero la letra va en el sentido contrario con una sensación más deprimente. Muchas de las rolas más icónicas de la historia de la música se manejan así, y “Today” de los Smashing Pumpkins es una de ellas.

Es de esos temazos que se le vienen a la mente a los fans cuando se habla de la legendaria banda liderada por Billy Corgan. El video musical, la tonadita dulce, el álbum al que pertenece… de cierta manera, podríamos decir que este sencillo fue el que terminó por poner al grupo en la órbita grande del rock alternativo de los 90, convirtiéndose además en uno de los temas más recordados de la época.

Imagen de la banda. Foto: Especial.

Sin embargo, la canción tiene un significado un poco más oscuro de lo que la música del track aparenta. Y es que Billy Corgan, para la rola, se inspiró en un momento en el que realmente la pesadumbre emocional y la depresión, para él, estaba en un punto crítico.

Una época complicada para Smashing Pumpkins rumbo al ‘Siamese Dream’

Los Smashing Pumpkins lanzaron en 1991 su álbum debut Gish, que fue bien recibido pero que no supuso un éxito masivamente comercial para una banda de su calidad. Eso sí, este disco los mantuvo de gira por más de un año, el periodo más largo de un tour en el que habían estado en su joven carrera, así que para una banda relativamente nueva, ese tipo de experiencia podría resultar agotadora para lo que sería su próximo trabajo discográfico.

Y sí, así pasó… Las cosas no estaban muy bien en la etapa de producción y composición del Siamese Dream, que eventualmente se convertiría en el disco que los colocaría como la nueva gran banda de la escena. Como decía la bajista D’arcy Wretzky en declaraciones recogidas de Ultimate Guitar, “durante el proceso de escritura, las cosas estaban un poco jodidas. Creo que no éramos lo suficientemente maduros para no desquitarnos el uno con el otro”.

Portada de ‘Siamese Dream’. Foto: Virgin Records

Los problemas de Smashing Pumpkins eran varios, desde la ruptura de la relación amorosa de Wretzky y el guitarrista James Iha, hasta los cada vez más intensos problemas de adicción del baterista Jimmy Chamberlin. Sobre este último, se ha dicho que Corgan, que es estricto con la manera de trabajar en el estudio, decidió que la banda se trasladara a Atlanta a grabar el disco para que el baterista no tuviera contacto cercano con la gente que le vendía droga.

Entre otros problemas, dicen algunos que incluso la banda estaba un poco incómoda por las constantes comparaciones que los medios hacían de ellos con otras bandas de la época.

Y por si fuera poco, Billy Corgan estaba en un momento creativo bajo, sobre todo respecto a su bloqueo de escritura. “Después de la gira [de Gish], entré en el peor bajón de escritura que jamás había tenido. Estar en público sacó a relucir muchos sentimientos que había reprimido desde la infancia… Me encontré frente a todos estos demonios que pensé que tenía encerrados“, dijo el vocalista cuando se presentó con los SP en una edición de VH1 Storytellers del 2000.

El significado de “Today”

De aquel mal momento para Billy Corgan, nació “Today”. La canción inicia con un verso que cualquiera interpretaría como una idea optimista: “Hoy es el día más grandioso que he conocido jamás…”, dice la línea más reconocida.

Pero esa es la magia detrás del tema, pues ese verso no era más que una ironía o un sarcasmo con el que el vocalista nos decía que sus días no podían ser peores en realidad. En otros versos como “pink ribbons scars” o “I tried so hard to clean this regrets”, expresaba con su peculiar manera de escribir que alguna vez tuvo pensamientos suicidas. Y no es una interpretación nuestra; el mismo Corgan lo explicó en la ya mencionada sesión para VH1:

“Entré en esta parte realmente horrible de mi vida. En un momento, terminé durmiendo en el piso de D’arcy. Viví en un estacionamiento por un tiempo. Estaba completamente obsesionado con suicidarme; se convirtió en mi principal preocupación. De lo más profundo de esta desesperación, toqué fondo, y literalmente se redujo a una simple decisión: matarte o acostumbrarte, trabajar, vivir y ser feliz. Así que escribí esta canción…” Billy Corgan para VH1 Storytellers

El legado de “Today” de Smashing Pumpkins

Eventualmente, “Today” de Smashing Pumpkins se convirtió en el sencillo emblema de Siamese Dream. Otros detalles que la hacen una de sus composiciones más curiosas, es el hecho de que Billy Corgan grabó casi todos los instrumentos de la canción (impulsado en parte por el hecho del precio del estudio al día).

Otro dato curioso es que en realidad, Billy quería “Cherub Rock” como el primer sencillo del disco, mientras que los ejecutivos de la discográfica hicieron presión para que “Today” ganara en ese aspecto. Eso le provocó algunas angustias a Corgan y a la banda, quienes pensaban que tras el gran recibimiento del tema y la difusión extensa que se le dio en MTV al video, la gente solo querría asistir a sus shows para escuchar esa canción u otras como “Disarm”, que fueron los éxitos comerciales del álbum.

Sin embargo, con el tiempo la perspectiva del vocalista sobre esta canción cambió. Ya no es una rola pesimista sobre pensamientos suicidas; ahora es un tema sobre saber soportar la pesadumbre de los malos días. Como menciona Billy en algunas notas de la reedición del 2011 de este disco, esta canción es una de las que más le ha cambiado la vida.