¿Cuántas veces no nos ha decepcionado el headliner de un festival? Que si el set era corto, que si no cantaron la que me gusta, que si solo salió a platicar… en fin. Todos tenemos la historia del headliner que nos decepcionó con todo. Esta historia no va por ahí, al contrario, Queens of the Stone Age en Guadalajara nos demostró que entre los mismos headliners hay niveles, sea el festival que sea.

Esto sucedió el sábado 14 de octubre en la Arena VFG en Jalisco donde se llevó a cabo Tecate Coordenada 2023. Muchos estilos para todos los gustos, pero el que saltaba ahí definitivamente era Queens of the Stone Age. ¡Sal de ahí QOTSA, esa no es tu familia! Y sí, mientras muchos decían que era el fuerte del festival, otros hacían berrinche porque su única presentación de 2023 no era ni en CDMX ni en solitario. Pero bueh… el viaje, la espera, el calorón y la lluvia valieron la pena.

Josh Homme de Queens of the Stone Age | FOTO: Diego Vergara

Queens of the Stone Age vuelve a Guadalajara vía Tecate Coordenada

El escenario Tecate Light donde se presentó Queens of the Stone Age traía buena vibra desde temprano: Los Estrambóticos, Jumbo, DLD y Simple Plan le fueron calentando a la fanaticada, y si bien hubo momentos entrañables llenos de nostalgia y visuales geniales, los fans tenían una meta: ver a Josh Homme y compañía.

Varios andaban cantando con Panteón Rococó en el otro escenario, algunos otros escuchamos “La Carencia” mientras buscábamos el mejor huequito para estar más cerca, pero al punto de las 23:30, todos coreamos el tatarará ta tarará de “No One Knows”. Los visuales no eran avasalladores ni innovadores, eran solo unas luces geniales y una banda con toda la confianza del mundo en que su química en vivo es más fascinante que cualquier pantalla de 30 metros.

Y por algo se cargan tremenda confianza…

Josh Homme luce su voz icónica tanto en clásicos como en las nuevas rolas

Luego de empezar potente, se siguieron sin preguntar ni saludar, de lleno nos dieron el clásico “The Lost Art of Keeping a Secret” para luego pasarse brevemente a su álbum …Like Clockwork y recetarnos “My God is the Sun”, “If I Had a Tail” y “I Sat by the Ocean”, esta última diciendo que es de “su corazón”.

“If I Had a Tail” llegó para demostrarnos que Josh Homme conserva esa voz icónica.#TecateCRDNDA23 pic.twitter.com/TVfyD2NA4w — SopitasFM (@sopitasfm) October 15, 2023

Homme, sonriente, tratando de comunicarse con los fans en un español básico pero efectivo, hizo todo lo que esperamos de un frontman: cantar increíble, tocar rifadísimo e interactuar con la audiencia.

Su carisma sin duda es la carta fuerte de esta química en vivo que tiene la banda, cómo siente cada riff, cómo lo baila para luego echarse pedazos de rolas a capella, como en “Emotion Sickness”, demostrando que no solo la guitarra es su fuerte, su voz sigue siendo lo que une a todos los elementos.

Mención aparte para el resto de la banda: Troy Van Leeuwen que con su estilo característico lo vimos dominando todo su lado del escenario, Dean Fertita echándose tremendos riffs, Mikey Shoes que es imponente en el bajo y Jon Theodore que hace que te retiemble cada órgano interno con el poderío de su bataca.

Queens of the Stone Age en vivo suena igual o mejor que en el álbum

Tal vez puedes contar con una sola mano aquéllas bandas que suenan mejor en vivo que en sus propias grabaciones. Queens of the Stone Age cabe en este rubro sin problemas y con los ojos cerrados.

Si sus discos son geniales con una producción impecable, los conciertos son la parte más orgánica de la banda, donde ves cómo cada miembro hace su chamba por sonar tan fascinantes en vivo, con el ritmo correcto para el mood, lo hacen ver tan fácil que te haces preguntarte: ¿Por qué X banda no hace algo como esto? Este tipo de química es tan rara y genuina que hay que atesorarla

“Little Sister” y “Go With The Flow” llegaron para seguir subiendo decibeles, pero la locura se desató con “Song for the Dead”, la muestra más clara de que en vivo son más allá que cualquier producción de estudio.

Un lujo ver a Queens of the Stone Age en vivo

Como en algún momento lo comentó Dave Grohl: “Queens of the Stone Age es la mejor banda de rock tocando en vivo”. Y sí, pocas bandas pueden darle al fan esa sensación de que lo que pagó por ver a su banda favorita valió cada centavo.

Queens of the Stone Age demostró lo que es ser el gran headliner que todos están esperando, el que se echa al hombro todas las expectativas del evento; pero también dio cátedra de cómo realmente se lleva un show de principio a fin. Para ser letra grande en cualquier cartel hay muchos, pero para ser un verdadero headliner y añorar shows en solitario, muy pocos.

Una hora y quince minutos se nos fueron como agua y solo nos dejaron pensando: ¿para cuándo la gira en solitario en México? Ojalá y el 2024 la traiga en el bolsillo.

