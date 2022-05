Influencias del rap y su conexión con México: La historia detrás de "R U Mine?" de Arctic Monkeys

Sin duda, Arctic Monkeys es una de las bandas más importantes de los últimos tiempos. Lo que hicieron con su disco debut a mediados de los 2000 –para algunos especialistas– fue lo mismo que sucedió con el Is This It de The Strokes a inicios del siglo–, reinventaron el rock británico e iniciaron la etapa de promoción musical a través de redes sociales. Sin embargo, con el paso del tiempo, Alex Turner, Matt Helders, Jamie Cook y Nick O’Malley han cambiado su sonido y no se estancan en el pasado.

Más tarde vinieron grandes álbumes como Favourite Worst Nightmare y Humbug, que los colocaron como una de las agrupaciones que se convirtieron en abanderadas de un nuevo movimiento en el Reino Unido. Sin embargo, hay canciones dentro de su catálogo que marcaron un antes y después en su carrera, temas que iniciaron una nueva etapa de evolución y entre ellas podemos nombrar a “R U Mine?”.

Foto: Getty Images

Arctic Monkeys inauguró una nueva etapa con “R U Mine?”

Fue en 2012 cuando después del lanzamiento de su cuarto material discográfico, Suck It And See, los Arctic Monkeys decidieron lanzar una rola completamente nueva. La canción elegida fue “R U Mine?”, que a decir verdad se encontraba en un limbo sonoro bastante interesante, entre su álbum previo y lo que escucharíamos en AM. Así que como verán, resultó ser el primer sencillo del disco más exitoso de la banda a nivel comercial.

Desde que estrenaron este tema el 27 de febrero de aquel año, nos voló la cabeza porque tenía esa crudeza y sencillez a nivel estructura, pero que manejaba riffs influenciados por el stoner (obviamente gracias a Josh Homme) y una base de batería bastante relajada por parte de Matt Helders, aunque de repente nos sorprendía con arreglos alucinantes. Pa’ pronto, era una gran muestra de lo que escucharíamos en el futuro.

Foto: Getty Images

Sobre esta canción, el frontman de los Arctic Monkeys recordó que la compusieron justo cuando estaban de gira con The Black Keys en 2012:

“Habíamos agotado ‘Suck It And See’ , entonces pensamos que deberíamos hacer una nueva canción. Esa gira nos hizo subir la vara como un acto en vivo: estás tocando mientras todos entran y compran sus hot-dogs, tienes que atraerlos de alguna manera. ‘R U Mine?’ fue un momento de rayo de luz, descubrimos algo a través de la grabación de esa canción que pensamos que valía la pena explorar”. Declaró Alex Turner al respecto.

Alex Turner se inspiró en el rap para componer la letra

Sin embargo, a pesar de que en “R U Mine?” había elementos familiares dentro del trabajo de Arctic Monkeys, también teníamos cosas completamente nuevas. Una de ellas fue la forma en que Alex Turner cantó la letra –la cual se refiere a una pregunta bastante obvia que el protagonista le hace a su pareja–, ya que para esta rola en particular, decidió tomar distintas inspiraciones a la hora de cantar.

El propio Turner lo explicó en entrevista con la revista Mojo: “Lo que más me entusiasmó fue la producción vocal, era algo que no habíamos explorado hasta ese punto antes. Quería hacer estas melodías serpenteantes que no se repiten, como en ell R&B contemporáneo”. Sin embargo, el frontman también confesó que lo influenció mucho el trabajo de varios raperos como Lil Wayne y Drake… sí, no es broma.

Foto: Getty Images

“Hemos estado escuchando mucho de su material recientemente (hablando de Drake y Lil Wayne). Me gusta esa cosa que hacen cuando hablan de algo al revés, entonces hablan de eso pero luego dicen lo que realmente es en la siguiente línea. Es difícil para explicar, pero supongo que es un pequeño guiño a esa idea. Entonces digo, ‘I’m a puppet on a string’, justo antes de mencionar Tracy Island. De eso se trata: incertidumbre”, confesó Alex Turner sobre su forma de cantar en “R U Mine?”.

El video de este sencillo también llamó la atención

Otro punto importante fue el videoclip con el que los Arctic Monkeys promocionaron la rola. Este visual contó con la dirección de Aaron Brown y Ben Chappell del colectivo Focus Creeps (quienes estuvieron a cargo de los clips de “Suck It And See” y “Black Treacle”) e inicia con el exintegrante de Sex Pistols y presentador, Steve Jones, estrenando la canción en su programa de radio.

Más adelante aparecen Alex Turner y Matt Helders encima de una camioneta cantando “R U Mine?” y grabándose con una cámara dañada. Casi hasta el final, aparece una chica misteriosa usando un sombrero de vaquero que llega hasta donde está la banda tocando la rola –y por fin se les une Nick O’Malley–.

Un video que en esencia es bastante sencillo, pero que en el fondo le costó mucho tiempo de esfuerzo a los integrantes de la banda y sobre todo, llamó la atención por la estética visual que mostraron y que meses después formarían parte de todo lo que tuvo qué ver con AM. Tal cual, esto fue lo que contó sobre la grabación el baterista de los Arctic Monkeys:

“Lo hicimos sin planearlo,, cuando Jamie (Cook) ni siquiera estaba allí. No estaba planeado en absoluto. Estábamos en Los Ángeles, justo antes de la gira de apoyo de The Black Keys (…) Practicamos durante toda la semana, Alex y yo, solo sin tocar la parte final. Hicimos todas las partes, solo sentados. en el coche toda la semana haciendo gestos con las manos una y otra vez y siendo bastante raros en general”.

La curiosa conexión de “R U Mine? con México

Después de su lanzamiento el 27 de febrero de 2012 en plataformas digitales, “R U Mine?” comenzó a sonar por todos lados y se convirtió en una de las favoritas de los fans de los Arctic Monkeys. Y eso se pudo notar casi un mes después –el 28 de marzo de ese mismo año–, cuando la banda visitó México por segunda ocasión y dio un conciertazo memorable en el Palacio de los Deportes de la CDMX.

En aquella ocasión, Alex Turner, Matt Helders, Jamie Cook y Nick O’Malley presentaron Suck It And See ante sus fans mexas, pero también dieron un recorrido por sus tres discos anteriores. Sin embargo, uno de los momentos más espectaculares de este show fue cuando tocaron “R U Mine?”, porque tal como lo anunciaron, grabarían un videoclip en vivo de esta rola desde la capital chilanga.

En este videoclip se puede ver brevemente a los Arctic Monkeys durante el único encore que hubo en ese concierto. Después de relajarse unos minutos, regresan al escenario del Palacio de los Deportes para tocar la canción y se puede sentir la vibra de todos los fans mexicanos, que estaban vueltos locos y que quedó como un documento para la posteridad que solo algunos pueden presumir.

Todo termina con una imagen del micrófono de Alex Turner, el cual tenía colgando un par de sostenes, jiar jiar. Desde entonces, cada que los de Sheffield han vuelto a nuestro país, esta rola es infaltable en su setlist –con ella cerraron su show en el Foro Sol– y sin duda, demuestra que a pesar de los años y de alguna extraña manera, siempre relacionarán “R U Mine?” con el momento que estaban pasando en 2012 y sobre todo, con México.