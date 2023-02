El partido más importante de la NFL en su edición 2023 está cerca y sí: también estamos a nada de ver qué es lo que nos tiene preparado Rihanna para el show de medio tiempo del Super Bowl.

Y es que esta presentación es especial por un montón de motivos. No solo es el hecho de que la oriunda de Barbados encabece el espectáculo, confirmando así su estatus como una de las artistas de la escena pop más grandes de los últimos tiempos… Es también la expectativa que genera su regreso a la música tras un largo rato de ausencia.

Rihanna. Foto: Getty Images

Rihanna y su larga ausencia en la industria musical

Bueno, no es como que haya estado desaparecida del todo (tuvo contadas colaboraciones), pero podemos decir que se sintió como si Rihanna hubiera desaparecido casi por completo del panorama musical en los últimos años.

Tan solo échenle… Su último disco fue Anti del 2016, y tiene poco más de cuatro años de su última presentación musical en vivo. Desde entonces, la cantante ha dedicado la mayor parte de su tiempo a su faceta como empresaria con Fenty, a su carrera como actriz, a establecer su familia con A$AP Rocky e incluso, en el 2021, recibió un reconocimiento como heroína nacional de Barbados.

Rihanna. Foto: Getty Images

Luego de ocho discos exitosos y un legado que la llevó incursionar en otros ámbitos, los fans de Rihanna siguen esperando con ansias el que sería su noveno álbum de estudio. Sí, es verdad que su ‘regreso’ de alguna manera se dio en el 2022 con el par de canciones que hizo para el soundtrack de Black Panther: Wakanda Forever, pero sus seguidores aún mantienen una ilusión más intensa respecto al llamado ‘R9’ (un título que la fanaticada ha acuñado para este próximo material discográfico).

En ese sentido, poco se sabe sobre el lanzamiento, aunque los rumores dicen que vería la luz en este 2023 junto con lo que sería su próximo tour. Y es ahí donde el show de medio tiempo del Super Bowl LVII se visualiza como un parteaguas, pues no sería extraño que, tras finalizar su actuación, tengamos el anuncio oficial del álbum, una nueva canción y/o la gira que tanto esperan los más fieles fans de Riri.

¿Será que nos sorprenda con alguna nueva canción en pleno Halftime Show o mejor ni nos ilusionamos tanto? Lo averiguaremos el mero domingo 12 de febrero.

Rihanna pudo aparecer en un Halftime Show años atrás

La presentación de Rihanna en el show de medio tiempo del Super Bowl LVII, como dijimos antes, es anecdótica por diversas razones. Pero más allá de lo musical como tal, la gente ha recordado que ella pudo aparecer en la edición 2019 del espectáculo.

Aquella ocasión, la de Barbados declinó su participación justo en el momento en que la NFL se veía en una controversia relacionada al veto aplicado a Colin Kaepernick, de los San Francisco 49ers, debido a las conocidas protestas que este último llevaba a cabo contra el racismo y el abuso policial en Estados Unidos (la conocida pose de arrodillarse en el himno nacional en los partidos).

Se considera que la cantante negó participar en el show de aquel año como una forma de solidarizarse con la causa de Kaepernick. Les contamos a detalle la historia en el siguiente artículo.

El posible setlist de Rihanna para el show de medio tiempo del Super Bowl LVII

Debemos decir que atinarle de lleno al setlist de Rihanna en el show de medio tiempo del Super Bowl, no es una cosa para nada sencilla debido a varios factores. Principalmente, porque la artista tiene bastantes hitazos y seguro uno que otro quedará fuera de la lista.

Recordemos que el Halftime Show es un espacio de aproximadamente 15 minutos en el cual los artistas conforman un repertorio con sus temas más exitosos. Así que, seguidores de Riri, no se ilusionen mucho por las canciones menos conocidas de sus álbumes; esas meras que solo disfrutan los fans from hell de la cantante.

Por supuesto, depende mucho la cantidad de artistas invitados (de los que no se sabe nada por el momento) y cómo se combinen las canciones. Pero ese es el estimado tradicional de duración de este tipo de shows.

Dr. Dre y Snoop Dogg en el show de medio tiempo del 2022. Foto: Getty Images

Ahora bien, ¿qué rolas son las que podríamos considerar ‘de cajón’ para el setlist de Rihanna en el show de medio tiempo del Super Bowl? Es hora de ir sacando la lista. Pero recuerden: esto es solo una predicción de las canciones posibles y es MUUUUUY probable que algunas quedarán fuera del repertorio final. Vamos viendo, disco por disco, qué temas podríamos escuchar:

Music of the Sun

“Pon De Replay”

A Girl Like Me

“SOS”

“Break It Off” (podría traer a Sean Paul para recrear la colaboración de estudio)

Good Girl Gone Bad

“Umbrella” (es un clásico y su rola más conocida; es una infaltable sin duda)

“Don’t Stop The Music” (después de mucho tiempo, es uno de esos temas que siguen sonando en antros y discotecas cuando ponen música de Rihanna y pues es fiesta pura esta rola)

“Disturbia” (original de la edición especial del disco)

Rated R

“Rude Boy”

Loud

“Only Girl (In The World)”

“Man Down”

“Love The Way You Lie” (originalmente en el disco ‘Recovery’ de Eminem, pero la segunda parte de la canción está en este disco de Rihanna. ¿Creen que el Slim Shady se sume a los invitados?)

Talk That Talk

“We Found Love” (podríamos tener a Calvin Harris en un mash-up con “This Is What You Came For”, eh)

“Talk That Talk” (lo volvemos a mencionar: Jay-Z no sería descabellado como invitado)

“Birthday Cake”

“Where Have You Been” (estas dos últimas formaron parte del repertorio de su última gira y aunque no son tan conocidas como otras, son buena opción)

Unapologetic

“Diamonds” (otra que podemos asegurar no va a faltar)

“Stay”

“Pour It Up”

“Jump”

Anti

“Work” (Drake también es una posibilidad para invitado… o eso creemos)

“Desperado”

“Needed Me”

“Love On The Brain”

“Kiss It Better”