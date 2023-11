Pulp en el Corona Capital 2023: Un épico y fino regreso (con todo y Pulparindos)

Sin temor a exagerar, Pulp fue una de las bandas que se llevaron por completo el primer día del Corona Capital 2023. Después de más de una década de ausencia en nuestro país, la legendaria agrupación –de las abanderadas del britpop– volvió para darnos un show inolvidable. Así como lo leen, pero vamos por partes.

Antes de salir, los de Sheffield nos recordaron a través de las pantallas que es lo que hace que una banda haga un encore (o sea, volver para tocar más rolas después que con aplausos y gritos, los fans pida más de su artista o grupo favorito). Con esto calentaron al público, que sobra decir que abarrotaron por completo el escenario Vans.

Pulp por fin regresó a México y nos dieron una presentación que tuvo de todo/Foto: David Barajas

Pulp se lució en el primer día del Corona Capital 2023

En medio de la oscuridad, los integrantes de Pulp fueron saliendo y tomando sus lugares hasta que de repente escuchamos la voz de Jarvis Cocker. Con “I Spy” arrancó el esperado show de la banda británica, esta rola poco a poco fue subiendo la intensidad pero solo sería el inicio de una presentación que quedará para los libros de historia del Corona Capital.

“Nosotros somos Pulp, ustedes son México. Estamos aquí para entretenerlos, pero necesitamos de su ayuda”, dijo el frontman del grupo, quien coordinó a la gente para que aplaudiera y dar paso a uno de sus himnos: “Disco 2000”. Y sí, como podrán imaginarlo, aquí las cosas se salieron de control, pues entre brincos y chelas voladoras escuchamos este temazo.

Jarvis Cocker confirmó una vez más que es uno de los mejores frontman de todos los tiempos/Foto: David Barajas

Luego de mencionar que estuvo dos semanas en nuestro paíss y la pasó muy bien, Jarvis Cocker decidió que México era el país perfecto para estrenar una nueva canción llamada “Background Noise”, la cual el vocalista le dedicó a su novia que se encontraba por ahí viéndolo… No cabe duda que andar de este lado del chaco hizo que sacara su lado romántico.

Las cosas se calmaron un poco cuando sonaron, “Pink Glove”, “Weeds” y “Weeds II (The Origin of the Species)”, pero estas canciones sirvieron para recordarnos que Candida Doyle, Nick Banks, Mark Webber y los demás integrantes de la banda son unos musicazos de primera. Y sin ellos, de plano no sería posible toda esta música extraordinaria.

Pulp se echó un setlist corto pero certero en el Corona Capital 2023/Foto: David Barajas

Sin embargo, la locura por Pulp volvió con “F.E.E.L.I.N.G.C.A.L.L.E.D.L.O.V.E.”, “Sorted For E’s & Wizz” y! This Is Hardcore”, pues una vez más, Jarvis Cocker nos demostró que es un showman de primera y de los mejores que hemos visto sib interpreta con pasión y teatralidad cada una de las letras que compuso.

“Babies”, “Sunrise” y “Underwear” fueron los hitazos con los que la banda de Sheffield fue cerrando su presentación en el Corona Capital 2023. Pero eso sí, aún quedaba una rola más para terminar el primer día de actividades como se debía.

Jarvis Cocker nos regaló una presentación memorable (y hasta Pulparindos)

“Tenemos muchos fans hardcore aquí en México”, mencionó Jarvis Cocker, quien luego de recordar aquel legendario primer concierto de Pulp en nuestro país, le dedicó “Do You Remember The First Time?” a esos seguidores que estuvieron presentes en esa presentación enorme. Y por si eso no fuera suficiente, el líder del grupo nos sorprendió regalando Pulparindos en honor a sus aficionados mexas (quienes se hacen llamar como el dulce clásico).

Con “Common People”, uno de los grandes himnos del britpop y toda la gente brincando durísimo (incluso con chelas voladoras incluidas), Pulp cerró su show, uno que difícilmente podremos superar en un rato. Y parece que la banda tampoco, pues antes de irse, el frontman dijo “los mexicanos son los mejores” y no se equivoca.

¡Awww! Jarvis Cocker regaló Pulparindos porque los fans de Pulp en México así se hacen llamar ? #CoronaCapitalXSopitas pic.twitter.com/2GdpO5UUUT November 18, 2023

Tras una hora y cachito, y luego de 14 canciones, terminó la presentación de la banda británica. Aunque por ahí faltaron más rolas y temazos de su gigantesca discografía, no cabe duda que nos dieron una de las mejores presentaciones del primer día del Corona Capital 2023 y de plano de las que se hayan en la historia del festival.

Setlist de Pulp en el Corona Capital 2023

“I Spy” “Disco 2000” “Background Noise” “Pink Glove” “Weeds” “Weeds II (The Origin of the Species)” “F.E.E.L.I.N.G.C.A.L.L.E.D.L.O.V.E.” “Sorted for E’s & Wizz” “This Is Hardcore” “Do You Remember The First Time?” “Babies” “Sunrise” “Underwear” “Common People”

