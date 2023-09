Post Malone incendió el Foro Sol y tocó con un fan en su primer concierto en México

Lo que necesitas saber: Post Malone por fin se presentó en México y para sorpresa de todos, nos regalo un showsazo lleno de hits, visuales impresionantes y pirotecnia. Acá les contamos cómo se puso su concierto en el Foro Sol.

Ni la lluvia detuvo a los fans que desde temprano se dieron cita en el Foro Sol para presenciar la primera vez que Austin Richard Post pisaba tierras mexicanas para presentar un show como parte de su If Y’all Weren’t Here, I’d Be Crying Tour que tuvo como escala la CDMX. Con pirotecnia y banda en vivo, los fans de Post Malone vivieron una noche increíble.



Alemán fue el encargado de calentar los motores y con un “Bienvenido Post Malone a tierras mexicanas” hizo que la gente presente en el Foro Sol enloqueciera, y solo hiciera que crecieran las ganas de que pasar el tiempo para ver a Austin en vivo.

Con una única fecha en nuestro país, y al ser la primera vez que Austin visita tierras aztecas como parte de alguna de sus giras, desde temprano los fans en redes sociales le daban la bienvenida, hasta mariachi le llevaron a su hotel. A principios de su carrera, Post Malone fue acto telonero de Future, Justin Bieber y hasta le abrió Red Hot Chilli Peppers a inicios de este año en Nueva Zelanda y Australia.

Post Malone se rifó como los grandes en su primer show en México/Foto: David Barajas

Post Malone se lució en su debut en México

Ahora era el turno de ver a Post Malone por primera vez y en solitario en nuestro país. Poco después de las 9:00 pm, con un cielo ya despejado, con pirotecnia perfectamente sincronizada en el escenario, un intro con cuerdas y banda en vivo sonó.

Pero luego de ese inicio, “Better Now” fue la rola con la que esto estaba empezando, y por supuesto, el público andaba enloquecido coreando cada palabra. La gente dejó en claro que esperaban con ansias este momento, pues por fin se les estaba haciendo el milagrito. Post Malone había preparado una noche súper especial a sus fans, y haría que el tiempo de espera valiera toda la pena.

Con playera de Peso Pluma y la bandera de México, Post Malone se entregó por completo en el Foro Sol/Foto: David Barajas

“Ciudad de México vine aquí con una banda llena de amigos para interpretar unas canciones de mi*rda, gracias por recibirme en este hermoso país”, dijo Austin al público. El artista le hizo saber al público que les tenía preparada una noche increíble, qué no les quedaba más que disfrutarla. “¡Austin, Austin, Austin!”, los fans no dejaban de gritar.



Otras canciones que sonaron en su set fueron “Take What You Want” con Ozzy Osbourne en los visuales, “Goodbyes”, “rockstar”, “Overdrive” y hasta “Too Young”, complaciendo a todos sus fans, con rolas desde sus primeros discos hasta el más reciente, un repertorio muy variado no es estaba entregando Austin y compañía. Incluso se aventaron un mashup de “Hollywood’s Bleeding” mezclada con “Dreams” de Fleetwood Mac en el set de esta noche.

El rapero se aventó un setlist muy completo con lo mejor de lo mejor de su carrera/Foto: David Barajas

Posty subió a un afortunado fan a tocar con él

Es impresionante el rango vocal que Austin maneja, no por nada ha sido multipremiado y nominado al Grammy en múltiples ocasiones. Agradeció a sus fans por su amor y apoyo, el amor era mutuo, del público al artista, y del artista al público. Y sí, después de todo este caos musical, el momento tranqui de la noche había llegado, con Post Malone y su guitarra acústica.



En una parte donde se armó el set acústico, solo Austin acompañado de su guitarra en el escenario, la gente también hacía lo suyo, coreando, prendiendo su linternita y por qué no, hasta grabar video/tomar fotos pa’l recuerdo. Hasta el sueño de todo fan, subirse al escenario con su artista favorito fue parte de este set, Axel (el afortunado fan) compartió no solo el escenario también la bebida y juntos tocaron “Stay”.

Pero sin duda lo mejor del concierto de Post Malone fue cuando subió a un fan a tocar la guitarra en “Stay” ??



Acá les dejamos un pedacito de este momentazo ?#PostMalone pic.twitter.com/IUfViVdHA7 — SopitasFM (@sopitasfm) September 6, 2023

“Se ven tan jodidamente hermosos esta noche” dijo al ver todas las linternas del Foro Sol acompañándolo para cuando sonó “Circles” (qué fue de las rolas que más coreó la gente), junto con “Congratulations”, “rockstar” y “Sunflower” (del soundtrack de Spider-Man: Into the Spider-verse) la gente seguía fresca y con toda la energía, como si esto fuera empezando, y ya llevaba más de la mitad del show.



Más de hora y media de concierto, con un recorrido por toda su discografía, con visuales increíbles y banda completa en vivo (por primera vez en sus giras), en resumen eso fue lo que se vivió con Post Malone en el Foro Sol, fue un concierto simplemente increíble.

El concierto de Post Malone en el Foro Sol estuvo brutal ? Pero si no tuvieron chance de lanzarse, abrimos hilo para que chequen algunos de los mejores momentos del show ??



Arrancamos con “Circles”, que nos llegó directo al cora ??#PostMalone pic.twitter.com/14qMm779Dr — SopitasFM (@sopitasfm) September 6, 2023

Definitivamente, Post Malone dejó súper en claro el porqué la gente lo quiere tanto, y el porqué ha sido multipremiado. Si no le han entrado a su música, háganse un favor y chéquenlo, pues seguro es un artista qué seguirá creciendo y su nombre seguirá apareciendo en varios de los charts de la música en el mundo.

Post Malone nos regaló un conciertazo en su debut en nuestro país/Foto: David Barajas

Setlist del concierto de Post Malone

“Better Now” “Wow” “Zack and Codeine” “Psycho” “Goodbyes” “Hollywood Dreams / Comedown” “Mourning” “I Like You (A Happier Song)” “Jonestown (Interlude)” “Take What You Want” “Over Now” “Rockstar” “Feeling Whitney” “Stay” “Overdrive” “I Fall Apart” “Wrapped Around Your Finger” “Circles” “Enough Is Enough” “Too Young” “White Iverson” “Congratulations” “Broken Whiskey Glass” “Sunflower” “Chemical”

Por: Raúl Ramírez

