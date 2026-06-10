Lo que necesitas saber: En 2021, Daft Punk anunció su disolución ¿definitiva? Pues, por lo que se ve, parece que no hay intenciones de regresar.

Llevamos más de un lustro desde que Daft Punk dejó de existir y, aunque sus dos integrantes andan en otros asuntos, los fans y la prensa siguen preguntándose si hay posibilidad de un esperado retorno.

Daft Punk live / Captura de pantalla

No se ve el regreso de Daft Punk en el horizonte…

Pues bien, Thomas Bangalter lo deja un poco claro (otra vez): “otras cosas que explorar” más allá y antes de pensar en un regreso de Daft Punk, señaló en entrevista para The Times… entonces, nomás que acabe con eso, quizás entonces podría regresar el dueto francés.

Lo anterior, parece una muy elegante decir que “no”, en definitiva Thomas Bangalter no piensa en regresar a reunirse con Guy-Manuel de Homem-Christo… ni siquiera para algún concierto en vivo. ¿Un nuevo disco? Menos.

Daft Punk, Human After All / Captura de pantalla

Hasta el momento, Bangalter es el único de las dos partes de Daft Punk que se ha pronunciado sobre un posible regreso del dueto. Luego de la separación, Guy-Manuel de Homem-Christo ha mantenido un bajo perfil y nada ha hablado al respecto.

Thomas Bangalter acaba de estrenar nuevo disco

Estoy “muy contento de que, a lo largo de nuestra larga trayectoria, no hubiéramos podido estropearlo”, agregó Thomas Bangalter, resaltando que fue mucho… demasiado el tiempo que estuvo a lado de Guy-Manuel, a comparación del que han podido permanecer otras agrupaciones.

“La historia de la música está hecha de colaboraciones fructíferas, y estas suelen durar mucho menos que los 28 años que tuvimos. Fue genial, pero mantener la esencia del personaje y no estropearlo se volvió muy difícil”.

Thomas Bangalter acaba de estrenar Mirage – Ballet for 16 Dancer, un trabajo que sirve para musicalizar una coreografía de Damien Jalet y el artista contemporáneo, Kohei Nawa. Previo a esto, colaboró con Fred Again… en un DJ set que éste realizó en París.

Ese fue el primer DJ set de Bangalter en los últimos 16 años… así que, sí, anda un poco desconectado de la electrónica desde hace un bien tiempo y, por los trabajos recientes, no se le ve intención de volver en un bien rato.