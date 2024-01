Lo que necesitas saber: Thom Yorke y Jonny Greenwood brillan en la música más allá de Radiohead. Estos proyectos y colaboraciones lo comprueban.

Cuando escuchamos los nombres de Thom Yorke y Jonny Greenwood, de inmediato se nos viene a la mente Radiohead. Pero más allá del enorme reconocimiento conseguido junto a la icónica banda, este par ha explotado su fuerza creativa en otras direcciones.

Ya sea de la mano o cada uno por su lado, algo tenemos muy claro: siempre vale la pena escuchar qué se traen entre manos este par de musicazos. Así que repasemos por acá xx proyectos (bandas, colaboraciones, discos y de más) que demuestran la genialidad de ambos, ya sea juntos o por separado.

Thom Yorke y Jonny Greenwood. Foto: Getty.

Thom Yorke y Jonny Greenwood en The Smile

Radiohead lanzó su último disco (al momento) en el 2016 con A Moon Shaped Pool. Y como suele suceder cuando una banda tan grande se ausenta, los fans especulaban cuánto tardarían en volver al ruedo.

Pero llega un momento en el que, quizá, debemos desprendernos un poco de esa ilusión de las reuniones musicales, sobre todo cuando esos creativos a los que idolatramos tienen en mente probar nuevas experiencias.

En el caso de Thom Yorke y Jonny Greenwood, esa nueva experiencia es The Smile. Seamos honestos: el proyecto nos ha mostrado una cara muy fresca del par de viejos amigos, al grado que nos ha hecho olvidar la ausencia de Radiohead.

Tom Skinner, Jonny Greenwood y Thom Yorke forman The Smile/ Foto: Cortesía

Los han catalogado como rock experimental con rollito post-punk y ciertos tintes de jazz. Y aunque se vale intentar hallarles el modo, también se vale decir que es una misión medio imposible encasillarlos.

De la mano del baterista Tom Skinner (de Sons of Kemet), Thom Yorke y Jonny Greenwood completaron una alineación que se dio a conocer en medio de la pandemia, esto durante un evento en streaming de mayo del 2021 como parte de las actividades del festival de Glastonbury.

Justamente, el grupo nació por la necesidad de Greenwood y York de hacer música ante la desesperación producto de la pandemia, aunado a que los demás miembros de Radiohead estaban involucrados en sus propios proyectos solistas.

Para el 2022, la banda lanzó el genial A Light for Attracting Attention (que los trajo a México para un show inolvidable en el Auditorio Nacional) que se llevó la aclamación de la crítica. Y para este 2024, ya tienen listo su segundo disco: Wall Of Eyes.

Jonny Greenwood como un notable compositor de bandas sonoras

Ahora que hablamos de The Smile (y haciendo un poco a un lado a Thom York), un dato curioso es que Jonny Greenwood conoció al baterista Tom Skinner cuando ambos trabajaron en la banda sonora de la película The Master (2012) de Paul Thomas Anderson.

Y en ese sentido, queda claro que la trayectoria de Jonny como músico ha dado un giro importante más allá de tocar en grupos o de lanzar discos como tal. El guitarrista se ha hecho una fama notable como compositor de bandas sonoras, empezando por su trabajo en el documental Bodysong del 2003.

Jonny Greenwood. Foto: Getty.

La lista de bandas sonoras de Jonny Greenwood es larga, pero creemos que sus colaboraciones más notables han llegado de la mano del ya mencionado Paul Thomas Anderson, para quien ha compuesto los scores de películas como la también señalada The Master, Phantom Thread (2017), Inherent Vice (2014) y There Will Be Blood (2007).

Ahora bien… Si tuviéramos que escoger un año en el que brilló definitivamente en el cine, ese seguro fue en el 2021. ¿Por qué? Pues para que se den una idea, el buen Jonny figuró con tres bandas sonoras para algunas de las películas más comentadas de ese año: The Power of The Dog (que le valió una nominación al Oscar), Licorice Pizza y Spencer.

¿Se imaginan el arduo trabajo por el que Greenwood pasó durante ese periodo? Es decir, estaba componiendo música para esas pelis y encima, andaba dedicando tiempo a lo que vendría con The Smile. Qué cantidad enorme de talento y creatividad debes tener para cada proyecto…

Thom Yorke y Atoms For Peace

Thom Yorke tuvo bastante trabajo entre 2006 y 2007 cuando lanzó su disco solista The Eraser, para luego volver con Radiohead y lanzar In Rainbows al año siguiente. Este agitado periodo le impidió poder salir de gira para promocionar ese disco debut en solitario… cosa que logró hasta algunos años después.

Ahora sí, con la gira de The Eraser lista para realizarse en el 2009, el británico decidió armar una banda de soporte poderosamente destacada con Flea de los Red Hot Chili Peppers y el baterista Joey Waronker, reconocido por su trabajo con R.E.M., Beck y Roger Waters, además del percusionista brasileño Mauro Refosco (quien había trabajado previamente David Byrne).

Como relata Stereogum, Yorke hizo click con todos esos musicazos durante la gira de apoyo de su disco debut, tanto que luego del tour, se juntaron en casa de Flea en Los Ángeles para improvisar, fiestear y escuchar música.

Atoms For Peace en un concierto en 2013. Foto: Getty.

Atoms For Peace era esa agrupación que Thom Yorke había formado para la gira de The Eraser. Y el nombre del grupo se inspiraba precisamente en una canción del disco (el título de la rola, a su vez, hace referencia a un discurso del presidente estadounidense Dwight Eisenhower de 1953).

La cosa es que AFP tenía un potencial enorme para convertirse en algo más que una banda de apoyo. Tenía todo para volverse uno de los supergrupos definitivos del siglo XXI. El último miembro en unirse fue Nigel Godrich, productor y colaborador de largo tiempo de Radiohead…

Y bueno, una vez que Godrich se unió, el proyecto se estableció de manera definitiva para empezar a darle forma a ese discazo llamado Amok lanzado en el 2013.

Portada de ‘Amok’ de Atoms For Peace. Foto: XL Recordings.

Atoms For Peace solo lanzó ese álbum y con eso les bastó para ganarse el reconocimiento que muchas veces los supergrupos no logran concretar a pesar de los miembros que los conforman.

Seguro que habrá varios que confían en alguna reunión, esto a más de 10 años de aquel disco. Y si somos honestos, estaría de lujo. No se ve cercano, es la realidad, pero al menos queda registro del poderío de ese proyecto en algunos shows que se pueden encontrar en YouTube. Aquí les dejamos uno para que tiren nostalgia a gusto.

