The Smile debutó en México con un show lleno de distorsión y virtuosismo en el Auditorio Nacional

Quiero creer que todos, o al menos la gran mayoría, alguna vez han sentido la emoción e incertidumbre de subirse a una montaña rusa, pasar de un momento a otro pasan de la calma a la adrenalina. Bueno, pues eso viví con el primer concierto de The Smile en México (y sin la necesidad de subirme a un juego mecánico).

Como recordarán, fue en 2022 cuando Thom Yorke y Jonny Greenwood de Radiohead anunciaron con bombo y platillo que lanzarían este proyecto junto a Tom Skinner, baterista y percusionista de la banda Sons of Kemet. Desde entonces, como The Smile, el trío ha sacado un álbum de estudio (A Light for Attracting Attention) y un par de EP’s en vivo.

Foto: OCESA

El debut en vivo de The Smile fue en festival Glastonbury de 2022 y desde entonces, han dado varios shows en Europa y Estados Unidos. Es por eso que, considerando que considerando la trayectoria de la banda y su tiempo de fundacion. nos sorprendimos (para bien) cuando anunciaron que visitarían nuestro país para presentar este proyecto, con dos conciertos en el Auditorio Nacional de la CDMX –uno de ellos sold out–.

Así fue el debut de The Smile en México con su primer show en el Auditorio Nacional

Después de aguantar un buen rato, este 21 de julio por fin llegó el momento de ver a The Smile en México, y vaya que todo ese tiempo de espera valió completamente la espera. Aunque la cosa estaba tranquila en Reforma (considerando que siempre es un caos cuando hay concierto en el Auditorio), la gente comenzó a llegar al venue con las expectativas por los cielos –nos incluimos–.

Robert Stillman –musicazo que ha acompañado a The Smile en esta gira– fue el encargado de abrir el concierto, aunque lamentablemente no tuve chance de ver su presentación. Luego de algunos minutos y aplicando la ya conocida puntualidad inglesa, Thom Yorke, Jonny Greenwood y Tom Skinner subieron al escenario del Auditorio Nacional en punto de las nueve de la noche, tomaron su lugar y sin más, se arrancaron con “The Same”.

Algo que sin duda resultó interesante fue el acomodo del espectáculo visual de la banda, pues además de las pantallas minimalistas que armaron, los instrumentos estaban montados de tal manera que parecía que los estábamos viendo tocar en el estudio. Pensábamos que la cosa estaría tranquila al menos de inicio.. Pero vaya que nos equivocamos porque luego de esta rola se escuchó “Thin Thing”, donde The Smile se debrayó por completo con su propio sonido progresivo.

“Gracias”, dijo Thom Yorke al terminar de echarse “The Opposite”, para luego luego arrancarse con “Speech Bubbles”, con la que bajaron un poco las revoluciones. Y es que esa fue una de las constantes del primer concierto de The Smile en México, de un momento de caos y distorsión, pasábamos a otros mucho más introspectivos y relajados.

Así se veía la toma panorámica del escenario en el primer show de Th Smile en el Auditorio Nacional/Foto: David Barajas

Para la mitad de su presentación en México, ya estábamos arriba de la montaña rusa de The Smile

Prueba de ello es que le siguieron “A Hairdryer”, “White Flag” y “Colours Fly”. Esta última nos voló la cabeza porque con su onda Kraftwerk y la participación de Robert Stillman, Thom aprovechó para saludar al público. El feeling punk regresó con “We Don’t Know What Tomorrow Brings” y a partir de ese momento, nos subimos a la montaña rusa musical de The Smile en México.

Tras otro combo de rolones encabezados por “Free in the Knowledge”, “Skirting in the Surface” (donde se dio el instante más íntimo con Thom tocando la guitarra acústica) y “Read the Room”, nos acercábamos al cierre de la primera parte del primer concierto de The Smile en México, aunque todavía faltaba par el final definitivo.

Thom Yorke lo dio todo en el debut de The Smile en México/Foto: David Barajas

The Smile se aventó un cierre imponente durante su primera noche en el Auditorio Nacional

Para “Pana-Vision”, el staff de The Smile recorrió el piano al filo del escenario, para que el público pudiera estar más cerca del frontman de la banda. Más adelante vino “The Smoke”, que con su onda hipnótica que nos invita a movernos libremente al ritmo de la música, Yorke hizo lo propio, pues mientras tocaba el bajo lo vimos sacando los prohibidos, los pasitos que tanto lo han caracterizado.

Los guitarrazos rockeros regresaron en “You Will Never Work in Televsion Again”, donde Jonny Greenwood sobresalió pegándole durísimo a su lira llena de distorsión. Con “Under Our Pillows”, y con un cierre de rola improvisado entre Thom Yorke y Tom Skinner que los obligó a quedaron un rato, inició el único encore de la primera noche de The Smile en la CDMX.

Como siempre, Jonny Greenwood se lució y demostró por qué es uno de los mejores guitarristas de los últimos tiempos/Foto:David Barajas

Luego de esperar unos cuantos minutos, The Smile volvió a tomar el Auditorio Nacional para que todo el público se volviera loco. Con decirles que sonó macizo el grito de “Jonny, Jonny” cuando apareció Greenwood. Y ni les contamos lo que pasó del momento en el que Thom Yorke agarró su lugar antes de “Open the Floodgates“, pues se sentó al piano y fue recibido por el aplauso y el grito del público, los cuales agradeció sonriendo y mandando abrazos a sus fans.

The Smile se dio el lujo de estrenar una rola en México

“Esta canción es nueva, se llama ‘Friends of a Friends’, pero no lo sé, pregúntenme en un par de semanas. Esto será divertido”, dijo Thom Yorke antes de estrenar esta canción completamente inédita en el Auditorio Nacional, la cual como él mismo dijo, si tenía una onda muy divertida y que en realidad se llama “People in Balconies” ––o al menos eso decía en el setlist––. De cualquier manera, ya queremos escuchar este temazo en su versión de estudio.

Fue una grata sorpresa ver a Tom Skinner tocando en vivo con The Smile/Foto: David Barajas

Una de las sorpresas de la primera noche de The Smile en México fue que para el cierre tocaron ni más ni menos que “Feeling Pulled Apart by Horses”, una rola solista de Yorke que para serles honesto, suena mil veces mejor con la mano y virtuosismo de Jonny y Tom Skinner. Sin embargo, fue una verdadera maravilla que armaran su propia versión de esta canción que es toda una rareza que los fans from hell agradecieron.

Para cerrar con broche de oro su debut en México, The Smile se aventó “Bending Hectic”, su más reciente sencillo y que sin broncas describe a la perfección lo que fue este concierto: pues la primera parte casi instrumental acompañada de la voz de Yorke estuvo calmada, pero después le treparon a los decibeles y la distorsión, dándole carpetazo a esta show por todo lo alto. No había mejor manera de terminar.

Definitivamente no pueden dejar pasar la oportunidad de ver a The Smile en vivo

Después de casi hora y media, y 19 canciones, The Smile se despidió del público mexicano, dieron las gracias por esta noche especial, salieron uno por uno del escenario y se fueron sin decir nada más. Aunque quizá nosotros tendríamos qué agradecerles por el concierto tan espectacular que dieron en el Auditorio Nacional, el cual de plano superó las altas expectativas que teníamos.

Y es que para serles honestos, fue una gozada ver a Thom Yorke, Jonny Greenwood y Tom Skinner simplemente tocando sus instrumentos, subiendo y bajando la intensidad, y llevándonos por una verdadera montaña rusa musical donde las emociones estuvieron a flor de piel. La dinámica que tienen con The Smile es simplemente especial.

Sin temos a equivocarnos, el debut de The Smile en México ya es de los mejores conciertos del año en nuestro país/Foto: David Barajas

Y a pesar que fueron contadas las interacciones que tuvieron con el público mexicano, The Smile demostró que estaban muy contentos de tocar por primera vez en nuestro país, porque de repente se les escapaba una que otra sonrisa cada vez que el Auditorio Nacional se emocionaba, les gritaba y aplaudía.

Definitivamente, ver a The Smile en vivo fue una experiencia completamente única, y sin exagerar, podemos decirles que ha sido una de la mejores presentaciones del año en nuestro país. Y por supuesto, este concierto que se aventaron es algo que todos los fans de la música deberían presenciar al menos una vez en la vida.