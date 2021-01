¡Están de vuelta! Royal Blood anuncia los detalles de su nuevo disco, ‘Typhoons’

Apenas estamos empezando el 2021 y ya tenemos varios estrenos musicales muy interesantes. Por ahora, sabemos que los festivales y los conciertos no serán parte de nuestra normalidad, pero la industria –sobre todo muchas bandas y artistas– nos sorprenderán los próximos meses lanzando discos recién salidos del horno. Sin embargo, hay otros que están aprovechando esto para regresar tras varios años de silencio, como Royal Blood.

Fue en 2017 cuando Mike Kerr y Ben Thatcher estrenaron su último material discográfico, How Did We Get So Dark?. Desde entonces, se dedicaron a promocionar este álbum por todo el mundo sin incluir a México, como ya es costumbre , y en 2019 dieron unas cuantas presentaciones en Reino Unido y gran parte de Europa. Pero todo este tiempo, hemos esperado a que el dúo de Worthing al menos presenten música nueva y en una de esas otro disco.

También puedes leer: ESTOS SON LOS DISCOS MÁS ESPERADOS QUE LLEGARÁN EN EL 2021

Royal Blood regresa con un nuevo álbum de estudio

Afortunadamente escucharon las súplicas de todos sus fans y a mediados de 2020, Roya Blood lanzó una canción llamada “Trouble’s Coming”, después de casi tres años calladitos. A partir de ese momento comenzaron a surgir rumores de que podrían lanzar un nuevo álbum, aunque la banda no dió más información, pero ahora todo quedó muy claro porque acaban de confirmar que pronto podremos escuchar su tercer disco.

De acuerdo con NME, el nuevo material discográfico de la banda llevará por nombre Typhoons, que contendrá 11 rolas completamente nuevas. Sobre este disco, Mike Kerr dijo: “Nos tropezamos con este sonido, y fue inmediatamente divertido tocarlo. Eso es lo que despertó la creatividad en el nuevo álbum, la persecución de ese sentimiento. Este álbum es una pequeña reinvención. Pero cuando lo escuchas, suena muy fresco”.

Por si esto no fuera suficiente, Royal Blood también compartió la rola que le da nombre a este disco. En sí, es una canción que continúa con este tono bailable y divertido que nos presentaron en el sencillo anterior, pero si ustedes estaban esperando escuchar algo a lo que nos tienen acostumbrados, tendrán que quedarse con las ganas porque aquí nos demuestran que están dispuestos a experimentar con toda clase de ritmos.

Typhoons, el tercer álbum de estudio de Royal Blood estará disponible en plataformas digitales y en formato físico el próximo 30 de abril. Para calmar las ansias y mientras esperamos a que llegue ese día, a continuación pueden escuchar su nueva rola homónima: