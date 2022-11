Paramore cerró el escenario Vans el día sábado con un setlist entrañable y vaya energía que transmiten en directo. Lo que vivimos en el cierre de esa tarima durante el segundo día del Corona Capital 2022 es algo inexplicable, pues la banda podría posicionarse en uno de los mejores actos del fin de semana sin bronca (pero tranquilos, aún falta el tercer día).

Hayley Williams con Paramore en el Corona Capital 2022. Foto: David Barajas.

Paramore armó un show espectacular con mucho cariño para sus fans

Sin contratiempos a las 9:10 pm, Zac Farro, Taylor York y Hayley Williams salieron al escenario acompañados de sus músicos de apoyo. La gente se quedaba sin aire, apenas a segundos de que la banda pisara el escenario.

La incertidumbre del posible setlist de Paramore terminaría en apenas segundos, esto después de tanta especulación y ya que venían tocando en su gira por Estados Unidos. ¿Nos tocaría por fin escuchar en Mexico “All I Wanted”? La duda surgió pues apenas el mes pasado la tocaron por primera vez en un famoso festival When We Were Young en Las Vegas.

Hayley Williams con Paramore en el Corona Capital 2022. Foto: David Barajas.

“This Is Why” fue el corte con el empezaba el show. Canción que es el primer sencillo que lleva el mismo nombre del siguiente material discográfico a salir en febrero del 2023. Un par de canciones más sonaron antes de un épico “SOMOS PARAMORE” (así en español), que fue lo que dio paso a “Decode”. Esta última, sin duda una de las canciones más esperadas.

“Hola México, los extrañamos muchas gracias por venir a vernos… El hecho de que estén aquí mientras hay muchas más bandas allá afuera tocando en este momento, significa bastante para nosotros“, se escuchó desde la tarima del Vans. El cariño y la conexión entre la banda y sus fans se sentía intensa.

Taylor York en el CC2022. Foto: David Barajas.

Hayley Williams y compañía trajeron puro hitazo al Corona Capital

Entonces, llegó el momento de que Paramore soltara “That’s What You Get”, otra canción esperada y obvio, súper coreada. Vinieron después “Brick By Boring Brick”, “Here We Go Again” (de su primer disco All We Know Is Falling) y “Ain’t It Fun”. Pero otra de las grandes sorpresas del set, fue “Rose-Colored Boy” en la que presenciamos como se unía la rola con “I Wanna Dance With Somebody” de Whitney Houston. Paramore, muy rifados con esa transición.

Para soltar la lagrimita, la banda agregó al repertorio “Misguided Ghosts”, que fue la canción que, según confesó Hayley, los fans habían pedido en las redes sociales de la banda. Si eso no es cariño de artista a seguidor, entonces no sabemos lo que es.

Zac Farro con Paramore en el CC2022. Foto: David Barajas.

Paramore le hizo la noche a dos fans para la parte final de su show en el CC2022

Con el intro de mariachi que viene en la versión del álbum, sonó “Misery Business” (AQUÍ la historia detrás de la canción) en donde subieron no solo a uno, si no a dos fans a cantarla y no decepcionaron; se rifaron cantando la canción sin falla. Para cerrar, llegaron esos dos temazos que son “Still into you” y “Hard Times”, para las cuales volvimos a ver una transición de alto calibre hacia “Heart Of Glass’ de Blondie.

Sin duda, un set muy variado con un recorrido a la mayoría de la discografía de la banda, y con sus respectivas joyas. Miss Williams prometió regresar pronto con nuevo material discográfico, ya que la última vez que la banda se presentó en nuestro país fue en 2017. ¡Aún no se van de México y no podemos esperar a que vuelvan!

Hayley Williams con Paramore en el Corona Capital 2022. Foto: David Barajas.

Por: Raúl Ramírez