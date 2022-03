¡Qué joya! Rosalía se disfraza de reportera y sale a la calle a preguntar a la gente lo que opinan de ella

Háganse un favor y vean esta joya de video… Este 18 de marzo por fin se estrenará el disco ‘Motomami’ de Rosalía, el tercer álbum de la artista española que desde hace meses ha despertado muchas opiniones por las letras y ritmos que ha creado para canciones como “Chicken Teriyaki”, “Saoko” y “Hentai”, sencillos que ha lanzado en los últimos meses.

Aunque el mundo parece enojado porque Rosalía ha hecho un trabajo muy diferente a ‘El Mal Querer’, disco debut aclamado por la crítica, la cantante parece no tener conflicto con sus nuevas creaciones musicales. De hecho se toma muy bien las críticas e insultos por parte de otras personas.

Rosalía salió a las calles a preguntar a la gente lo que opinan de ella

Lo decimos porque recientemente Rosalía se presentó en el programa español ‘El Hormiguero’, en donde se ganó los aplausos de todos gracias a una dinámica que hizo en conjunto con el show televisivo y donde la intérprete de “Malamente” se disfrazó de reportera para preguntar a la gente su opinión sobre ella.

Con una peluca rubia y lacia, lentes de contacto de color y vestida con un saco verde, Rosalía tomó un micrófono y pidió a los transeúntes qué dijeran lo que opinaban de su nueva música, su estilo de uñas (que son muy extravagantes) o incluso sobre su exnovio C. Tangana. ¡No puede ser!

Lo hizo disfrazada de reportera y el video es una joya

Varias personas se dejan ir como hilo de media al decir que no les gusta su música de ahora, que Rosalía usa palabras obscenas por usar ritmos como el reggaeton (WTF?!), o que prefieren la música de C. Tangana y Rauw Alejandro, el ex novio y actual pareja de la Rosalía, respectivamente.

Al final Rosalía confiesa a los entrevistados que es ella y las reacciones se vuelven aún mejores. Pero sin duda si algo nos encanta es que la artista española no se toma nada a pecho y se ríe de las respuestas que recibe, demostrando así que para ella es más importante su propia opinión que las de otros.