¡Rifada! Rihanna es nombrada heroína nacional de Barbados

Barbados está viviendo uno de los momento más importantes en su historia. El país acaba de ser declarado una república independiente y recién celebró la llegada de una nueva mandataria en este periodo de transición. Y en medio de las celebraciones, hasta Rihanna ha sido honrada por su nación.

La cantante y empresaria recibió el título como heroína nacional el martes 30 de noviembre, esto como uno de los nombramientos que se otorgaron en la ceremonia de investidura de la ahora presidenta Sandra Mason. Acá todo el detalle.

Rihanna es nombrada heroína nacional de Barbados

No cabe duda que Rihanna es una de las grandes personalidades que Barbados le ha dado al mundo. En 2008, se consolidó como una de las figuras más importantes de la industria musical mundial gracias a sencillos como “Umbrella” y su disco Good Girl Gone Bad. Después de eso, su carrera siguió creciendo y llevando su legado a otros ámbitos como el empresarial, de la mando de la marca Fenty.

Todo eso le valió el honor de convertirse en embajadora de su país en 2018 y ahora, en el cierre del 2021, ella cosecha un nuevo reconocimiento. En el marco de su transición como república independiente, la nación de Barbados le dio a la cantante el nombramiento como heroína nacional.

“En nombre de una nación agradecida, pero un pueblo aún más orgulloso, les presentamos a la persona designada para el héroe nacional de Barbados, la embajadora Robyn Rihanna Fenty“, dijo la primera ministra Mia Mottley en la ceremonia de reconocimiento del este 30 de noviembre en la ciudad de Bridgetown.

De acuerdo con la Oficina de Comunicación de Barbados (vía CNN), la intérprete de “Love The Way You Lie” ahora tiene la responsabilidad específica de promover la educación, el turismo y la inversión para la isla. “Que continúe brillando como un diamante y traiga honor a su nación con sus obras, con sus acciones y dando crédito a donde quiera que vaya”, remató Mottley en el nombramiento y haciendo alusión a la canción “Diamonds”.

Barbados se convierte en una república independiente

El nombramiento de Rihanna no se da así nada más. Como mencionamos al principio, el reconocimiento se otorgó en el marco de la transición de Barbados para convertirse en una república independiente. Es decir que oficialmente se desprenden de la monarquía británica, por lo que la Reina Isabel II ya no es su Jefa de Estado.

A partir de este 30 de noviembre, el país caribeño nombró a Sandra Mason como su Presidenta en una ceremonia estuvieron presentes diversas celebridades y figuras diplomáticas como el Príncipe Carlos de Gales. Este último, incluso recibió la Orden de Libertad de Barbados de manos de la propia Mason.

Barbados ya se había independizado del Reino Unido como tal en 1966, pero tal como recaba la BBC , los gobernantes seguían sirviendo a la corona británica. Ahora, la administración del país pasa a manos de un gobierno independiente.