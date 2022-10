Cuando hablamos de conciertos y festivales, sobre todo en una época postpandemia en la que los eventos musicales en vivo se dejaron venir con todo, tenemos que pensar a futuro. Es decir, que si faltan seis meses para un festival, desde ahorita ya estamos como locos adivinando el cartel. Pues bien, llegó el momento del Vive Latino 2023 y el regreso de… Red Hot Chili Peppers.

Este miércoles 19 de octubre, los organizadores del festival revelaron el cartel oficial de la edición del próximo año del Vive Latino, la cual se llevará a cabo el 18 y 19 de marzo. Los rumores estaban fuertes para el regreso a México de los Red Hot Chili Peppers, una de las bandas más destacadas con una enorme base de fans en nuestro país.

Red Hot Chili Peppers / Foto: Clara Balzary

Finalmente, se confirmó su espacio en la agenda como parte del line up, lo cual nos emociona mucho por las expectativas que hay no sólo por la banda, sino la reincorporación de John Frusciante a la alineación, un hermoso golpe a la nostalgia (además del live de hace meses en el que Flea prometió que regresarían a México).

Y ahora, como buenos fans ansiosos por verlos, por acá vamos adivinando, con base en las presentaciones que han dado, cuál podría ser el setlist que los Red Hot Chili Peppers traigan a México en el Vive Latino 2023. Pero, ¿cuáles son sus apuestas y cuáles son las rolas les gustaría escuchar en vivo?

Line up oficial del Vive Latino 2023 / Foto: OCESA

El posible setlist de Red Hot Chili Peppers

Sabemos que faltan casi seis meses para que Red Hot Chili Peppers prenda a la audiencia mexicana con su presentación en el Vive Latino, pero podemos ir adivinando cómo se va a poner la cosa con el setlist de acuerdo a las rolas que han tocado en los últimos meses en su gira con conciertos en solitario y festivales.

Su última presentación fue el pasado 16 de octubre de 2022 en el Austin City Limits donde tocaron un total de 18 canciones que repasaron su discografía, las rolas más populares de la banda y lo más nuevo. Aquí abajo les dejamos la lista completa de esa presentación:

Intro Jam

Around the World

Dani California

Universally Speaking

Here Ever After

Danny’s Song

Snow ((Hey Oh))

Eddie

Me & My Friends

I Could Have Lied

Suck My Kiss

The Heavy Wing

Black Summer

Californication

What Is Soul?

Give It Away

ENCORE

Soul to Squeeze

By the Way

Chad Smith, Anthony Kiedis, y John Frusciante de los Red Hot Chili Peppers / Foto: Getty Images

¿Cuáles son las que más se repiten?

Tomando como base este set, y revisando sus pasadas presentaciones de octubre y septiembre, hay algunas rolas que se repiten y otras que varian. Las que son constantes son “Intro de Jam”, “Dani California”, “Snow ((Hey Oh))”, “Black Summer”, “Give It Away” y “By The Way”, las cuales han estado en el setlist de sus últimas cuatro/cinco presentaciones.

¿Y qué hay de “Californication”? La canción no aparece en un par de presentaciones, pero es la que más se repite después de que las que mencionamos, seguida de “Around the World”, “Here Ever After”, “Danny’s Song”, “Eddie” y “Soul to Squeeze”.

Otras rolas que podrían hacer su aparición en el concierto de Red Hot Chili Peppers (y por supuesto que nos encantaría escuchar), son “Right on Time”, “I Remember You”, “The Heavy Wing”, “Acquatic Mouth Dance”, “Scar Tissue”, “Suck My Kiss” y “Can’t Stop”. Las que sólo aparecen una vez, son rolas como “These Are The Days”, “Me & Muy Friends”, “Universally Speaking” o “Hard to Concetrate”.

¿Cómo quedaría el setlist?

Nada es seguro, ni estamos diciendo que este será el setlist de Red Hot Chili Peppers. Sólo nos estamos imaginando qué canciones son más probables que queden en el setlist final con base, de nueva cuenta, en las últimas presentaciones. ¿Les gustaría?, ¿cuál meterían?

“Intro de Jam”

“Dani California”

“Snow ((Hey Oh))”

“Around the World”

“Here Ever After”

“Danny’s Song”

“Eddie”

“Black Summer”

“Californication”

“Right on Time”

“I Remember You”

“The Heavy Wing”

“Acquatic Mouth Dance”

“Scar Tissue”

“Suck My Kiss”

“Can’t Stop”

“Soul to Squeeze”

“Give It Away”

“By The Way”

El nuevo disco ‘Return of the Dream Canteen’

El pasado 14 de octubre, Red Hot Chili Peppers lanzaron el disco Return of the Dream. El álbum tiene 19 canciones, y un par de ellas han incorporado a los setlist como “Eddie” (de hecho, una de las que más han sonado y apostamos que escucharemos) y “Whatchu Thinkin'”.

Estamos seguros que se incorporarán más canciones de este disco con el paso del tiempo hasta llegar a marzo de 2023 al Vive Latino con más rolas del material. Sin embargo, no se dejarán fuera algunas de nuestras favoritas. Mientras esperamos, por AQUÍ les dejamos nuestra reseña del álbum.

RHCP / Foto: Getty Images