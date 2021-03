‘Zoom In’: Ringo Starr da un mensaje lleno de optimismo en su nuevo material

Llevamos prácticamente un año de aislamiento debido a la pandemia. Para bien o para mal, nos hemos tenido que adaptar a una situación que ni siquiera en pleno marzo de 2021 da buena certidumbre -con todo y las vacunas que se han distribuido por el mundo-. Sin embargo, personajes como Ringo Starr mantienen el optimismo a toda costa con su mensaje.

Así lo hizo el reconocido ex Beatle quien recién acaba de publicar Zoom In, un EP de cinco tracks hechos para levantar el ánimo del más abatido por la turbulenta época. Y aunque son relativamente pocas canciones, el icónico músico inglés se esfuerza por abrazar diferentes estilos musicales que van desde el clásico blues-rock hasta el reggae.

La nueva entrega también cuenta con diversos invitados, colaboradores, además de una composición y producción interesantes que desmenuzaremos por acá.

Un material trabajado en la cuarentena

Como muchos artistas, Ringo Starr dedicó parte de la cuarentena a la elaboración de material como una forma de mantenerse distraído. Este tiempo ha sido pesado, riguroso, complicado y cantante británico bien lo sabe. Desde esa postura, él nos invita a atender con resiliencia el momento.

Esta última idea se expresa bien a través de “Here’s To The Nights”, la canción que abre el extended play. En esta balada se desenvuelve entre diversos conceptos como la superación y la nostalgia; sobre la levantar la cara y esperar mejor tiempo. “Nunca perder nuestra fe en los sueños alocados”, canta Ringo en un verso lleno de buena vibra.

De este track escrito con Diane Warren, destaca un multicolaboración en la que aparecen nombres como Dave Grohl, Lenny Kravitz, Paul McCartney y muchas más personalidades. Pero debemos decirlo: uno de los puntos débiles de esta pista es que entre tantos invitados, se pierden varias voces como la del mismo cantante de los Foo Fighters, por ejemplo.

Aún así, se rescata el mensaje emotivo con el que más de uno rememorará a aquellos que nos han dejado en estos turbulentos instantes. “Por las noches que no recordaremos, con los amigos que no olvidaremos“, se escucha en la lírica de Starr.

Ringo Starr explora una parte más cercana al blues-rock

En medio de la pandemia, las videollamadas se han convertido en nuestro canal de comunicación predilecto y ahí Zoom ha ganado terreno en la vida del mundo. Así que sí: el título del nuevo material y su segunda canción (“Zoom In, Zoom Out”) hace referencia esa idea.

Para ese tema, Ringo Starr se puso un poco tradicional y diseñó un track de estilo más blues-rock donde el juego de palabras atiene a la unión de la gente, sea como sea. ¿Cuál es la idea en medio del caos? “Acercarse para obtener una nueva perspectiva o alejarse para ver que estamos todos conectados“, nos dice el británico en una rola bastante más enérgica.

Un sorpresivo reggae y una declaración de ‘Amor y Paz’

Como hemos dicho, el optimismo y la buena vibra no flaquea en ningún momento a lo largo de estos cinco tracks. En ese sentido, la canción más alegre sin duda debe ser “Teach Me To Tango”, que entre punteos de guitarra divertidos e instrumentos de viento, parece estar hecha para levantar el ánimo.

Y luego, de repente, se atraviesa en el camino un sorpresivo reggae llamado “Waiting For The Tide To Turn” que rebaja las revoluciones… solo en la primera mitad del track. Y es que esta pista es sorpresiva en muchos sentidos, porque en medio de su ligera textura aparecen arreglos de guitarra eléctrica que le dan más atmósfera al momento.

Ahora, para los nostálgicos que querían un poco de ambiente sesentero para recordar a The Beatles, el material cierra con “Not Enough Love In The World”. En medio de la alegre melodía, Ringo Starr ofrece una declaración directa de la situación mundial: “Todos los días, las noticias siempre dicen lo mismo”.

El título de la canción lo dice como tal, quizá no hay suficiente amor en el mundo. En general, Zoom In ofrece esa perspectiva del ‘amor y paz’ en una de las épocas más complicadas que nos ha tocado vivir.

Tracklist

1- “Here’s To The Nights”

2- “Zoom In, Zoom Out”

3- “Teach Me To Tango”

4- “Waiting For The Tide To Turn”

5- “Not Enough Love In The World”