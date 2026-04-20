Lo que necesitas saber: Madonna se prepara para lanzar la continuación de 'Confessions On a Dancefloor' en julio próximo... pero mientras, le hicieron la maldad.

Ya ni la friegan… Madonna dio uno de los momentos más icónicos de Coachella 2026 cuando subió como invitada de Sabrina Carpenter, pero hubo alguien a quien le valió todo y le hizo la maldad con el robo de su vestuario.

Así lo dio a conocer la ‘Reina del Pop’ en sus redes sociales, revelando que alguien se puso a husmear sus outfits y se llevó algunas prendas bastante importante para ella.

Madonna denuncia el robo del vestuario que usó en Coachella 2026

Y está gacho porque, como lo puso en una historia de Instagram, la intérprete de “Like a Virgin” todavía anda emocionada por haber sido invitada de Sabrina Carpenter, a quien algunos ya ven como su sucesora dentro del pop (ya ven que siempre debe haber un sucesor en estas cosas).

Pero no todo ha sido lindo. “Este momento se sintió diferente hasta que me di cuenta de que varias prendas vintage que vestí se perdieron (mi vestimenta la saqué de mi archivo personal), una chaqueta, corset, vestido y otras prendas”, escribió Madonna, que también dijo que otros artículos de la misma era desaparecieron.

“No solo son prendas de vestir; son parte de mi historia”, agregó. Mega chale…

Foto: Captura de Instagram.

Eso sí, Madonna no pierde la esperanza de que un alma buena encuentre la vestimenta y la devuelva. Y sí, hay una recompensa para la persona que regrese el tesoro de la moda que le robaron.

Nomás para que se den una idea, una de esas prendas es una chaqueta morada que usó constantemente en la era del Confessions On a Dancefloor a mediados de los 2000.

Pues a ver si se logra que recupere la vestimenta.

La vestimenta que le robaron a Madonna. Foto: Captura de Instagram.

Se viene el ‘Confession II’ y ya hay nueva canción

Pero no todo son malas noticias con el robo del vestuario de Madonna. La ‘Reina del Pop’ finalmente lanzará Confessions On a Dancefloor II, la continuación del icónico disco que lanzó en el 2005.

Así que para ir fiesteando con la música que viene, ya tenemos el primer adelanto con el sencillo “I Feel So Free”. Atentos que el nuevo disco de Madonna llega el 3 de julio.

Y bueno, ¿habrá gira promocional del álbum? Al momento, los representantes de Madonna no están muy seguros de que ocurra… pero no se puede descartar nada nomás así. Checa la info sobre esto aquí.