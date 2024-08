Lo que necesitas saber: Debido a los problemas de salud de Josh Homme, Queens of the Stone Age canceló su presentación en el Corona Capital 2024. Acá los detalles.

Definitivamente, esta es una de esas noticias que no nos gustaría darles, sobre todo porque es una banda que esperábamos con muchas ansias. Sin embargo, lamentablemente para aquellos que querían escuchar unos buenos guitarrazos en el Corona Capital 2024, Queens of the Stone Age canceló su presentación en el festival.. big chale.

A través de un comunicado publicado en sus redes sociales, la banda anunció que debido a los problemas de salud que ha enfrentado Josh Homme en los últimos meses, tuvieron que posponer para 2025 algunas de sus fechas programadas para el resto del año. Pero tristemente, el show que darían el 17 de noviembre en la Curva 4 del Autódromo Hermanos Rodríguez no se llevará a cabo.

Josh Homme de Queens of the Stone Age/Foto: Diego Vergara

Queens of the Stone Age se bajó del Corona Capital 2024

“A Josh no le quedó otra opción que priorizar su salud y recibir atención médica esencial durante el resto del año”, menciona el comunicado que lanzó Queens of the Stone Age, en el cual se muestran los shows que no podrán dar en lo que resta del 2024. Y sí, los que de plano no podrán reprogramar son los festivales en los que se presentarían, incluido –para nuestra mala suerte– el Corona Capital.

Por último pero no menos importante, la banda agradeció a sus fans por apoyarlos y por la comprensión de la situación, y esperan ver a todos los que compraron boletos para sus shows el próximo año: “Josh y la familia QOTSA están muy agradecidos por su apoyo y el tiempo que pudimos pasar juntos durante el último año. Esperamos verlos a todos nuevamente en 2025”.

Este fue el comunicado con el que Queens of the Stone Age anunció que se bajaban del Corona Capital 2024/Foto vía X: @qotsa

Como recordarán, en julio, Queens of the Stone Age ya había cancelado las fechas que restaban en Europa de The End is Nero Tour, la gira con la que están promocionando su octavo y más reciente material discográfico, In Times New Roman… En aquel momento, solo mencionaron que Josh Homme debía volver a Estados Unidos para una cirugía de emergencia y que los demás shows de 2024 seguían en pie.

Más adelante y debido a que los doctores le pidieron a Josh que siguiera descansando, no les quedó más que cancelar otra serie de presentaciones en festivales europeos. Sin embargo, a pesar de toda esta situación, todavía no decían nada del show del 17 de noviembre en el Corona Capital 2024, donde la banda compartía cartel con Paul McCartney, Iggy Pop, Empire of the Sun y muchos más.

Josh Homme y compañía lanzan In Times New Roman | FOTO: Andreas Neumann

Tendremos que esperar otro rato para volver a ver a la banda en México

La última vez que vimos a Queens of the Stone Age en México fue en 2023, cuando encabezaron el festival Tecate Coordenada en Guadalajara junto a The Drums, Panteón Rococó, Junior H, Porter, Daniela Spalla y Siddhartha (acá les dejamos la reseña de ese show). Aunque para ser exactos, desde el Vive Latino del 2018 no los vemos en la CDMX… así como lo leen, ya pasaron seis años de aquella presentación.

Ni modo, como dicen por ahí y es muy cierto: la salud es primero. Así que lo único que nos queda es mandarle buenas vibras a Josh Homme para que se recupere por completo, regrese a a los escenarios y vuelva a nuestro país junto a la banda para rockear como se debe.

