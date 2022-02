Jonny Greenwood es un genio. Además de ser un miembro fundador y guitarrista de Radiohead, en los últimos 20 años ha colaborado en varias películas para crear la música de la mano de directores como Lynne Ramsay, Jane Campion, Pablo Larraín y su más grande compañero, Paul Thomas Anderson.

Y es justamente su faceta como compositor, la que nos trae aquí por varias razones. Primero porque en 2021 participó en tres de las películas más destacadas. En segundo lugar, porque con estos títulos ya son un total de 12 películas en las que nos ha deslumbrado con su trabajo. Tercero porque recibió su segunda nominación al Oscar en la categoría de Mejor Score. ACÁ todos los nominados de este año.

Y en cuarto lugar, porque Jonny Greenwood sumó una película más en su relación con PTA gracias a Licorice Pizza. Así que antes de hablarles de los 12 proyectos fílmicos de Greenwood, por acá les dejamos nuestra entrevista con Alana Haim a propósito del estreno de Licorice Pizza donde podrán escuchar el más reciente trabajo del guitarrista de Radiohead:

El inicio de Jonny Greenwood en el cine

Bodysong

Simon Pummell (2003)

En 2003, y de la mano con Simon Pummell, Greenwood hizo su primer score para un filme documental que presentaba conjuntos de imágenes y videos que representan, metafóricamente, el comienzo de la vida, el fin de la misma y, de paso, 100 años de historia del cine. Videos caseros, fragmentos de películas y muchos materiales que cubren el sentido de la humanidad en todas sus facetas. Y la música, tal cual, representa cada una de ellas en más de 10 canciones.

La primera colaboración de Jonny Greenwood con PTA

There Will Be Blood

Paul Thomas Anderson (2007)

Unos años después de Bodysong, comenzó una dupla entre Greenwood y el director Paul Thomas Anderson que ha funcionado bastante bien. En 2007, PTA estrenó There Will Be Blood protagonizada por Daniel Day-Lewis, una película que recibió críticas positivas, incluido el trabajo musical de Greenwood con un primer OST que acompañó un western que jugaba con el horro de un personaje como el de Daniel Plainview.

Cualquiera que haya visto la película, conoce la intensidad de la historia y la importancia de la música que Greenwood se encargó de crear no para mejorar la cinta, sino acompañarla. Así que a pesar de que este fue su segundo acercamiento al cine, en realidad fue el primero en una película grande que abrió paso a una carrera que cada vez se ha hecho más solida y variada.

Norwegian Wood

Trần Anh Hùng (2010)

Noruwei no mori es una película japonesa de 2010 dirigida por Trần Anh Hùng basada en la novela del mismo nombre del famoso autor Haruki Murakami. El cine japonés, alejado de todo este mundo de fantasía y exageraciones, guarda cierta complejidad gracias a esos pequeños detalles que hacen siempre alusión a su cultura. Por eso, la entrada de Jonny Greenwood a este tipo de cine y con una historia de este tamaño, le dio la proyección que necesitaba dentro de la industria para convertirse en una referencia.

Esta cinta, hablada en japonés, está ubicada en la década de los 60, y a pesar de que el trabajo del guitarrista no tiene, necesariamente, influencias musicales del país, sí nos regala en cada una de las canciones el dramatismo suficiente que se apega a esos detalles culturales que mencionamos antes.

La primera de Jonny Greenwood con Lynne Ramsay

We Need to Talk About Kevin

Lynne Ramsay (2011)

We Need to Talk About Kevin es una película que, con el tiempo, ha aumentado su base de fans al reconocer que se trata de un thriller psicológico bastante destacado entre los últimos años. Para empezar, el protagónico de Tilda Swinton es espectacular junto al de Ezra Miller como una madre y su hijo psicópata en una relación de codependencia.

Ni qué decir del trabajo de Lynne Ramsay, directora escocesa, con la adaptación de esta historia en la que incluyó a Jonny Greenwood para trabajar en la música. El trabajo del guitarrista, por decir lo menos, pasó desapercibido. Pero él mismo ha dicho que nunca salió de manera oficial porque era muy corto y en realidad servía como ambientación en la historia.

The Master

Paul Thomas Anderson (2012)

The Master es la película favorita de Paul Thomas Anderson. ACÁ les contamos sus razones. Y a la vez, es la película del cineasta que más ha dividio a la audiencia entre una historia compleja y difícil de seguir que se suma a un elenco grandioso que integra a Joaquin Phoenix y Philip Seymour Hoffman con sus mejores trabajos.

Phoenix interpreta a un marino con estrés post traumático causado por la guerra que se une a una especie de secta psicológica y religiosa dirigida por un líder carismático que permite una relación estrecha y allegada con el protagonista. Jonny Greenwood volvió a entrarle al quite para involucrarnos en una historia del siglo XX que guarda cierto misterio, sutileza y delicadeza.

Inherent Vice

Paul Thomas Anderson (2014)

Va de nuez: Greenwood vuelve a colaborar con PTA para ilustrar Inherent Vice, una película del tipo stoner que sigue al detective “Doc” Sportello, quien se pone a investigar la desaparición del amante de su exnovia, un millonario que se sabe fue secuestrado por su esposa y el amante de esta… o algo así.

Esta cinta, a pesar del director y el elenco de primera que sumó una vez más a Phoenix, no fue muy bien recibida; sin embargo, el trabajo de Greenwood se fue por el otro lado y recibió puras críticas positivas que aplaudieron los tintes psicodélicos de la época en que el filme está ambientado, así como la total insensatez de la historia.

Junun

Paul Thomas Anderson (2015)

Cuando mencionamos Junun, podemos referirnos a una canción, un disco y, lo que más nos interesa, un filme documental dirigido por –adivinen– Paul Thomas Anderson. Acá, a diferencia de sus otras colaboraciones, presenta el “detrás de cámaras” de cómo Greenwood, en compañía del músico Shye Ben Tzur y el grupo The Rajasthan Express, crearon un disco místico que fue pensado e inspirado en los viajes del músico inglés por la India.

La primera nominación al Oscar para Jonny Greenwood

Phantom Thread

Paul Thomas Anderson (2017)

Su trabajo en Phantom Thread le valió a Jonny Greenwood su primera nominación al Oscar por Mejor Score. Sí, sí, sabemos que ese año la estatuilla se la llevó Alexandre Desplat por The Shape of Water, bien merecida (además, el música ha dicho que le incomodan las ceremonias y poc le importaba gabar). Pero vaya que lo que hizo Greenwood fue espectacular en todo sentido.

Triste, suave, romántico… La música en Phantom Thread (la última cinta de Day-Lewis) representó a través de sonidos, la personalidad del personaje principal y la atmósfera en la que se desarrolla: un diseñador de moda llamado Reynolds Woodcockcon muchas manías que encuentra el amor basado en las obsesiones. El detalle que le puso PTA a la descripción de su personaje, se refleja en cada una de las canciones de Greenwood que además, son sumamente emocionales.

You Were Never Really Here

Lynne Ramsay (2017)

You Were Never Really Here representa su segundo trabajo con Ramsay y la tercera vez que trabajó en una una película protagonizada para Joaquin Phoenix. Así que no fue una sorpresa que su trabajo encajara a la perfección con la interpretación del actor y, sobre todo, la intensidad de la historia

¿A qué suena su último score? A un exagente con estrés postraumático y adicción a los calmantes que es contratado por un hombre de poder para rescatar a su hija de un grupo de tratantes de blancas. Joe, al no temerle a la violencia y utilizarla siempre como un medio liberador, hace que las cosas se pongan brutales, sobre todo cuando descubre que la policía está dentro de la organización criminal. Canciones que van desde la desesperación total hasta un ambiente más ameno y menos sádico.

Sus tres películas en 2021

Spencer

Pablo Larraín (2021)

Spencer marca la primera nominación de Kristen Stewart como Mejor Actriz. Por acá dio vida a la princesa Diana en una cinta que nos muestra los tres días de las fiestas decembrinas en los que Diana se debía reunir con sus dos hijos, el príncipe Carlos y la reina en medio de varios escándalos que incluían sus transtornos alimenticios.

Diana ya sabía del romance de su esposo con Camilla, por lo que vemos a una Diana completamente fracturada que se repone junto a sus hijos. El trabajo de Greenwood es tan melancólico como la imagen de Diana, y atraviesa algunos de los estados emocionales de la protagonista mientras intenta escapar de una prisión física y psicológica.

The Power of the Dog

Jane Campion (2021)

Jane Campion regresó después de más de 10 años de ausencia, y lo hizo con una de las películas más poderosas y grandiosas de 2021. Eso es tan sólo una parte de lo que hace impresionante la cinta, pues nos muestra quizá el mejor trabajo de Benedict Cumberbatch, Kirsten Dunst (quien también está en un revival que necesitábamos), Jesse Plemons y Kodi Smit-McPhee.

The Power of the Dog nos presenta a Phil, un vaquero culto que atiende el ganado de su familia junto a su hermano, de quien abusa psicológicamente. Un día, se hermano se casa con una viuda del pueblo, lo que rompe la relación violenta entre Phil y él, abusando ahora de la mujer, quien desarrolla una adicción al alcohol. En las vacaciones, el hijo de Rose llamado Peter (quien parece ser gay), llega a la casa y comienza a relacionarse con Phil.

La película recibió 12 nominaciones a los premios Oscar incluido Mejor Película, Director y una mención para Jonny Greenwood por Mejor Score. El fundador de Radiohead volvió en grande con un western (igual de majestuoso que There Will Be Blood) y se perfila como el favorito junto a otro gran compositor: Hans Zimmer con Dune. Va a estar buena la ceremonia. ACÁ les contamos más de la película.

Licorice Pizza

Paul Thomas Anderson (2021)

Licorice Pizza es la sexta colaboración entre Greenwood y Paul Thomas Anderson, pero probablemente no sea la última. Esta película protagonizada por Alana Haim y Cooper Hoffman, ambos en su debut como actores, nos presenta una relación entre una chica de más de 20 años y un adolescente en California en la década de los 70.

Licorice Pizza recibió tres nominaciones este 2022 para Película, Director y Guion Original. Pero merecía algunas menciones más entre el elenco (incluido Bradley Cooper) y el trabajo en la música de Jonny Greenwood, el cual se aleja del ritmo de la cinta (rápido y divertido en un romance coming-of-age) para darnos algunas canciones de ensueño. ACÁ les dejamos los grandes ausentes de los Oscar para este 2022.