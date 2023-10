Lo que necesitas saber: 2024 ya casi se acerca y acá hablamos de 10 artistas y bandas que podrían visitar nuestro país el próximo año.

Estamos a dos meses y medio de decirle adiós al 2023 y podemos decir que, además de esperar vivir nuevas experiencias o dejar atrás otras que no estuvieron tan chidas, también podemos decir que una de las cosas por las que esperamos el próximo año son los conciertos.

Aunque este 2023 tuvimos shows en vivo hasta para aventar, muchos y muchas ansiamos que llegue el 2024 para ver si habrá una oportunidad de presenciar a esas bandas o artistas que no han pisado suelo mexicano en mucho tiempo o bien, tienen material nuevo para promocionar.

Imagen Palacio de los Deportes Facebook

El 2024 ya se acerca y suena a que vendrá con muchos conciertos en México

Primero que nada debemos decir que la siguiente lista la basamos justamente en eso: artistas y bandas que traen nuevo lanzamiento bajo el brazo y segurito vienen a México en 2024 para darle promoción, pues se sabe que nuestro país es un gran mercado y acá todos vienen tarde o temprano.

Asimismo, ponemos uno que otro rumor que ya suena fuerte entre los fans de dichos artistas y bandas (y que tienen bastante sentido de acuerdo a la información difundida en redes sociales), por lo que verlos en México sería cuestión de tiempo.

FOTO: ISAAC ESQUIVEL /CUARTOSCURO.COM

Acá enlistamos 10 bandas y artistas que darían conciertos en México en 2024

Les recordamos que los nombres de esta lista, hasta el momento, son conciertos no confirmados y meras predicciones. Y se los decimos para que no vayan a caer en esas cuentas de X que se dedican a “informar” sobre los conciertos que se acercan y se aprovechan de la gente (ya ustedes saben quiénes son).

Ya aclarado el punto, ahora sí hablemos de las bandas y artistas que seguramente vendrán a dar un concierto (o varios) a México en el 2024:

Bombay Bicycle Club

Más que un rumor, es una noticia que nos dio la banda en una reciente entrevista que les hicimos. Y es que aunque aún no tienen una fecha tentativa, Bombay Bicycle Club sabe que tienen una deuda pendiente con sus fans mexicanos.

La banda británica se iba a presentar en el extinto Plaza Condesa en mayo de 2020, sin embargo la pandemia de COVID-19 cambió sus planes. Con un nuevo disco que se estrenará el 20 de octubre, la agrupación liderada por Jack Steadman ya trabaja en regresar a nuestro país después de poco más de 11 años de su última presentación.

Foto cortesía Caroline Music// Bombay Bicycle Club

Olivia Rodrigo

Por el momento todo lo relacionado a noticias de Olivia Rodrigo en México son RUMORES. Eso sí, hay que recordar que desde hace semanas la cantautora dio varias pistas sobre su posible visita a México en 2024 para dar su primer concierto.

Considerando que Olivia Rodrigo es una de las cantantes más famosas del momento y ya anunció una gira mundial que dará inicio en el próximo mes de febrero, es cuestión de tiempo para que Olivia de a conocer alguna fecha en México y presente su reciente disco ‘GUTS’ en 2024.

Esta es la portada de ‘GUTS’, el nuevo disco de Olivia Rodrigo/Foto: Universal Music

The Rolling Stones

Luego de 18 años de no lanzar canciones nuevas y/o inéditas, este 20 de octubre The Rolling Stones lanzará su disco número 24 Hackney Diamonds, el cual marca su regreso en grande y que a pesar de la ausencia de Charlie Watts, tiene a Mick Jagger y compañía ansiosos de compartir nueva música a sus fans.

La banda londinense ha visitado México en al menos cuatro ocasiones y siempre presentando grandes discos. Seguramente con ‘Hackney Diamonds’ no será la excepción, pues su buena base de fans acá ya espera a que anuncien la gira mundial para ir preparando la cartera.

The Rolling Stones lanzarán su disco número 24 este mes de octubre. Foto: The Rolling Stones (Facebook)

Rammstein

Hace unos días Rammstein anunció, a través de sus redes sociales, una gira de estadios por Europa, la cual comenzará el próximo año y la cual comenzará el 11 de mayo en Praga y concluirá el 27 de julio en Alemania, país natal de la agrupación de Till Lindemann.

La banda alemana apenas visitó México en 2022, donde demostró que tiene para dar grandes espectáculos y que puede llenar cualquier estadio mexicano que le pongan. Dos de las principales razones por las que creemos que volverán a a nuestro país más pronto de lo que pensamos.

Till Lindemann. Foto: Deja Gómez.

Stray Kids

Si bien desde hace años varios artistas y grupos de K-pop han visitado México, es cierto que después de los shows de BlackPink en nuestro país ya se ve más certero el poder traer a grandes bandas de dicho género musical. Y tampoco es mentira que uno de los más esperados es Stray Kids.

En 2024 Stray Kids estará de viaje por el mundo con su tercera gira mundial, por lo que los y las STAY de México ya sólo esperan a que la banda haga el anuncio oficial de su primer concierto (o varios conciertos) en México. ¡Vayan ahorrando de una vez!

Judas Priest

Este mes de octubre, Judas Priest anunció su nuevo álbum de estudio Invincible Shield, el cual será el primer disco que la banda británica de metal lanzará después de siete años y que ya tiene el primer single titulado “Panic Attack”.

Judas Priest vino a México en 2022 como parte del Hell & Heaven de ese año, por lo que ahora con este nuevo disco segurito veremos a la agrupación en un show solitario en nuestro país. La pregunta es: ¿cuál venue sería perfecto para verlos en vivo en 2024?

Judas Priest presentándose en el festival Power Trip 2023. Foto: Getty.

Paramore

La banda de Hayley Williams actualmente se encuentra de gira promocionando su gira del ‘This Is Why’, disco que estrenaron en febrero de este año y que por el momento tiene a la banda dando shows por Nueva Zelanda y Australia.

Paramore tiene fechas ya confirmadas en Europa de mayo a agosto de 2024, por lo que probablemente podríamos verlos en los primeros cuatro meses del próximo año o durante los últimos cuatro. Ahora sí que nosotros elegimos creer, porque después de su show en el Corona Capital de 2022, es un hecho que necesitamos verlos una vez más.

Hayley Williams en un show con Paramore del 2023. Foto: Getty.

Green Day

Aunque aún no hay un anuncio oficial, Billie Joe Armstrong y compañía parece que están a días de anunciar el próximo disco de Green Day. Tan sólo recordemos ese video donde el vocalista se despierta cuando comienza octubre (muy graciosa referencia a “Wake Me Up When September Ends”).

No sólo eso, sino que en un show que dieron en Quebéc el pasado mes de julio, Green Day estrenó una canción llamada “1981” que vendría incluida en esa nueva producción que, sí o sí, la banda estadounidense vendrá a promocionar en nuestro país.

Y es que fue hace seis años cuando Green Day vino a México por última vez como uno de los headliners del Corona Capital, por lo que no hay duda que Green Day tiene todas las razones para dar uno o varios conciertos en 2024.

Billie Joe Armstrong tocando con Green Day en 2023/Foto: Getty Images

AC/DC

Luego de siete años sin pisar un escenario, el pasado mes de septiembre AC/DC anunció su regreso con una participación en el festival Power Trip de Estados Unidos, donde participó junto a otras bandas como Metallica, Iron Maiden, Tool, Guns N’ Roses, entre otras más.

Se rumora que el Power Trip fue sólo el principio de una gira mundial que la banda australiana estaría organizando. Y considerando que su última visita a México fue en 2009, seguro su regreso a tierras mexicanas sería en 2024.

AC/DC regresó a los escenarios después de casi una década y su visita a México en 2024 sería una posibilidad. Foto: Getty Images

Adele

Este debe ser uno de los rumores más fuertes en cuanto a conciertos de 2024 se refiere, pues desde hace semanas ha circulado información sobre la posibilidad de que la cantante británica regrese a tierras mexicanas luego de finalizar su residencia en Las Vegas.

De hecho los rumores aumentaron en septiembre cuando en uno de sus shows, Adele preguntó a la audiencia si había fans de México. “Nosotros podriamos estar en México”, dijo la cantante luego de sorprenderse con la cantidad de fans mexicanos que fueron a verla a la ‘Ciudad del Pecado’.

Recordando que Adele se presentó en México en el año 2016, es prácticamente un hecho que la británica regresará a nuestro país en 2024 o 2025. Algo que seguramente le ayudará a aumentar su envidiable colección de peluches del Dr. Simi que tiene.

Adele está orgullosa de su colección de muñecos del Dr. Simi. Foto: Especial

Como pueden ver, tampoco se trata de ser un adivino cuando de “predecir” conciertos en nuestro país se refiere. ¿Ustedes qué banda y artista, que no está en este listado, creen que venga a México en 2024?

