Lo que necesitas saber: Te contamos 5 datos para entrarle al nuevo disco de Rise Against, 'Ricochet', su décimo LP de estudio en más de 20 años de carrera.

Los de Rise Against regresaron hoy con Ricochet, su nuevo disco de estudio que reitera sus status dentro del punk y melodic hardcore, y que trae matices que le tiran bastante al hard rock, con algunos ajustes para este nuevo álbum.

Con 12 rolitas nuevas, Tim McIlrath, Joe Principe, Brandon Barnes y Zach Blair regresan tras Nowhere Generation (2021), y aprovechamos este lanzamiento para contarte en 5 puntos clave lo que debes saber sobre Ricochet.

5 claves esenciales sobre ‘Ricochet’

Rise Against llegó a la marca de los 10 discos de estudio con mucha fuerza en ‘Ricochet’

Ricochet marca el regreso de Rise Against tras su último álbum Nowhere Generation (2021). La banda rompió un silencio de cuatro años con muchísima determinación. En su décimo disco de estudio, la banda mantiene intensidad sonora y lírica, conservando las letras que los han caracterizado desde sus orígenes.

Ricochet fusiona sus raíces punk con un sonido bastante pulido, del que hablaremos más adelante en el apartado de producción. La aceleración intensa de rolas como “Sink Like a Stone” y “Nod”, muestra a la banda casi.

Una crítica a la cultura digital, con el énfasis en las letras que caracteriza a Rise Against

Tim McIlrath describió en entrevista el concepto central del álbum: “Ricochet trata sobre nuestra interconexión colectiva. Todo lo que haces afectará a alguien. Estamos conectados con otros países, otras economías; estamos conectados con inmigrantes indocumentados. Estamos conectados con cada decisión que toman nuestros líderes. Todo es un gran efecto rebote. Esa idea es la columna vertebral de este álbum.”

Estas ideas se reflejan a lo largo del disco, en Damage is Done, Tim canta sobre la preocupación y urgencia de la vida diaria: “Waiting for answers to fall from the sky, trying to go back to the way that it was”; pero por momentos también presenta algo de esperanza: “Look around, it’s always been us against the world

, fighting through the symptoms and searching for a cure, like a lighthouse with nothing left to burn”. El disco nos presenta problemas pero en parte las soluciones, algo que líricamente le da mucho sentido a lo largo de las rolas.

Nueva alianza de producción: Catherine Marks y Alan Moulder

Por primera vez, Rise Against colabora con la productora australiana Catherine Marks (Boygenius, Manchester Orchestra) y el legendario mezclador Alan Moulder (Nine Inch Nails, Paramore). Esta dupla se escucha luego luego en el disco, que de principio a fin suena muy sólido, como si tuvieras a la banda tocando frente a ti.

Destacan las guitarras distorsionadas y la batería de Brandon con doble pedal, que al inicio de “Nod” y en “Damage is Done” brillan particularmente. Aquí, la producción de veteranos como Catherine y Alan le sumó sin duda a Rise Against.

Una campaña de lanzamiento congruente con los mensajes del disco

Desde inicios de 2025, fans reportaron recibir misteriosas cartas de Rise Against con un texto evocador e incluso la palabra RICOCHET al final del mensaje. LA banda hizo una campaña desde el misterio y jugando con la información:

Esto generó gran expectativa con su fanbase y resultó en el lanzamiento de un nuevo disco, que repite los mensajes de desorden, pánico y adversidad que encontramos a lo largo del álbum.

Rise Against armó una gira excepcional para estrenar el disco junto a Papa Roach

Rise Against inició la promoción de Ricochet con una gira poderosa por Europa y Norteamérica, comenzando por festivales emblemáticos durante junio de 2025: participaron en eventos como Rock Im Park, Rock am Ring, Download Festival, Nova Rock. Posteriormente, se aventaron algo retro, al tocar dos días consecutivos en el Warped Tour en Long Beach.

Lo mejor vino con el anuncio de Rise of the Roach Tour junto a Papa Roach (con Underoath como teloneros), con un calendario de 26 conciertos en estadios y anfiteatros de EEUU. Terminan a inicios de octubre, así que nos gustaría verlos por acá hacia finales de año o inicios de 2026. Esperaremos.

Por lo pronto, Ricochet se encuentra disponible en formatos físicos, y hay una edición especial en naranja y negro que viene firmada por la banda, y pueden comprar por acá.