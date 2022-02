Falleció a los 57 años Mark Lanegan, exvocalista de Screaming Trees

El mundo de la música y la escena alternativa de antaño se despide de una de sus grandes voces. Este martes 22 de febrero, se dio a conocer el fallecimiento del Mark Lanegan, el icónico vocalista y líder de la banda Screaming Trees. El compositor tenía 57 años.

Por el momento, no se ha dado a conocer la causa de su muerte aunque hace unos cuantos meses contó a diversos medios que había sufrido complicaciones severas derivadas del COVID-19. Sin duda, el rock acaba de perder a un cantante y una leyenda que entregó su talento para la posteridad. Descanse en paz.

Confirman el fallecimiento de Mark Lanegan

Este 22 de febrero, se confirmó el deceso de Mark Lanegan aunque no sus causas como tal. El exvocalista de Screaming Trees, que alguna vez también formó parte de Queens Of The Stone Age, falleció durante la mañana de este martes en su casa de Irlanda, de acuerdo con lo que se informó en redes sociales.

“Nuestro querido amigo Mark Lanegan falleció esta mañana en su hogar de Killarney, Irlanda. Un cantante, escritor, autor y músico amado, tenían 57 años y le sobrevive su esposa Shelley. No hay más información disponible por el momento. Les pedimos respeto a la privacidad de la familia”, se lee en el comunicado.

Si bien no se ha especificado qué habría provocado su fallecimiento, se sabe que en 2021 Mark Lanegan se contagió de COVID. Tal como recaba Consequence Of Sound, el cantautor tuvo severas complicaciones por la enfermedad al grado que perdió la audición de manera momentánea e incluso estuvo en coma diversas ocasiones. Pero en los últimos meses del año pasado, aunque lidiaba con algunas secuelas y altibajos de salud, el cantante especificó que se sentía mucho mejor. En su libro Devil in a Coma, también reveló que padecía de problemas renales.

El legado de Mark

La figura de Mark Lanegan siempre será recordada en la escena alternativa de finales de los 80 y los 90 por ser el vocalista de Screaming Trees. Con esta banda, el compositor se convirtió en un ícono del grunge y la movida musical de Washington, donde destacaron por incorporar elementos de la psicodelia y un rock de corte más pesado entre otras cosas.

Mark y los Screaming Trees lanzaron más de una decena de materiales discográficos, entre EP’s y álbumes de estudio, a lo largo de una carrera comprendida desde 1985 hasta su separación en el 2000. Entre sus discos más recordados está Sweet Oblivion de 1992, que es considerado su placa más importante y que dejó temazos como “Nearly Lost You”.

A principios de los 90, Mark Lanegan se hizo amigo cercano de Kurt Cobain. Una de las anécdotas más recordadas entre ambos músicos es cuando el propio Mark lanzó su disco solista The Winding Sheet en 1990, con la participación de Cobain en las guitarras de esa producción. Curiosamente, ese álbum de Lanegan tenía una versión de “Where Did You Sleep Last Night”, la canción de Leadbelly a la que Nirvana también le haría un cover en su Unplugged.

Lanegan también destacó como solista y además de Screaming Trees, se le recuerda por pertenecer durante un tiempo a otras bandas como The Gutter Twins o Queens Of The Stone Age, Con estos últimos, participó en discos como Rater R, Songs for the Deaf y Era Vulgaris, entre otros. Su entrada a QOTSA tiene como antecedente que Josh Homme perteneció a Screaming Trees a finales de los 90 como guitarrista acompañante de giras.