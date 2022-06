Las reacciones de varios artistas y bandas frente a la decisión de la Suprema Corte de Estados Unidos de anular la sentencia Roe v. Wade (para invalidar el derecho constitucional de las mujeres para abortar. ACÁ la noticia completa), no se ha hecho esperar. Este fin de semana, durante el Glastonbury por ejemplo, varios alzaron la voz en el escenario mientras otras bandas como Rage Against the Machine pusiero manos a la obra.

Olivia Rodrigo, Lily Allen, Billie Eilish, Phoebe Bridgers, Jack White, Jarvis Cocker, Kendrick Lamar y más artistas en otros eventos, hicieron declaraciones respecto a este retroceso en los derechos de las mujeres. Rodrigo y Allen le dedicaron “F*ck You” a la Suprema Corte.

Billie Eilish en el Pyramid Stage de Glastonbury 2022 / Foto: Getty Images

Eilish dijo que “es uno de los días más oscuros para las mujeres en EUA“ para luego interpretar “Your Power” sobre los hombres que abusan de su posición para ejercer poder. Jack White habló sobre “los abortos secretos” que Donald Trump ha pagado, esto después del que el expresidente dijera que la decisión de la Corte fue guiada por Dios.

Además de alzar la voz, algunos artistas pusieron manos a la obra para recaudar fondos a favor de organizaciones y colectivos sobre planificación familiar y derechos reproductivos. Tal fue el caso de Lizzo y Rage Against de Machine, quienes por separado, reunieron una buena lana a favor de las mujeres y los grupos vulnerables.

Rage Against the Machine

Rage Against the Machine tiene preparada una gira con varios conciertos en distintos países y dentro de Estados Unidos. Entre sus fechas más próximas está una presentación en el Alpine Valley Music Theatre de Elkhorn en Wisconsin para el 9 de julio, y una en el United Center in Chicago en Illinois para el 11 y 12 del mismo mes.

La noche del 24 de junio, tras el anuncio de la anulación de Roe v. Wade, Rage Against the Machine dijeron sentirse enojados con la decisión de la Corte, pues tendrá “un impacto devastador para millones de personas“. La banda dijo en un comunicado en sus redes que casi la mitad de los estados (unos 26), podrían prohibir o restringir el aborto, “lo cual impactará en las clases más pobres y las comunidades de inmigrantes“.

Es por eso que anunciaron que los boletos vendidos para las presentaciones mencionadas, se irían a la caridad. Fue así como reunieron un total de 475 mil dólares, y el dinero se irá como donación a distintas organizaciones en Wisconsin e Illinois dedicadas a los derechos reproductivos. “Debemos resistir”, dijo la banda liderada por Tom Morello y Zack de la Rocha.

Foto: Getty Images.

Lizzo

Por su parte, Lizzo también hizo lo suyo, y anunció que una cantidad de las ventas de su Special Tour, se irían a Planned Parenthood (organización sin fines de lucro dedicada a la salud reproductiva) y algunas organizaciones que defienden el derecho al aborto seguro y gratuito.

Lizzo aseguró que 500 mil dólares serían donados. Fue así como Live Nation, la empresa de entretenimiento, dijo que igualaría la cantidad, sumando un total de 1 millón de dólares para donaciones. La cantante dijo que “las mujeres negras y de color, históricamente hablando, han tenido menos acceso los recursos sobre planificación familiar“.

Foto: Anna Moneymaker-Getty Images.