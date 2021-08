Checa el ruidoso cover que Royal Blood armó a “Sad But True” de Metallica

Puede que los conciertos y festivales, tal como los conocíamos aún no regresan formalmente a México. Sin embargo, no nos podemos quejar porque a lo largo de todo este tiempo no nos ha faltado la música, sobre todo porque varias bandas y artistas están preparando cosas sumamente especiales, como el caso de Metallica, quienes andan festejando a lo grande los 3o años de uno de sus discos más emblemáticos, el Black Album.

Como recordarán, hace algunas semanas la banda de thrash metal anunció con bombo y platillo el lanzamiento de The Metallica Blacklist, un proyecto que nos dejó a todo con el ojo cuadrado. Lo decimos porque se trata de un disco en el que un montón de artistas de distintos géneros coverean las rolas del emblemático disco que James Hetfield y compañía estrenaron en 1991, y vaya que dieron de qué hablar con los músicos que seleccionaron.

Royal Blood se rifó con su cover a Metallica

En los últimos días hemos escuchado covers a Metallica bastante interesantes y otros muy essstraños sí, te hablamos a ti, J Balvin , entre ellos tenemos a Weezer con la gran versión que armaron de “Enter Sandman”, Phoebe Bridgers y su cover barroco de “Nothing Else Matters” y más. Sin embargo, y a días de que llegue a nuestras vidas este material discográfico tan controversial, Royal Blood nos da el último adelanto tocando “Sad But True”.

El combo británico no son los únicos que han covereado este rolón de la banda de thrash metal, pues St. Vincent también se rifó echándose esta misma canción (POR ACÁ la pueden escuchar), pero a comparación de la artista estadounidense, Mike Kerr y Ben Thatcher respetaron casi por completo el tema original del Black Album, solo que le dieron su propio toque con esos bajos distorsionados y remates espectaculares de batería.

A través de sus redes sociales, la banda simplemente comentó: “Fue un honor que nos pidieran formar parte de esto y estamos muy contentos”. Recuerden que The Metallica Blacklist, el disco donde un montón de artistas nos presentarán sus covers a los clásicos del Black Album llegará a plataformas digitales y formato físico el próximo 10 de septiembre, pero mientras llega ese día, escucha a continuación el cover de “Sad But True2 que se armó Royal Blood

Por cierto, platicamos con Mike Kerr

Ya que estamos hablando de Royal Blood, hace poco tuvimos chance de platicar con el bajista y vocalista de la banda, Mike Kerr, quien entre otras cosas nos contó los detalles sobre su más reciente material discográfico, Typhoons, la súperbanda que armaría con algunos rockstars, lo que representó para él la separación de Daft Punk y las ganas que tienen de tocar en México. Si no la han checado, acá les dejamos la entrevista: