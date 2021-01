Estos son los discos que escucharemos en el 2021

Sin duda, en tiempos tan extraños como los que vivimos, escuchar música nueva de nuestros artistas favoritos nos ha caído de perlas, un verdadero alivio. Desde que la pandemia por coronavirus nos obligó en marzo de 2020 a quedarnos en casa, la industria ha pasado por un montón de cambios y han tenido que adaptarse a esta situación para sacarle provecho y sobre todo, mantenerse cerca de sus fans aún con la distancia.

Sí, nos quedamos sin conciertos y festivales en vivo, pero a raíz de todos eventos musicales cancelados o pospuestos, la gran mayoría de los músicos decidieron ponerse las pilas durante estos días de encierro para componer. Es por eso que durante este tiempo, muchos se dedicaron a publicar rolas recién salidas del horno, pero más allá de sorprendernos con estas canciones, les dio chance de planear sus próximos discos.

¡Tendremos mucha música nueva este año!

Si algo nos enseñaron los músicos en el 2020 es que sí se puede promocionar y lanzar un álbum en medio de una pandemia, con todo y entrevistas para hablar al respecto. Y parece que como va la situación con el coronavirus, este modelo seguirá presente dentro de la industria hasta que vuelvan los shows con miles de personas; pero no nos podemos quejar, porque este año también tendremos un montón de música espectacular.

Es por eso que acá les traemos un calendario con todos los lanzamientos musicales confirmados para la primera mitad de 2021, que podría ir cambiando conforme avanzan los meses. Por ahí también hay algunos artistas que ya confirmaron que este año volverán con un nuevo álbum, aunque no han anunciado la fecha oficial de estreno y también incluimos algunos nombres importantes que podrían sorprendernos con un material discográfico en los próximos meses.

Estos son los discos confirmados para 2021

Enero

Shame – Drunk Tank Pink – 15 de enero

Rhye – Home – 22 de enero

Arlo Parks – Collapsed in Sunbeams – 29 de enero

Instituto Mexicano del Sonido – Distrito Federal – 29 de enero

Martin Gore – The Third Chimpanzee – 29 de enero

Clap Your Hands Say Yeah – New Fragility – 29 de enero

Febrero

Foo Fighters – Medicine at Midnight – 5 de febrero

slowthai – TYRON – 5 de febrero

Django Django – Glowing in the Dark – 12 de febrero

Pale Waves – Who Am I? – 12 de febrero

Mogwai – As The Love Continues – 19 de febrero

Tash Sultana – Terra Firma – 19 de febrero

Alice Cooper – Detroit Stories – 26 de febrero

Roosevelt – Polydans – 26 de febrero

Marzo

Kings of Leon – When You See Yourself – 5 de marzo

Rob Zombie – The Lunar Injection Kool Aid Eclipse Conspiracy – 12 de marzo

Ringo Starr – Zoom In – 19 de marzo

Sting – Duets – 19 de marzo

Lana del Rey – Chemtrails Over the Country Club – 26 de marzo

Evanescence – The Bitter Truth – 26 de marzo

Abril

London Grammar – Californian Soil – 9 de abril

The Fratellis – Half Drunk Under a Full Moon – 9 de abril

Greta Van Fleet – The Battle at Garden’s Gate – 16 de abril

Mayo

Weezer – Van Weezer – 7 de mayo

Los que ya tienen nombre pero sin fecha de lanzamiento

Nick Cave – Carnage

Zoé – Sonidos de Karmática Resonancia

St. Vincent – Locked and Loaded

J. Cole – The Fall Off

Limp Bizkit – Stampede of the Disco Elephants

Snoop Dogg – Take it From A G

Sky Ferreira – Masochism

Drake – Certified Lover Boy

Los que podrían lanzar disco este año

Kendrick Lamar

Adele

The Cure

Beyoncé

Kanye West

Arcade Fire

Billie Eilish

Blink-182

CHVRCHES

The War on Drugs

Metallica