¡Rage Against The Machine comparte ‘The Battle of Mexico City’ por primera vez en plataformas digitales!

Rage Against the Machine es sin duda una de las bandas más importantes de la década de los 90. Con su música contestataria, se convirtieron en uno de los grupos más emblemáticos de aquella época, haciéndose se una base fiel de fanáticos por todo el mundo.

Precisamente a finales de aquella época, Zach De La Rocha y compañía se preparaban para lanzar The Battle of Los Angeles, su exitoso tercer álbum de estudio, que los embarcó en una gira mundial que llegó a la Ciudad de México en octubre de 1999. Ahora, este tremendo concierto en la capital azteca llegó a plataformas digitales por primera vez en la historia.

Rage Against the Machine y su llegada a México

Corría el año de 1999 y Rage Against the Machine estaban listos para soltar el bombazo que sería su tercer placa discográfica. The Battle of Los Angeles arribó al mercado durante los primeros días de noviembre de aquel año, precedido por una extensa gira que había arrancado desde enero para promocionarlo.

La banda ofreció shows en diversas partes del mundo: Japón, Corea del Sur, Inglaterra, Canadá y, por supuesto, México como la última presentación fuera de Estados Unidos previo al lanzamiento del material. Y parece que el grupo quedó encantado con la intensidad del público mexicano, pues aquel concierto fue lanzado en video unos años después tanto en VHS como en DVD.

Ver en YouTube

‘The Battle of Mexico City’ llega a plataformas

Zach De La Rocha, Tom Morello, Brad Wilk y Tim Commerford llegaron a la Ciudad de México el 28 de octubre de 1999 para tomar el Palacio de los Deportes con un setlist que incluía canciones como “Testify”, “Guerrilla Radio” y “Sleep Now in the Fire”, hasta ese momento desconocidas pero que eventualmente se convertirían en sus clásicos.

Ahora, esa presentación acaba de cumplir su 21 aniversario y Rage Against The Machine quiere celebrarlo con sus seguidores. Por primera vez en su historia, The Battle of Mexico City llega a plataformas digitales, precisamente Spotify y Apple Music. La subida incluye 15 tracks con los que muchos aprovecharán para recordar el poderío y energía de ese concierto.

El grupo estadounidense no solo compartió las pistas del show en streaming, también celebran el aniversario del concierto con tres playeras especiales. Las prendas fueron diseñadas por el colectivo mexicano de arte LxsDos y el artista nacional Vlocke Negro en colaboración con el grupo. Ya las puedes conseguir por 40 dólares (poco más de 800 pesos) en la tienda en línea de la banda. Te las mostramos a continuación.