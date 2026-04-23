Lo que necesitas saber: Desde que era parte de Daft Punk, Thomas Bangalter creó proyectos alternos. En algunos, alejándose del trabajo que hacía con Guy-Manuel de Homem-Christo.

¿Alguien añorando a Daft Punk? Seguro muchos… pero, ¿saben quién no? Thomas Bangalter. Él no está sumido en la nostalgia por el éxito que hace años tuvo con Guy-Manuel de Homem-Christo. Nah, Bangalter anda metido en otros proyectos. Varios.

Thomas Bangalter, Daft Punk / Imagen: facebook.com/thomasbangalterofficial

Desde que se disolvió Daft Punk, Thomas Bangalter no ha parado de trabajar y su obra ahora ya no sólo se centra en música para la pista. Durante el lustro en el que ha estado por su propia cuenta (y desde antes de), Bangalter ha explorado la música de orquesta, trabajado para bandas sonoras de películas, además de fundar su propio sello discográfico.

La próxima faceta de Thomas Bangalter será la creación de música para ballet, algo que podremos escuchar en el disco Mirage – Ballet for 16 dancers, el cual se describe como “una vasta y atmosférica obra de minimalismo electrónico”. Interesante, como varios de los proyectos en que ha trabajado. Aquí algunos de ellos:

Stardust

En paralelo a Daft Punk, Bangalter se juntó con el productor Alan Braxe y Benjamin Diamond y así nació el trío Stardust. Su vida fue efímera y su obra muuuuy reducida… sólo “Music Sounds Better with You”, una única canción que sacó Stardust y que fue suficiente para que llovieron ofertas de grabar un disco. El trío no aceptó, con todo y que –diiiicen– las sumas que pusieron sobre la mesa por un disco llegaron hasta los 6 millones de dólares.

Together

Otro proyecto que Thomas Bangalter llevó a la par de Daft Punk… y otro que no fue tan productivo como muchos hubieran querido. Para Together, Bangalter se unió a DJ Falcon para crear sólo dos temas: “Together” (el cual llegó a sonar en shows de Daft Punk) y “So Much Love to Give”; el primero salió en 2000, el otro hasta dos años después, en 2002. Los clavados aseguran que se grabó una tercera canción, sin embargo, nunca se lanzó oficialmente.

Fundador de sello discográfico y creador de música para filmes

Una de las películas más perturbadoras del cine francés (y quizás de toda la historia del séptimo arte) es Irreversible (2002)… y Bangalter creó la banda sonora de tan enorme trabajo de Gaspar Noé. Este soundtrack lo publicó con Roulé, un sello que él creó y con el cual lanzó mucho material de French House.

Bueno, de hecho, la música para Irreversible es el único álbum en forma que editó Roulé… el propio Thomas Bangalter ha dicho que no podría considerarse una disquera: sólo es un lugar en el que, de vez en cuando, sale una canción o dos por año.

Irreversible no es la única película de Gaspar Noé en la que Bangalter ha colaborado. También lo hizo para Climax, aunque para este intenso filme de 2018, el músico sólo compuso un único tema: “Sangria”, el cual musicaliza la escena de la ingesta del líquido que lleva a los protagonistas de la película a su muy trágico desenlace.

Mythologies, su primer disco solista

A los pocos meses de anunciarse oficialmente la disolución de Daft Punk, Thomas Bangalter dio a conocer este proyecto muy alejado de lo que hacía con Guy Manuel de Homem-Christo: música de orquesta que describió como una obra para musicalizar “mitos fundacionales que dan forma al imaginario colectivo”.

El disco con el que Bangalter puso distancia con la música electrónica parece un intento de reconectar con lo humano: “Escribir un acorde o una melodía y que los intérpretes —seres humanos— la toquen y experimenten esa cualidad emocional instantánea es realmente estimulante. No es la lucha que se libra contra las máquinas”, dijo en entrevista para The New York Times.

Sorpresiva colaboración con Fred Again..

Antes de anunciar su regreso al estudio, Thomas Bangalter fue invitado de Fred Again.. para ofrecer un DJ set en Londres (y claro que sonó algo de Daft Punk).

¿Podemos esperar algo más de este dúo? Quizás no (por el momento), pero el set completo está en redes para goce de los fan de los beats… porque, como dijimos al inicio, Bangalter está por lanzar otro disco solista, pero su camino está alejado de la electrónica.