Regresar a la música en medio de una pandemia: Una entrevista con The Streets

Si crecieron escuchando el hip hop alternativo que se hacía en el Reino Unido a finales de los 90 y principios del nuevo siglo, estamos seguros que recuerdan muy bien a The Streets, el proyecto de Mike Skinner que revolucionó por completo la industria musical. A lo largo de los años, Mike nos ha traído verdaderas joyas que se han convertido en clásicos como Original Pirate Material, A Grand Don’t Come for Free o Everything Is Borrowed.

Desde temprana edad, Mike Skinner se interesó por la música y aprendió a tocar instrumentos de manera autodidacta. Más tarde se adentró en el mundo del UK Garage y el sonido de su proyecto comenzó a mutar. Sin embargo y a pesar de que ha madurado como músico y como persona, sigue bajo la misma línea, componiendo bases para meterle rimas completamente sinceras y llenas de ingenio.

El momento en que Mike Skinner ‘se apagó’

Con el paso de los años se fue ganando a un montón de fans y el reconocimiento de la crítica, aunque ha estado nominado varias veces para el Mercury Prize pero nunca lo ha ganado (bad luck Mike 😢) Sin embargo, con el lanzamiento de su último álbum de estudio Computers and Blues y tras casi una década tocando por todos lados, Skinner decidió que The Streets terminaría.

Según cuenta Mike Skinner, en aquellos comenzó a sentirse agotado y no encontraba inspiración para continuar con el proyecto. Desde entonces, se dedicó a dar DJ sets y estuvo rondando por clubes nocturnos, donde intentó reconectar de alguna manera con lo que más ama, crear rolas: “Fue la realidad, no entendía la música cuando terminó The Streets. Si todo lo que haces es crear música, tu vida se refleja en ella”.

El regreso de Mike Skinner por la puerta grande

Después de casi una década en silencio, Mike decidió lanzar None Of Us Are Getting Out Of This Live Alive que si bien podría considerarse un disco, en realidad la mente creativa de The Streets se lo vendió al mundo y así mismo como un mixtape. Este material cuenta con la participación de muchos artistas interesantes, como Tame Impala, IDLES, Miss Banks, Dapz On The Map y más.

“Traté de no complicarme mucho, el mundo está cambiando. Lo único que tenía que hacer era una canción de The Streets en 2020” menciona Skinner. Y sí, tiene un poco de razón, pero lo importante de su regreso después de casi tantos años –además de emocionarnos– es que así como lo hizo con su álbum debut, con este mixtape le abre un espacio a nuevos talentos que hay en el Reino Unido, como una plataforma para que llegue a miles de personas.

Ver en YouTube

Lanzar un disco en plena pandemia

Y hablando sobre la temática de este nuevo ‘disco’, Mike Skinner lo trabajó durante toda la cuarentena y las letras son precisamente el reflejo de todo lo que estamos viviendo en el mundo, haciendo referencia a los movimiento sociales como Black Lives Matter y hasta fenómenos tan cotidianos en estos días como simplemente no contestar un mensaje de WhatsApp y pasar el tiempo en las apps, jiar jiar.

Otro obstáculo que encontró en estos momentos –además de tener COVID-19–, fue crear videos para promocionar estas rolas. Afortunadamente se las supo arreglar y como un verdadero maestro grabó con su smartphone las escenas para un videoclip, y él mismo las editó desde su computadora. Para que vean que sí se pueden armar cosas interesantes a pesar de todo lo que estamos viviendo.

Los conciertos después del coronavirus

Mike Skinner será uno de los primeros músicos en dar conciertos en el Reino Unido, dentro de un autocinema. Sobre esta clase de shows, el músico mencionó que es una oportunidad para volver a presentarse vivo frente a un montón de personas, pero que también es raro porque a él le gusta tener con quien platicar en el escenario y que lo más seguro es que sus presentaciones serán de comedia, ¿creen que le vaya bien?

Y no solo nos platicó sobre música, también nos contó que no le encanta el futbol pero aún así le es fiel al Birmingham City, ciudad de donde es originario porque así como cualquier fanático de este deporte, una vez que le va a un equipo siempre apoyas al mismo. Además, nos dejó muy claro que no le caen bien los fanáticos del Aston Villa, así que aguas si traen una playera de este e en sus conciertos.

Si quieres escuchar la plática con Mike Skinner de The Streets, acá te dejamos el audio completo de la entrevista en #SopitasXAireLibre: